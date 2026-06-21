Michael Olise revela qual é a sua melhor posição - e não é aquela atualmente ocupada pelo rei das assistências do Bayern de Munique e da seleção francesa

Embora Olise tenha encantado os torcedores atuando na ala direita tanto pelo clube quanto pela seleção, o atacante criativo admite que seu lugar ideal é em uma posição mais central. O Bayern de Munique tem contado fortemente com sua imensa contribuição desde sua transferência de €53 milhões do Crystal Palace, em julho de 2024.

Ele disputou 107 partidas pelo gigante alemão, marcando 42 gols e dando 54 assistências. No entanto, o astro de 24 anos confessou ao jornal francês L’Équipe que prefere comandar o jogo pelo meio.

Ao falar sobre sua função ideal, Olise afirmou: “Onde me sinto mais à vontade? Acho que é como camisa 10. É uma função mais livre. Cresci jogando como camisa 10. Então, para mim, parece mais natural. Bem, talvez não neste momento, porque hoje estou jogando na ponta, mas acho que é isso que me parece mais natural.”