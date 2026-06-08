Michael Olise no Real Madrid por €150 milhões? O Bayern de Munique envia mensagem sobre a transferência ao Santiago Bernabéu em meio a rumores indesejáveis

A diretoria da Allianz Arena está cansada das crescentes especulações que ligam Olise a uma transferência para a capital espanhola. Notícias sugeriam que o presidente do Real Madrid, Pérez, estaria disposto a aprovar uma oferta recorde de 150 milhões de euros para trazer o jogador da seleção francesa ao Santiago Bernabéu, como parte de sua campanha de reeleição à presidência do clube.

No entanto, o presidente do Bayern, Herbert Hainer, interveio pessoalmente para acabar com os rumores. Em declarações durante uma visita a um grupo de torcedores, Hainer foi direto sobre a situação envolvendo o ex-jogador do Crystal Palace. “Michael Olise é jogador do Bayern e tem um contrato de longo prazo. Não somos um clube que vende jogadores. Se Florentino Pérez quiser nos enviar uma oferta – o que ainda não aconteceu –, ele pode poupar-se do trabalho”, disse Hainer aoBILD.