Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Chris Burton

Traduzido por

Michael Olise vale 223 milhões de euros? Ex-atacante da seleção francesa comenta os “números absurdos” do interesse do Real Madrid no ponta do Bayern de Munique

M. Olise
Real Madrid
Bayern de Munique
Copa do Mundo
França
Bundesliga
La Liga

Diz-se que Michael Olise está atraindo olhares de admiração do Real Madrid, com os Blancos supostamente dispostos a pagar uma taxa de transferência recorde mundial de 223 milhões de euros (191 milhões de libras/255 milhões de dólares) pelo ponta do Bayern de Munique. Será que ele, ou qualquer outro jogador, vale esse valor? O ex-jogador da seleção francesa Louis Saha tentou responder a essa pergunta para o GOAL, em meio a alguns “números absurdos” que circulam por aí.

  • A ascensão de Olise: do Reading ao Bayern e à Copa do Mundo

    Até o momento, o astro brasileiro Neymar continua sendo a contratação mais espetacular que o futebol profissional já viu — com o craque sul-americano deixando o Barcelona para se juntar ao Paris Saint-Germain em 2017, em uma transação que abalou os mercados de transferências em todo o mundo.

    Esse padrão pode em breve ser elevado um pouco mais, com Florentino Pérez dando continuidade à sua abordagem “Galáctica” na formação do elenco no Santiago Bernabéu. O presidente do Real Madrid nunca tem medo de gastar muito para contratar os melhores jogadores do planeta.

    Olise agora faz parte desse grupo de talentos, já que o versátil jogador de 24 anos percorreu um longo caminho em um período relativamente curto. Em 2021, ele ainda jogava pela Championship pelo Reading – tendo se transferido para o Crystal Palace, da Premier League, naquele verão.

    Desde então, ele vem arrasando na primeira divisão inglesa, brilhou nos Jogos Olímpicos de 2024 em Paris, se juntou a Harry Kane e companhia no Bayern — tornando-se bicampeão da Bundesliga — e integrou a temível seleção francesa na Copa do Mundo de 2026.

    Olise registrou números notáveis durante a temporada 2025-26, marcando 25 gols e dando 28 assistências — desempenho que chamou a atenção dos gigantes da La Liga na capital espanhola para o ponta nascido em Londres.

    Alega-se que o Real está disposto a fazer história com uma proposta por Olise, já que busca incorporá-lo a um ataque que já conta com seu compatriota Kylian Mbappé e o jogador da seleção brasileira Vinícius Júnior.

    • Publicidade
  • Michael Olise Real Madrid crestGetty/GOAL

    Olise valeria €223 milhões se o Real Madrid fizesse uma oferta de transferência?

    Olise merece tal valor, ou não há lógica alguma nos valores de transferência na era moderna? Em resposta a essas perguntas, o ex-atacante da seleção francesa Saha — em entrevista concedida em parceria com o Freebets.com, o site que reúne os melhores sites de apostas — disse ao GOAL: “São valores absolutamente absurdos. Mas acho que ele merece esse tipo de reconhecimento e debate, porque o que o garoto fez no espaço de um ou dois anos é inacreditável.

    “É preciso lembrar que ele jogava pelo Crystal Palace, e não acho que as pessoas tenham realmente compreendido esse tipo de talento. E essa também é uma história linda, porque alguém que poderia ser considerado indiferente, que não se importava, que talvez não amasse o futebol da mesma forma que nós, calou todas as bocas do mundo e disse: ‘ouçam, quando você age com sua própria identidade, é capaz de fazer coisas incríveis’. E agora as pessoas estão correndo atrás dele como loucas. É lindo.”

  • Olise é comparado a Zidane enquanto a França busca a glória na Copa do Mundo

    Saha comentou sobre as atuações de Olise na Copa do Mundo de 2026, enquanto a França consolida sua posição como favorita para conquistar a glória mundial na América do Norte: “Ele não marcou, mas teve azar. Ainda não marcou, mas poderia ter feito quatro ou cinco gols e sete assistências. E nenhum jogador teve um desempenho tão bom.

    “Lembro-me de [Zinedine] Zidane, de certa forma, em 2006, estar simplesmente voando, destruindo o Brasil e a Espanha. E essa foi uma lembrança incrível. Ver Olise um pouco como se estivesse no ar, como se esses jogadores estivessem atuando com uma leveza incrível e tocando como uma sinfonia, é lindo de se ver.

    “Não dá para alcançá-los, não dá para pressioná-los, não dá para pará-los. Esses caras têm uma confiança tal que você não consegue chegar perto deles; é muito, muito difícil defendê-los. Então, com o ritmo que o Olise consegue impor no meio-campo, eles simplesmente encontram o próximo passe e lá vamos nós: o Mbappé está lá na ponta fazendo o que sabe fazer. É lindo de se ver.”

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Norway v France: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Jogos da França: O confronto nas oitavas de final contra o Paraguai é o próximo desafio para Olise e companhia

    O Bayern tem afirmado regularmente que não tem intenção de se desfazer de Olise, já que ele está vinculado a um contrato até 2029. O clube está disposto a recusar até mesmo as maiores ofertas, mas sua determinação poderá ser posta à prova nas próximas semanas.

    A França — com vários candidatos ao Ballon d’Or em suas fileiras — volta a campo no sábado, quando enfrenta o Paraguai nas oitavas de final da Copa do Mundo. Espera-se que a seleção tenha facilidade contra o adversário sul-americano, dada a riqueza de opções ofensivas que o técnico Didier Deschamps tem à sua disposição.