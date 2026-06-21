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Michael Olise revela qual é a sua melhor posição - e não é aquela atualmente ocupada pelo rei das assistências do Bayern de Munique e da seleção francesa
Uma preferência posicional surpreendente
Embora Olise tenha encantado os torcedores atuando na ala direita tanto pelo clube quanto pela seleção, o atacante criativo admite que seu lugar ideal é em uma posição mais central. O Bayern de Munique tem contado fortemente com sua imensa contribuição desde sua transferência de €53 milhões do Crystal Palace, em julho de 2024.
Ele disputou 107 partidas pelo gigante alemão, marcando 42 gols e dando 54 assistências. No entanto, o astro de 24 anos confessou ao jornal francês L’Équipe que prefere comandar o jogo pelo meio.
Ao falar sobre sua função ideal, Olise afirmou: “Onde me sinto mais à vontade? Acho que é como camisa 10. É uma função mais livre. Cresci jogando como camisa 10. Então, para mim, parece mais natural. Bem, talvez não neste momento, porque hoje estou jogando na ponta, mas acho que é isso que me parece mais natural.”
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As origens do futebol de rua
Tornar-se um dos atacantes mais imprevisíveis da Europa não foi resultado exclusivamente do treinamento estruturado da base. Em vez disso, Olise atribui seu talento único aos anos de formação que passou jogando partidas informais.
Ele acrescentou ao L’Équipe: “Eu diria que vem do futebol de rua. Nós jogávamos na rua com meu irmão, chutando a bola contra a parede, fazendo 1 contra 1 e tudo mais. Eu diria que vem daí, sim. É um tipo diferente de futebol, mas é definitivamente uma forma de aprender.” Essa formação se traduziu perfeitamente em uma carreira profissional que já o levou a marcar sete gols em 18 partidas pela seleção nacional.
Liberdade em campo
Essa base de jogo sem restrições continua sendo um elemento central da forma como o atacante encara o esporte hoje. Mesmo no mais alto nível, seja brilhando na Bundesliga ou se destacando na Copa do Mundo, Olise tenta manter esse entusiasmo juvenil. Ele demonstrou essa liberdade ao dar duas assistências na vitória da França por 3 a 1 contra o Senegal na primeira rodada do torneio de verão. Ele evita ficar limitado por exigências táticas rígidas, explicando seu desejo de jogar no meio, onde pode se movimentar livremente.
Ao falar sobre suas primeiras experiências, ele acrescentou: “O futebol, nessas condições, é simplesmente liberdade. Também não era um aprendizado no sentido estrito da palavra. Eu simplesmente gostava de jogar futebol. Eu adorava, puro e simples. Bem, acho que todo mundo adora quando é jovem.”
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E agora, o que vem a seguir?
Apesar de sua preferência pessoal, espera-se que Olise continue atuando na lateral no futuro próximo. O prolífico atacante está agora totalmente focado na seleção, com o objetivo de dar continuidade ao seu desempenho na estreia. Ele será fundamental enquanto a França se prepara para enfrentar o Iraque e, em seguida, a Noruega, buscando garantir a liderança do seu grupo na Copa do Mundo.