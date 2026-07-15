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Michael OliseGetty Images
Moataz Elgammal

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Michael Olise quer jogar no Real Madrid! O craque do Bayern de Munique está pronto para lutar por uma grande transferência para se juntar ao seu companheiro da seleção francesa, Kylian Mbappé

M. Olise
Real Madrid
Mercado da bola
Bayern de Munique
La Liga
Bundesliga

O ponta do Bayern de Munique, Michael Olise, está ansioso para se transferir para o Real Madrid neste verão, após mais uma temporada excepcional na Alemanha. O jogador da seleção francesa se tornou um dos jogadores mais cobiçados do futebol mundial e agora vê o gigante espanhol como o ambiente perfeito para dar o próximo grande passo em sua carreira, que está em franca ascensão.

  • Uma temporada brilhante e o enorme interesse do Real Madrid

    De acordo com o Foot Mercato, Olise quer deixar o Bayern de Munique para se transferir para o Real Madrid durante a atual janela de transferências. O clube espanhol tem demonstrado enorme interesse em garantir sua contratação. Em artigo publicado no *Marca*, o jornalista Pablo Polo afirmou que o Real Madrid faria de tudo para contratá-lo agora.

    Após uma temporada excepcional no campeonato nacional, Olise teve uma atuação perfeita na Copa do Mundo ao lado de Kylian Mbappé pela França. No entanto, a seleção sofreu uma derrota por 2 a 0 para a Espanha na semifinal e agora enfrentará o perdedor do confronto entre Inglaterra e Argentina na disputa pelo terceiro lugar.


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  • mourinhoGetty Images

    A missão de observação de Mourinho e a resistência do Bayern

    O técnico do Real Madrid, José Mourinho, tem acompanhado de perto a situação, chegando até a comparecer à final da DFB-Pokal em 23 de maio para observar Olise ao vivo. Convidado por Fabian Wohlgemuth, membro da diretoria do Stuttgart, Mourinho assistiu da cabine VIP ao confronto entre Bayern de Munique e Stuttgart, em Berlim.

    No entanto, o presidente honorário do Bayern de Munique, Uli Hoeness, manteve-se desafiador em relação ao futuro do ponta. Em entrevista à Sky Sport Germany, Hoeness afirmou: “Mourinho pode ficar de olho em Olise, mas não vai conseguir contratá-lo.” Apesar dessa postura pública firme, o Bayern de Munique já se preparou internamente para a saída do jogador.

  • Valor recorde exigido pelos gigantes alemães

    Para tirar Olise da Alemanha, será necessário um pacote financeiro colossal. Relatos sugerem que o Bayern exigirá pelo menos 200 milhões de euros para sequer considerar autorizar uma transferência neste verão.

    O atacante, cujo contrato atual vai até junho de 2029, está firmemente convencido de que o Real Madrid oferece a melhor plataforma possível para alcançar um novo patamar em sua carreira. Em preparação para uma oferta gigantesca, a diretoria do Bayern de Munique já iniciou contato com vários possíveis substitutos. Entre esses candidatos, o atacante do Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, é muito bem visto pelo departamento de contratações, já que o clube alemão busca garantir suas opções no ataque.

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  • Michael OliseGetty Images

    O que vem a seguir para o ponta?

    Espera-se que negociações cruciais sobre o futuro de Olise ocorram logo após o término da Copa do Mundo. O Real Madrid precisará formalizar seu enorme interesse com uma proposta oficial, enquanto o Bayern de Munique deverá decidir se vai negociar ou se manterá firme em seu preço de venda astronômico.

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