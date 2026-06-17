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Michael Olise, o “futuro vencedor da Bola de Ouro”, foi colocado ao lado de Zinedine Zidane e Michel Platini no panteão dos grandes nomes da França, após sua impressionante atuação na Copa do Mundo
Uma aula magistral no cenário mundial
Olise foi o artífice da vitória da França por 3 a 1 sobre o Senegal na terça-feira, dando duas assistências cruciais que garantiram o domínio dos Bleus na fase de grupos. O jogador de 24 anos, que rapidamente se tornou um pilar da equipe de Didier Deschamps, demonstrou a visão de jogo e a elegância técnica que levaram o Bayern de Munique a contratá-lo da Premier League.
As estatísticas do ponta pela seleção nacional agora somam impressionantes sete gols e cinco assistências em apenas 18 partidas, mas é sua influência no jogo como um todo que chamou a atenção dos especialistas. Diante de uma seleção do Senegal que apostou no jogo físico, Olise manteve a compostura, ditando o ritmo e se entendendo telepaticamente com o capitão Kylian Mbappé.
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Vieira vê traços de Zidane e Platini
O ex-capitão da França, Patrick Vieira, que está atuando como consultor da ITV Football durante o torneio, não poupou elogios ao jovem talento. Tendo treinado Olise durante o período em que trabalharam juntos no Crystal Palace, do verão de 2021 até março de 2023, quando Vieira foi demitido, o lendário meio-campista acredita que os fãs de futebol estão testemunhando a ascensão de um talento que marcará uma geração, capaz de alcançar as maiores honras individuais.
“Tivemos Michel Platini, tivemos Zinedine Zidane e agora temos Michael Olise. Ele é um futuro vencedor da Bola de Ouro. Possui todas as qualidades para brilhar no cenário internacional. Ele possui uma excelente visão de jogo; sua habilidade de se virar e encarar a jogada, juntamente com a qualidade do passe que deu a Kylian Mbappé, foram verdadeiramente excepcionais. Ele é um camisa 10 proativo e determinado. Ele faz de tudo para colocar os atacantes nas melhores condições possíveis para marcar gols”, disse Vieira.
A transição da defesa para o ataque
Enquanto Mbappé continua a ser destaque nas manchetes por suas proezas como artilheiro, o também lendário Thierry Henry identificou Olise como o elo tático que mantém unida a equipe de Deschamps. Em entrevista à FOX Sports, Henry explicou que, embora Mbappé continue sendo o MVP (jogador mais valioso), Olise se tornou o “MIP” — o jogador mais importante — para o sistema tático francês.
Henry observou que o jogo mudou no segundo tempo quando ele assumiu a posição 10, permitindo que a França controlasse o ritmo da partida. Henry enfatizou ainda que a seleção vem buscando esse perfil específico há muito tempo, descrevendo-o como o elo de que a equipe precisava para fazer a transição do terço defensivo para o ataque.
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O legado da França na Bola de Ouro e a temporada impressionante de Olise no Bayern
A França tem uma história rica no que diz respeito à Bola de Ouro, tendo conquistado o prestigioso prêmio oito vezes no total. Michel Platini lidera o histórico francês com três vitórias consecutivas em 1983, 1984 e 1985. Outros vencedores lendários do país incluem Raymond Kopa em 1958, Jean-Pierre Papin em 1991, Zinedine Zidane em 1998 e Karim Benzema em 2022. O mais recente astro francês a ingressar nesse clube de elite é Ousmane Dembélé, que conquistou o prêmio em 2025.
Olise teve uma temporada fenomenal de 2025-2026 com o Bayern de Munique, desempenhando um papel fundamental ao levar o gigante alemão à conquista da dobradinha nacional, vencendo tanto a Bundesliga quanto a DFB-Pokal. O ponta francês esteve em forma sensacional durante toda a campanha, marcando 22 gols e dando 31 assistências em 52 partidas em todas as competições.