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Michael Olise se diz "orgulhoso" por estabelecer recorde da Copa do Mundo, mas herói da França fica emocionado após "enorme decepção" contra Espanha e Inglaterra
- AFP
Olise estabelece recorde do torneio
A França entrou na Copa do Mundo de 2026 como uma das favoritas ao título, mas acabou tendo de se contentar com o quarto lugar após derrotas cruciais para Espanha e Inglaterra. O ponta do Bayern, Olise, brilhou no cenário mundial ao dar sete assistências, o maior número já registrado em uma única edição de Copa do Mundo. No entanto, esse marco individual histórico pouco fez para aliviar sua decepção por não conseguir levar o troféu para casa.
Estrela francesa admite decepção
Em sua conta pessoal no Instagram, o jogador de 24 anos expressou seus sentimentos mistos depois de ver seu sonho da Copa do Mundo acabar frustrado nos momentos finais: "Não conseguir levar o troféu para casa é uma enorme decepção. Não foi assim que imaginamos o fim desta Copa do Mundo no início do torneio.
"Vestir a camisa da seleção francesa em uma Copa do Mundo sempre foi um sonho realizado para mim, e sempre será. Mesmo sem conseguir vencer o troféu, tenho orgulho de ter estabelecido o recorde de mais assistências na história de uma Copa do Mundo.
"Acima de tudo, eu preferiria muito mais estar aqui para dizer que vencemos a Copa do Mundo juntos, com meus companheiros de equipe, a comissão, os técnicos e todos os torcedores da seleção francesa."
- AFP
Olise agradece ao técnico Deschamps de saída
Além de expressar sua tristeza, Olise prestou uma homenagem sincera ao ex-treinador da seleção Didier Deschamps por ter depositado confiança nele no cenário internacional, ao mesmo tempo em que reafirmou seu compromisso de levar futuras glórias à França: "Também gostaria de agradecer ao treinador da seleção por ter me convocado pela primeira vez e por acreditar em mim até nos momentos mais difíceis. Serei sempre grato a você e lhe desejo tudo de melhor, qualquer que seja o caminho que escolher a seguir.
"Esse continua sendo o objetivo que seguirá nos movendo, e esperamos poder lhes proporcionar muitos mais momentos de alegria e lembranças inesquecíveis no futuro, que vocês possam compartilhar conosco."
Bayern aguarda o retorno do meia-armador
Olise agora encerrou sua campanha na Copa do Mundo e voltou sua atenção para um longo descanso de verão antes de se reapresentar ao Bayern. O meia-atacante deve se reapresentar ao clube nas próximas semanas para iniciar a preparação da pré-temporada. O técnico Vincent Kompany certamente contará com o francês como peça central do ataque do Bayern enquanto a equipe se prepara para a nova temporada.
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