Michael Olise “solicita reunião” com o Bayern de Munique em meio a rumores de transferência para o Real Madrid, enquanto Kylian Mbappé, Aurélien Tchouameni e Ibrahima Konaté atuam como intermediários

Olise, que se transferiu do Crystal Palace para o Bayern de Munique por 55 milhões de euros em 2024, desempenhou um papel fundamental na campanha da França até as semifinais da Copa do Mundo de 2026 — onde a seleção enfrentará a Espanha —, com seis assistências.

De acordo com o El Debate, Olise solicitou uma reunião com o presidente do Bayern de Munique, Herbert Hainer, imediatamente após o torneio para definir seus próximos passos. Embora continue focado nas obrigações com a seleção francesa, ele estaria ciente do enorme interesse gerado por suas atuações e deseja que seu status e salário reflitam sua nova posição no futebol mundial.







