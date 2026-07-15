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Michael Olise quer jogar no Real Madrid! O craque do Bayern de Munique está pronto para lutar por uma grande transferência para se juntar ao seu companheiro da seleção francesa, Kylian Mbappé
Uma temporada brilhante e o enorme interesse do Real Madrid
De acordo com o Foot Mercato, Olise quer deixar o Bayern de Munique para se transferir para o Real Madrid durante a atual janela de transferências. O clube espanhol tem demonstrado enorme interesse em garantir sua contratação. Em artigo publicado no *Marca*, o jornalista Pablo Polo afirmou que o Real Madrid faria de tudo para contratá-lo agora.
Após uma temporada excepcional no campeonato nacional, Olise teve uma atuação perfeita na Copa do Mundo ao lado de Kylian Mbappé pela França. No entanto, a seleção sofreu uma derrota por 2 a 0 para a Espanha na semifinal e agora enfrentará o perdedor do confronto entre Inglaterra e Argentina na disputa pelo terceiro lugar.
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A missão de observação de Mourinho e a resistência do Bayern
O técnico do Real Madrid, José Mourinho, tem acompanhado de perto a situação, chegando até a comparecer à final da DFB-Pokal em 23 de maio para observar Olise ao vivo. Convidado por Fabian Wohlgemuth, membro da diretoria do Stuttgart, Mourinho assistiu da cabine VIP ao confronto entre Bayern de Munique e Stuttgart, em Berlim.
No entanto, o presidente honorário do Bayern de Munique, Uli Hoeness, manteve-se desafiador em relação ao futuro do ponta. Em entrevista à Sky Sport Germany, Hoeness afirmou: “Mourinho pode ficar de olho em Olise, mas não vai conseguir contratá-lo.” Apesar dessa postura pública firme, o Bayern de Munique já se preparou internamente para a saída do jogador.
Valor recorde exigido pelos gigantes alemães
Para tirar Olise da Alemanha, será necessário um pacote financeiro colossal. Relatos sugerem que o Bayern exigirá pelo menos 200 milhões de euros para sequer considerar autorizar uma transferência neste verão.
O atacante, cujo contrato atual vai até junho de 2029, está firmemente convencido de que o Real Madrid oferece a melhor plataforma possível para alcançar um novo patamar em sua carreira. Em preparação para uma oferta gigantesca, a diretoria do Bayern de Munique já iniciou contato com vários possíveis substitutos. Entre esses candidatos, o atacante do Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, é muito bem visto pelo departamento de contratações, já que o clube alemão busca garantir suas opções no ataque.
- Getty Images
O que vem a seguir para o ponta?
Espera-se que negociações cruciais sobre o futuro de Olise ocorram logo após o término da Copa do Mundo. O Real Madrid precisará formalizar seu enorme interesse com uma proposta oficial, enquanto o Bayern de Munique deverá decidir se vai negociar ou se manterá firme em seu preço de venda astronômico.
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