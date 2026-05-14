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Michael Owen foi chamado de “idiota” pelo pai de Mason Mount após criticar o meio-campista do Manchester United
Empate em Wearside
O time do United comandado por Michael Carrick perdeu a chance de garantir a quarta vitória consecutiva em uma tarde frustrante contra o Sunderland. A partida marcou a primeira vez que Mount foi titular desde janeiro, após mais uma temporada marcada por lesões que limitaram significativamente sua participação em Old Trafford. Apesar de o meio-campista ter jogado os noventa minutos completos, o United teve dificuldades para impor sua habitual autoridade no meio-campo, parecendo estar em desvantagem física diante de um time dos Black Cats cheio de energia.
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Owen questiona o nível do meio-campista
Ao analisar o desempenho, Owen sugeriu que o ex-jogador do Chelsea não estava conseguindo justificar o investimento significativo do clube. Ele disse: “Mason Mount está se esforçando muito, mas, neste momento, seu desempenho está muito aquém do nível que o Manchester United esperava quando o contratou.
"Ele parece um pouco lento com a bola, um pouco descoordenado nas transições e não está influenciando o jogo o suficiente no meio-campo. Dá para ver claramente que o United está sentindo falta de jogadores como Casemiro no meio-campo, porque não há controle nem autoridade de verdade ali.
“O Manchester United precisa de mais intensidade e personalidade de Mount, porque jogos como este exigem isso.”
Resposta desafiadora às críticas
Tony Mount usou o Instagram para rebater os comentários de Owen, citando o longo caminho de recuperação do filho como o principal motivo para qualquer aparente falta de ritmo. Ele disse: “Talvez não ter sido titular por cinco meses tenha algo a ver com a falta de ritmo, Owen, seu tolo.”
Apesar das críticas, Mason Mount continua confiante no valor que pode agregar ao time. Ele disse à BBC: “Sempre vou acreditar em mim mesmo. Sei quem sou e o que posso oferecer. Adoro fazer parte de um grande clube. É minha terceira temporada e o tempo passou voando.
"Estou um pouco mais velho agora e tenho um pouco mais de experiência. Haverá muito mais jogos na próxima temporada. Fazer parte do processo de levar este clube de volta ao topo, onde ele merece estar, é superespecial. Tive um gostinho de conquistar algo com o clube, na FA Cup. Aquilo foi incrível. Conquistar a Premier League? Nem consigo imaginar o quão especial isso seria."
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O foco muda para o Forest
O United agora se prepara para o jogo em casa contra o Nottingham Forest, no dia 17 de maio, com o objetivo de consolidar a terceira posição na Premier League. Carrick exigirá um desempenho mais eficaz de seus jogadores criativos, após a atuação medíocre no nordeste.
Os Red Devils encerram então sua campanha nacional com uma viagem a Brighton no dia 24 de maio, onde Mount espera ter mais minutos em campo para ganhar ritmo antes de um verão decisivo para a estrutura do meio-campo do clube.