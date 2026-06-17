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GFX Zinedine Zidane Michael OliseGetty/GOAL
Khaled Mahmoud

Traduzido por

Michael Olise, o “futuro vencedor da Bola de Ouro”, foi colocado ao lado de Zinedine Zidane e Michel Platini no panteão dos grandes nomes da França, após sua impressionante atuação na Copa do Mundo

M. Olise
França
P. Vieira
França x Senegal
Senegal
Copa do Mundo
Z. Zidane
M. Platini
Bayern de Munique
Bundesliga

Michael Olise foi aclamado como um “futuro vencedor da Bola de Ouro” após sua atuação decisiva pela França contra o Senegal na Copa do Mundo de 2026. A aula de criatividade dada pelo ponta do Bayern de Munique gerou comparações com alguns dos maiores nomes que já vestiram a camisa azul.

  • Uma aula magistral no cenário mundial

    Olise foi o artífice da vitória da França por 3 a 1 sobre o Senegal na terça-feira, dando duas assistências cruciais que garantiram o domínio dos Bleus na fase de grupos. O jogador de 24 anos, que rapidamente se tornou um pilar da equipe de Didier Deschamps, demonstrou a visão de jogo e a elegância técnica que levaram o Bayern de Munique a contratá-lo da Premier League.

    As estatísticas do ponta pela seleção nacional agora somam impressionantes sete gols e cinco assistências em apenas 18 partidas, mas é sua influência no jogo como um todo que chamou a atenção dos especialistas. Diante de uma seleção do Senegal que apostou no jogo físico, Olise manteve a compostura, ditando o ritmo e se entendendo telepaticamente com o capitão Kylian Mbappé.

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  • FBL-WC-2026-MATCH17-FRA-SENAFP

    Vieira vê traços de Zidane e Platini

    O ex-capitão da França, Patrick Vieira, que está atuando como consultor da ITV Football durante o torneio, não poupou elogios ao jovem talento. Tendo treinado Olise durante o período em que trabalharam juntos no Crystal Palace, do verão de 2021 até março de 2023, quando Vieira foi demitido, o lendário meio-campista acredita que os fãs de futebol estão testemunhando a ascensão de um talento que marcará uma geração, capaz de alcançar as maiores honras individuais.

    “Tivemos Michel Platini, tivemos Zinedine Zidane e agora temos Michael Olise. Ele é um futuro vencedor da Bola de Ouro. Possui todas as qualidades para brilhar no cenário internacional. Ele possui uma excelente visão de jogo; sua habilidade de se virar e encarar a jogada, juntamente com a qualidade do passe que deu a Kylian Mbappé, foram verdadeiramente excepcionais. Ele é um camisa 10 proativo e determinado. Ele faz de tudo para colocar os atacantes nas melhores condições possíveis para marcar gols”, disse Vieira.

  • A transição da defesa para o ataque

    Enquanto Mbappé continua a ser destaque nas manchetes por suas proezas como artilheiro, o também lendário Thierry Henry identificou Olise como o elo tático que mantém unida a equipe de Deschamps. Em entrevista à FOX Sports, Henry explicou que, embora Mbappé continue sendo o MVP (jogador mais valioso), Olise se tornou o “MIP” — o jogador mais importante — para o sistema tático francês.

    Henry observou que o jogo mudou no segundo tempo quando ele assumiu a posição 10, permitindo que a França controlasse o ritmo da partida. Henry enfatizou ainda que a seleção vem buscando esse perfil específico há muito tempo, descrevendo-o como o elo de que a equipe precisava para fazer a transição do terço defensivo para o ataque.

  • Michael OliseGetty Images

    O legado da França na Bola de Ouro e a temporada impressionante de Olise no Bayern

    A França tem uma história rica no que diz respeito à Bola de Ouro, tendo conquistado o prestigioso prêmio oito vezes no total. Michel Platini lidera o histórico francês com três vitórias consecutivas em 1983, 1984 e 1985. Outros vencedores lendários do país incluem Raymond Kopa em 1958, Jean-Pierre Papin em 1991, Zinedine Zidane em 1998 e Karim Benzema em 2022. O mais recente astro francês a ingressar nesse clube de elite é Ousmane Dembélé, que conquistou o prêmio em 2025.

    Olise teve uma temporada fenomenal de 2025-2026 com o Bayern de Munique, desempenhando um papel fundamental ao levar o gigante alemão à conquista da dobradinha nacional, vencendo tanto a Bundesliga quanto a DFB-Pokal. O ponta francês esteve em forma sensacional durante toda a campanha, marcando 22 gols e dando 31 assistências em 52 partidas em todas as competições.