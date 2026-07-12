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Michael Olise “solicita reunião” com o Bayern de Munique em meio a rumores de transferência para o Real Madrid, enquanto Kylian Mbappé, Aurélien Tchouameni e Ibrahima Konaté atuam como intermediários
Olise busca conversas decisivas com o Bayern
Olise, que se transferiu do Crystal Palace para o Bayern de Munique por 55 milhões de euros em 2024, desempenhou um papel fundamental na campanha da França até as semifinais da Copa do Mundo de 2026 — onde a seleção enfrentará a Espanha —, com seis assistências.
De acordo com o El Debate, Olise solicitou uma reunião com o presidente do Bayern de Munique, Herbert Hainer, imediatamente após o torneio para definir seus próximos passos. Embora continue focado nas obrigações com a seleção francesa, ele estaria ciente do enorme interesse gerado por suas atuações e deseja que seu status e salário reflitam sua nova posição no futebol mundial.
- AFP
Estrelas do Real Madrid lideram a campanha de recrutamento
A pressão vem de dentro da seleção francesa, onde os companheiros de equipe de Olise já estariam atuando como embaixadores não oficiais do Real Madrid. Mbappé, Aurélien Tchouameni e Ibrahima Konaté estariam incentivando Olise a se juntar ao projeto no Santiago Bernabéu.
A sintonia entre Mbappé e Olise em campo tem sido um dos destaques da seleção neste verão, e Olise estaria tentado pela perspectiva de jogar ao lado de seu compatriota no clube todas as semanas. Essa pressão interna deixou o ponta inquieto enquanto ele avalia uma possível transferência para a La Liga.
Os desafios financeiros de um negócio de grande porte
Apesar do interesse do jogador, uma transferência para Madri continua sendo um quebra-cabeça financeiro complexo. Após ter apresentado um desempenho excepcional no cenário mundial, o valor de mercado de Olise é estimado atualmente em cerca de 200 milhões de euros, e ele ainda tem três anos restantes de contrato.
O Bayern não é um clube que costuma vender jogadores e pretende montar um elenco capaz de conquistar a Liga dos Campeões em torno de suas principais estrelas. No entanto, surgiu um ponto de discórdia em relação ao salário atual de Olise, de 8 milhões de euros líquidos, que agora é considerado obsoleto, dadas suas recentes contribuições. O El Debate acrescenta que o Bayern já preparou uma oferta de renovação no valor de 14 milhões de euros líquidos para afastar possíveis interessados.
- Getty Images
O agente recomenda cautela
Embora o Bayern de Munique esteja em vantagem devido à duração do contrato, a representante de Olise, Rebecca James, estaria aconselhando o jogador a não assinar um novo contrato na Allianz Arena. A estratégia é manter o poder de barganha; ao não renovar, Olise garante que seu valor possa cair até 2027, quando ele entrará nos dois últimos anos de seu contrato.
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