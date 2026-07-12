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France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

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Michael Olise “solicita reunião” com o Bayern de Munique em meio a rumores de transferência para o Real Madrid, enquanto Kylian Mbappé, Aurélien Tchouameni e Ibrahima Konaté atuam como intermediários

Mercado da bola
M. Olise
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K. Mbappe

Michael Olise estaria buscando uma reunião urgente com os dirigentes do Bayern de Munique para discutir seu futuro, após uma campanha sensacional na Copa do Mundo que fez seu valor de mercado disparar. O jogador da seleção francesa se encontra em uma encruzilhada na Baviera, enquanto o interesse do Real Madrid continua a se intensificar nos bastidores.

  • Olise busca conversas decisivas com o Bayern

    Olise, que se transferiu do Crystal Palace para o Bayern de Munique por 55 milhões de euros em 2024, desempenhou um papel fundamental na campanha da França até as semifinais da Copa do Mundo de 2026 — onde a seleção enfrentará a Espanha —, com seis assistências.

    De acordo com o El Debate, Olise solicitou uma reunião com o presidente do Bayern de Munique, Herbert Hainer, imediatamente após o torneio para definir seus próximos passos. Embora continue focado nas obrigações com a seleção francesa, ele estaria ciente do enorme interesse gerado por suas atuações e deseja que seu status e salário reflitam sua nova posição no futebol mundial.



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  • FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP

    Estrelas do Real Madrid lideram a campanha de recrutamento

    A pressão vem de dentro da seleção francesa, onde os companheiros de equipe de Olise já estariam atuando como embaixadores não oficiais do Real Madrid. Mbappé, Aurélien Tchouameni e Ibrahima Konaté estariam incentivando Olise a se juntar ao projeto no Santiago Bernabéu.

    A sintonia entre Mbappé e Olise em campo tem sido um dos destaques da seleção neste verão, e Olise estaria tentado pela perspectiva de jogar ao lado de seu compatriota no clube todas as semanas. Essa pressão interna deixou o ponta inquieto enquanto ele avalia uma possível transferência para a La Liga.

  • Os desafios financeiros de um negócio de grande porte

    Apesar do interesse do jogador, uma transferência para Madri continua sendo um quebra-cabeça financeiro complexo. Após ter apresentado um desempenho excepcional no cenário mundial, o valor de mercado de Olise é estimado atualmente em cerca de 200 milhões de euros, e ele ainda tem três anos restantes de contrato.

    O Bayern não é um clube que costuma vender jogadores e pretende montar um elenco capaz de conquistar a Liga dos Campeões em torno de suas principais estrelas. No entanto, surgiu um ponto de discórdia em relação ao salário atual de Olise, de 8 milhões de euros líquidos, que agora é considerado obsoleto, dadas suas recentes contribuições. O El Debate acrescenta que o Bayern já preparou uma oferta de renovação no valor de 14 milhões de euros líquidos para afastar possíveis interessados.

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  • Michael OliseGetty Images

    O agente recomenda cautela

    Embora o Bayern de Munique esteja em vantagem devido à duração do contrato, a representante de Olise, Rebecca James, estaria aconselhando o jogador a não assinar um novo contrato na Allianz Arena. A estratégia é manter o poder de barganha; ao não renovar, Olise garante que seu valor possa cair até 2027, quando ele entrará nos dois últimos anos de seu contrato.