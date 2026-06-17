Olise foi o artífice da vitória da França por 3 a 1 sobre o Senegal na terça-feira, dando duas assistências cruciais que garantiram o domínio dos Bleus na fase de grupos. O jogador de 24 anos, que rapidamente se tornou um pilar da equipe de Didier Deschamps, demonstrou a visão de jogo e a elegância técnica que levaram o Bayern de Munique a contratá-lo da Premier League.

As estatísticas do ponta pela seleção nacional agora somam impressionantes sete gols e cinco assistências em apenas 18 partidas, mas é sua influência no jogo como um todo que chamou a atenção dos especialistas. Diante de uma seleção do Senegal que apostou no jogo físico, Olise manteve a compostura, ditando o ritmo e se entendendo telepaticamente com o capitão Kylian Mbappé.