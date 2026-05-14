Michael Owen foi chamado de “idiota” pelo pai de Mason Mount após criticar o meio-campista do Manchester United

Ao analisar o desempenho, Owen sugeriu que o ex-jogador do Chelsea não estava conseguindo justificar o investimento significativo do clube. Ele disse: “Mason Mount está se esforçando muito, mas, neste momento, seu desempenho está muito aquém do nível que o Manchester United esperava quando o contratou.

"Ele parece um pouco lento com a bola, um pouco descoordenado nas transições e não está influenciando o jogo o suficiente no meio-campo. Dá para ver claramente que o United está sentindo falta de jogadores como Casemiro no meio-campo, porque não há controle nem autoridade de verdade ali.

“O Manchester United precisa de mais intensidade e personalidade de Mount, porque jogos como este exigem isso.”