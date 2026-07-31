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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Michael Olise se diz "orgulhoso" por estabelecer recorde da Copa do Mundo, mas herói da França fica emocionado após "enorme decepção" contra Espanha e Inglaterra

M. Olise
Bayern de Munique
Bundesliga
França
Copa do Mundo

O astro do Bayern de Munique Michael Olise refletiu sobre uma campanha agridoce da França na Copa do Mundo após estabelecer um recorde histórico do torneio. Apesar de entrar para a história do futebol com suas atuações na criação de jogadas, o jogador de 24 anos admitiu que sua conquista pessoal foi ofuscada pela frustração, já que a França não conseguiu erguer o troféu.

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    Olise estabelece recorde do torneio

    A França entrou na Copa do Mundo de 2026 como uma das favoritas ao título, mas acabou tendo de se contentar com o quarto lugar após derrotas cruciais para Espanha e Inglaterra. O ponta do Bayern, Olise, brilhou no cenário mundial ao dar sete assistências, o maior número já registrado em uma única edição de Copa do Mundo. No entanto, esse marco individual histórico pouco fez para aliviar sua decepção por não conseguir levar o troféu para casa.

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  • Estrela francesa admite decepção

    Em sua conta pessoal no Instagram, o jogador de 24 anos expressou seus sentimentos mistos depois de ver seu sonho da Copa do Mundo acabar frustrado nos momentos finais: "Não conseguir levar o troféu para casa é uma enorme decepção. Não foi assim que imaginamos o fim desta Copa do Mundo no início do torneio.

    "Vestir a camisa da seleção francesa em uma Copa do Mundo sempre foi um sonho realizado para mim, e sempre será. Mesmo sem conseguir vencer o troféu, tenho orgulho de ter estabelecido o recorde de mais assistências na história de uma Copa do Mundo.

    "Acima de tudo, eu preferiria muito mais estar aqui para dizer que vencemos a Copa do Mundo juntos, com meus companheiros de equipe, a comissão, os técnicos e todos os torcedores da seleção francesa."


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    Olise agradece ao técnico Deschamps de saída

    Além de expressar sua tristeza, Olise prestou uma homenagem sincera ao ex-treinador da seleção Didier Deschamps por ter depositado confiança nele no cenário internacional, ao mesmo tempo em que reafirmou seu compromisso de levar futuras glórias à França: "Também gostaria de agradecer ao treinador da seleção por ter me convocado pela primeira vez e por acreditar em mim até nos momentos mais difíceis. Serei sempre grato a você e lhe desejo tudo de melhor, qualquer que seja o caminho que escolher a seguir.

    "Esse continua sendo o objetivo que seguirá nos movendo, e esperamos poder lhes proporcionar muitos mais momentos de alegria e lembranças inesquecíveis no futuro, que vocês possam compartilhar conosco."

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  • Bayern aguarda o retorno do meia-armador

    Olise agora encerrou sua campanha na Copa do Mundo e voltou sua atenção para um longo descanso de verão antes de se reapresentar ao Bayern. O meia-atacante deve se reapresentar ao clube nas próximas semanas para iniciar a preparação da pré-temporada. O técnico Vincent Kompany certamente contará com o francês como peça central do ataque do Bayern enquanto a equipe se prepara para a nova temporada.

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