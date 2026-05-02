Michael Olise marca o gol de empate no último suspiro, enquanto o Bayern vive um jogo emocionante com seis gols após deixar Harry Kane e Luis Díaz no banco antes da decisão da Liga dos Campeões

Com a decisiva segunda partida da semifinal da Liga dos Campeões da UEFA contra o Paris Saint-Germain se aproximando, Vincent Kompany optou por uma estratégia de alto risco ao fazer sete alterações em seu time titular. Harry Kane, Olise e Luis Diaz ficaram no banco, enquanto Jonathan Tah recebeu a braçadeira de capitão pela primeira vez.

A rotação inicialmente pareceu sair pela culatra, já que o Heidenheim, comemorando sua 100ª partida na Bundesliga, aproveitou ao máximo a falta de coesão nas fileiras do Bayern. Budu Zivzivadze abriu o placar aos 22 minutos com um belo desvio de cabeça, antes de Eren Dinkçi ampliar a vantagem nove minutos depois, após receber passe do impressionante Marnon Busch.