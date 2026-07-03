Michael Olise vale 223 milhões de euros? Ex-atacante da seleção francesa comenta os “números absurdos” do interesse do Real Madrid no ponta do Bayern de Munique

Até o momento, o astro brasileiro Neymar continua sendo a contratação mais espetacular que o futebol profissional já viu — com o craque sul-americano deixando o Barcelona para se juntar ao Paris Saint-Germain em 2017, em uma transação que abalou os mercados de transferências em todo o mundo.

Esse padrão pode em breve ser elevado um pouco mais, com Florentino Pérez dando continuidade à sua abordagem “Galáctica” na formação do elenco no Santiago Bernabéu. O presidente do Real Madrid nunca tem medo de gastar muito para contratar os melhores jogadores do planeta.

Olise agora faz parte desse grupo de talentos, já que o versátil jogador de 24 anos percorreu um longo caminho em um período relativamente curto. Em 2021, ele ainda jogava pela Championship pelo Reading – tendo se transferido para o Crystal Palace, da Premier League, naquele verão.

Desde então, ele vem arrasando na primeira divisão inglesa, brilhou nos Jogos Olímpicos de 2024 em Paris, se juntou a Harry Kane e companhia no Bayern — tornando-se bicampeão da Bundesliga — e integrou a temível seleção francesa na Copa do Mundo de 2026.

Olise registrou números notáveis durante a temporada 2025-26, marcando 25 gols e dando 28 assistências — desempenho que chamou a atenção dos gigantes da La Liga na capital espanhola para o ponta nascido em Londres.

Alega-se que o Real está disposto a fazer história com uma proposta por Olise, já que busca incorporá-lo a um ataque que já conta com seu compatriota Kylian Mbappé e o jogador da seleção brasileira Vinícius Júnior.