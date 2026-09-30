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Michael Olise mudou de ideia?! Astro da França exige condição impressionante para assinar novo contrato com o Bayern de Munique em meio ao interesse do Real Madrid
Exigências impressionantes sobre a mesa
O Bayern está ansioso para garantir a permanência do jogador de 24 anos com um novo contrato, na esperança de estender sua estadia de 2029 para 2032. O gigante bávaro teria oferecido um grande aumento salarial, que elevaria seus vencimentos de £12 milhões por ano para a faixa de £21 milhões, ao lado de Harry Kane e Jamal Musiala.
Apesar da proposta lucrativa, o estafe do atacante francês está protelando. De acordo com a Bild, Olise só vai assinar se o novo acordo incluir uma cláusula de saída no valor aproximado de £170 milhões, garantindo que ele tenha total controle sobre seu futuro.
- AFP
Rummenigge confirma planos de renovação
A urgência para amarrar Olise segue um início sensacional de campanha, no qual ele já soma 12 participações diretas em gols em apenas sete partidas. Sua forma cintilante levou o membro do conselho de supervisão do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, a abordar publicamente a situação. O experiente dirigente admitiu que recompensar o ponta é uma das principais prioridades do gigante alemão.
"Olise tem contrato até 2029", afirmou Rummenigge. "Em algum momento, o clube terá de se sentar com ele e apresentar uma oferta adequada. Ele é excepcional em sua posição."
Interesse persistente do Real Madrid
A insistência de Olise em um mecanismo de saída decorre das fortes especulações em torno de uma possível transferência para o Real Madrid. Reportagens do L'Equipe sugeriram que o atacante discutiu uma mudança para a capital espanhola com os compatriotas Kylian Mbappe e Aurelien Tchouameni durante a Copa do Mundo de 2026.
Como seu contrato atual não tem cláusula de rescisão, o Bayern conseguiu bloquear completamente qualquer saída no verão. Tanto o Real Madrid quanto o diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, negaram os rumores de transferência, mas o jogador claramente quer ter uma garantia caso o Real Madrid faça uma abordagem formal.
O ponta tem o máximo de poder nestas conversas. Desde que chegou do Crystal Palace por £ 45 milhões em 2024, ele entregou domínio doméstico ao Bayern e desfrutou de uma campanha histórica na Copa do Mundo, notadamente quebrando o recorde de assistências de longa data de Pelé.
- Getty Images Sport
compromissos da Liga das Nações
Enquanto as conversas sobre contrato continuam nos bastidores, Olise segue focado em seu compromisso internacional. Depois do gol da vitória contra a Bélgica, a França dará sequência à sua campanha na Liga das Nações com um confronto de peso contra a Itália antes de enfrentar a Bélgica mais uma vez.
Somente após concluir esses compromissos o ponta retornará ao Bayern de Munique. O gigante bávaro ocupa atualmente a segunda colocação na Bundesliga, dois pontos atrás do Borussia Dortmund, e dependerá muito de seu atacante estrela para levá-lo de volta ao topo, enquanto busca um avanço na mesa de negociações.
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