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FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-UNION BERLINAFP
Muhammad Zaki
Traduzido por

Michael Olise mudou de ideia?! Astro da França exige condição impressionante para assinar novo contrato com o Bayern de Munique em meio ao interesse do Real Madrid

M. Olise
Bayern de Munique
Real Madrid
Bundesliga
La Liga
França
Liga das Nações A

Segundo informações, Michael Olise está pronto para comprometer seu futuro a longo prazo com o Bayern de Munique, mas o astro francês chegou à mesa de negociações com uma condição importante. O ponta exige a inclusão de uma cláusula de rescisão altíssima para garantir que mantenha o controle sobre o rumo de sua carreira após o forte interesse do Real Madrid.

  • Exigências impressionantes sobre a mesa

    O Bayern está ansioso para garantir a permanência do jogador de 24 anos com um novo contrato, na esperança de estender sua estadia de 2029 para 2032. O gigante bávaro teria oferecido um grande aumento salarial, que elevaria seus vencimentos de £12 milhões por ano para a faixa de £21 milhões, ao lado de Harry Kane e Jamal Musiala.

    Apesar da proposta lucrativa, o estafe do atacante francês está protelando. De acordo com a Bild, Olise só vai assinar se o novo acordo incluir uma cláusula de saída no valor aproximado de £170 milhões, garantindo que ele tenha total controle sobre seu futuro.


  • FBL-EUR-NATIONS-BEL-FRAAFP

    Rummenigge confirma planos de renovação

    A urgência para amarrar Olise segue um início sensacional de campanha, no qual ele já soma 12 participações diretas em gols em apenas sete partidas. Sua forma cintilante levou o membro do conselho de supervisão do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, a abordar publicamente a situação. O experiente dirigente admitiu que recompensar o ponta é uma das principais prioridades do gigante alemão.

    "Olise tem contrato até 2029", afirmou Rummenigge. "Em algum momento, o clube terá de se sentar com ele e apresentar uma oferta adequada. Ele é excepcional em sua posição."


  • Interesse persistente do Real Madrid

    A insistência de Olise em um mecanismo de saída decorre das fortes especulações em torno de uma possível transferência para o Real Madrid. Reportagens do L'Equipe sugeriram que o atacante discutiu uma mudança para a capital espanhola com os compatriotas Kylian Mbappe e Aurelien Tchouameni durante a Copa do Mundo de 2026.

    Como seu contrato atual não tem cláusula de rescisão, o Bayern conseguiu bloquear completamente qualquer saída no verão. Tanto o Real Madrid quanto o diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, negaram os rumores de transferência, mas o jogador claramente quer ter uma garantia caso o Real Madrid faça uma abordagem formal.

    O ponta tem o máximo de poder nestas conversas. Desde que chegou do Crystal Palace por £ 45 milhões em 2024, ele entregou domínio doméstico ao Bayern e desfrutou de uma campanha histórica na Copa do Mundo, notadamente quebrando o recorde de assistências de longa data de Pelé.


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  • Belgium v France - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD2Getty Images Sport

    compromissos da Liga das Nações

    Enquanto as conversas sobre contrato continuam nos bastidores, Olise segue focado em seu compromisso internacional. Depois do gol da vitória contra a Bélgica, a França dará sequência à sua campanha na Liga das Nações com um confronto de peso contra a Itália antes de enfrentar a Bélgica mais uma vez.

    Somente após concluir esses compromissos o ponta retornará ao Bayern de Munique. O gigante bávaro ocupa atualmente a segunda colocação na Bundesliga, dois pontos atrás do Borussia Dortmund, e dependerá muito de seu atacante estrela para levá-lo de volta ao topo, enquanto busca um avanço na mesa de negociações.