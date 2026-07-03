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Michael Olise vale 223 milhões de euros? Ex-atacante da seleção francesa comenta os “números absurdos” do interesse do Real Madrid no ponta do Bayern de Munique
A ascensão de Olise: do Reading ao Bayern e à Copa do Mundo
Até o momento, o astro brasileiro Neymar continua sendo a contratação mais espetacular que o futebol profissional já viu — com o craque sul-americano deixando o Barcelona para se juntar ao Paris Saint-Germain em 2017, em uma transação que abalou os mercados de transferências em todo o mundo.
Esse padrão pode em breve ser elevado um pouco mais, com Florentino Pérez dando continuidade à sua abordagem “Galáctica” na formação do elenco no Santiago Bernabéu. O presidente do Real Madrid nunca tem medo de gastar muito para contratar os melhores jogadores do planeta.
Olise agora faz parte desse grupo de talentos, já que o versátil jogador de 24 anos percorreu um longo caminho em um período relativamente curto. Em 2021, ele ainda jogava pela Championship pelo Reading – tendo se transferido para o Crystal Palace, da Premier League, naquele verão.
Desde então, ele vem arrasando na primeira divisão inglesa, brilhou nos Jogos Olímpicos de 2024 em Paris, se juntou a Harry Kane e companhia no Bayern — tornando-se bicampeão da Bundesliga — e integrou a temível seleção francesa na Copa do Mundo de 2026.
Olise registrou números notáveis durante a temporada 2025-26, marcando 25 gols e dando 28 assistências — desempenho que chamou a atenção dos gigantes da La Liga na capital espanhola para o ponta nascido em Londres.
Alega-se que o Real está disposto a fazer história com uma proposta por Olise, já que busca incorporá-lo a um ataque que já conta com seu compatriota Kylian Mbappé e o jogador da seleção brasileira Vinícius Júnior.
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Olise valeria €223 milhões se o Real Madrid fizesse uma oferta de transferência?
Olise merece tal valor, ou não há lógica alguma nos valores de transferência na era moderna? Em resposta a essas perguntas, o ex-atacante da seleção francesa Saha — em entrevista concedida em parceria com o Freebets.com, o site que reúne os melhores sites de apostas — disse ao GOAL: “São valores absolutamente absurdos. Mas acho que ele merece esse tipo de reconhecimento e debate, porque o que o garoto fez no espaço de um ou dois anos é inacreditável.
“É preciso lembrar que ele jogava pelo Crystal Palace, e não acho que as pessoas tenham realmente compreendido esse tipo de talento. E essa também é uma história linda, porque alguém que poderia ser considerado indiferente, que não se importava, que talvez não amasse o futebol da mesma forma que nós, calou todas as bocas do mundo e disse: ‘ouçam, quando você age com sua própria identidade, é capaz de fazer coisas incríveis’. E agora as pessoas estão correndo atrás dele como loucas. É lindo.”
Olise é comparado a Zidane enquanto a França busca a glória na Copa do Mundo
Saha comentou sobre as atuações de Olise na Copa do Mundo de 2026, enquanto a França consolida sua posição como favorita para conquistar a glória mundial na América do Norte: “Ele não marcou, mas teve azar. Ainda não marcou, mas poderia ter feito quatro ou cinco gols e sete assistências. E nenhum jogador teve um desempenho tão bom.
“Lembro-me de [Zinedine] Zidane, de certa forma, em 2006, estar simplesmente voando, destruindo o Brasil e a Espanha. E essa foi uma lembrança incrível. Ver Olise um pouco como se estivesse no ar, como se esses jogadores estivessem atuando com uma leveza incrível e tocando como uma sinfonia, é lindo de se ver.
“Não dá para alcançá-los, não dá para pressioná-los, não dá para pará-los. Esses caras têm uma confiança tal que você não consegue chegar perto deles; é muito, muito difícil defendê-los. Então, com o ritmo que o Olise consegue impor no meio-campo, eles simplesmente encontram o próximo passe e lá vamos nós: o Mbappé está lá na ponta fazendo o que sabe fazer. É lindo de se ver.”
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Jogos da França: O confronto nas oitavas de final contra o Paraguai é o próximo desafio para Olise e companhia
O Bayern tem afirmado regularmente que não tem intenção de se desfazer de Olise, já que ele está vinculado a um contrato até 2029. O clube está disposto a recusar até mesmo as maiores ofertas, mas sua determinação poderá ser posta à prova nas próximas semanas.
A França — com vários candidatos ao Ballon d’Or em suas fileiras — volta a campo no sábado, quando enfrenta o Paraguai nas oitavas de final da Copa do Mundo. Espera-se que a seleção tenha facilidade contra o adversário sul-americano, dada a riqueza de opções ofensivas que o técnico Didier Deschamps tem à sua disposição.
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