Getty
Traduzido por
Michael Olise no Real Madrid por €150 milhões? O Bayern de Munique envia mensagem sobre a transferência ao Santiago Bernabéu em meio a rumores indesejáveis
Presidente do Bayern não dá importância ao interesse de Pérez
A diretoria da Allianz Arena está cansada das crescentes especulações que ligam Olise a uma transferência para a capital espanhola. Notícias sugeriam que o presidente do Real Madrid, Pérez, estaria disposto a aprovar uma oferta recorde de 150 milhões de euros para trazer o jogador da seleção francesa ao Santiago Bernabéu, como parte de sua campanha de reeleição à presidência do clube.
No entanto, o presidente do Bayern, Herbert Hainer, interveio pessoalmente para acabar com os rumores. Em declarações durante uma visita a um grupo de torcedores, Hainer foi direto sobre a situação envolvendo o ex-jogador do Crystal Palace. “Michael Olise é jogador do Bayern e tem um contrato de longo prazo. Não somos um clube que vende jogadores. Se Florentino Pérez quiser nos enviar uma oferta – o que ainda não aconteceu –, ele pode poupar-se do trabalho”, disse Hainer aoBILD.
- Getty Images Sport
Oferta recorde não foi suficiente para o Die Roten
A postura firme de Hainer reflete o pensamento do presidente honorário Uli Hoeness, que anteriormente havia descartado com risos a ideia de Olise deixar a Alemanha. Mesmo diante da perspectiva de um ganho financeiro colossal, o gigante bávaro afirma que suas ambições esportivas superam em muito qualquer benefício financeiro que pudesse obter com a venda de seu valioso jogador a um rival europeu.
Hoeness foi ainda mais agressivo em sua avaliação e recusa em negociar quando os rumores surgiram pela primeira vez. “Vender Michael Olise por € 200 milhões? Ele não será vendido. Jogamos este jogo para nossos torcedores. Temos 430 mil sócios, temos milhões de torcedores em todo o mundo, e não adianta muito para eles se tivermos 200 milhões de euros no banco, mas jogarmos um futebol pior todos os sábados por causa disso”, declarou Hoeness anteriormente.
A vitória eleitoral de Perez alimenta os rumores sobre transferências
O momento em que essas notícias surgiram não é coincidência, logo após Pérez ter garantido sua reeleição como presidente do Real Madrid. Pérez tem um histórico de utilizar contratações de grande impacto para comemorar vitórias eleitorais e marcar o início de novos mandatos da diretoria. Durante seu discurso de vitória, Pérez delineou sua visão para a continuidade do domínio do clube até 2030.
“Ainda estou aqui. Os sócios me conhecem. Estou aqui para defender o Real Madrid. Vamos continuar trabalhando para que o Real Madrid continue conquistando títulos”, disse Pérez aos sócios do clube. Embora não tenha mencionado Olise pelo nome, o presidente deu a entender a chegada de talentos de elite para apoiar o retorno de José Mourinho, que deve assumir o comando do Bernabéu mais uma vez.
- Getty Images Sport
A situação de Michael Olise em Munique
Apesar dos rumores vindos de Madri, Olise continua vinculado a um contrato de longa duração em Munique e é uma peça fundamental no esquema tático de Vincent Kompany. Desde que chegou da Premier League, o ponta tem se destacado na Bundesliga, ajudando o clube a manter o domínio nacional e, ao mesmo tempo, tornando-se um dos favoritos da torcida.
A recusa do Bayern em sequer considerar uma oferta sugere que o Real Madrid terá que procurar em outro lugar se quiser reforçar suas opções de ataque. Com o time alemão classificando o jogador como “intransferível”, qualquer esperança que Pérez tivesse de contratar o francês parece ter esbarrado em uma parede de tijolos antes mesmo que uma oferta formal pudesse ser apresentada.