Michael Olise mudou de ideia?! Astro da França exige condição impressionante para assinar novo contrato com o Bayern de Munique em meio ao interesse do Real Madrid

O Bayern está ansioso para garantir a permanência do jogador de 24 anos com um novo contrato, na esperança de estender sua estadia de 2029 para 2032. O gigante bávaro teria oferecido um grande aumento salarial, que elevaria seus vencimentos de £12 milhões por ano para a faixa de £21 milhões, ao lado de Harry Kane e Jamal Musiala.

Apesar da proposta lucrativa, o estafe do atacante francês está protelando. De acordo com a Bild, Olise só vai assinar se o novo acordo incluir uma cláusula de saída no valor aproximado de £170 milhões, garantindo que ele tenha total controle sobre seu futuro.



