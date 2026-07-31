Em sua conta pessoal no Instagram, o jogador de 24 anos expressou seus sentimentos mistos depois de ver seu sonho da Copa do Mundo acabar frustrado nos momentos finais: "Não conseguir levar o troféu para casa é uma enorme decepção. Não foi assim que imaginamos o fim desta Copa do Mundo no início do torneio.

"Vestir a camisa da seleção francesa em uma Copa do Mundo sempre foi um sonho realizado para mim, e sempre será. Mesmo sem conseguir vencer o troféu, tenho orgulho de ter estabelecido o recorde de mais assistências na história de uma Copa do Mundo.

"Acima de tudo, eu preferiria muito mais estar aqui para dizer que vencemos a Copa do Mundo juntos, com meus companheiros de equipe, a comissão, os técnicos e todos os torcedores da seleção francesa."



