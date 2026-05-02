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Michael Olise marca o gol de empate no último suspiro, enquanto o Bayern vive um jogo emocionante com seis gols após deixar Harry Kane e Luis Díaz no banco antes da decisão da Liga dos Campeões
Kompany arrisca com a rotação do elenco antes do confronto contra o PSG
Com a decisiva segunda partida da semifinal da Liga dos Campeões da UEFA contra o Paris Saint-Germain se aproximando, Vincent Kompany optou por uma estratégia de alto risco ao fazer sete alterações em seu time titular. Harry Kane, Olise e Luis Diaz ficaram no banco, enquanto Jonathan Tah recebeu a braçadeira de capitão pela primeira vez.
A rotação inicialmente pareceu sair pela culatra, já que o Heidenheim, comemorando sua 100ª partida na Bundesliga, aproveitou ao máximo a falta de coesão nas fileiras do Bayern. Budu Zivzivadze abriu o placar aos 22 minutos com um belo desvio de cabeça, antes de Eren Dinkçi ampliar a vantagem nove minutos depois, após receber passe do impressionante Marnon Busch.
Goretzka lidera a recuperação após as alterações no intervalo
O Bayern ganhou um novo fôlego pouco antes do intervalo, quando Leon Goretzka cobrou uma falta espetacular de 25 metros, mandando a bola no ângulo superior. Percebendo o risco de uma derrota em casa, Kompany colocou Kane, Olise, Diaz e Joshua Kimmich em campo no segundo tempo, uma mudança que imediatamente virou o jogo a favor do gigante bávaro.
A pressão surtiu efeito aos 57 minutos, quando Goretzka marcou seu segundo gol da tarde, empurrando a bola para o fundo da rede na trave oposta após um escanteio cobrado por Olise. O Bayern parecia destinado a completar a virada quando Kimmich acertou a trave, mas os visitantes continuaram perigosos nos contra-ataques ao longo de um segundo tempo frenético.
O golaço de Zivzivadze deixa o Bayern atordoado
O Heidenheim surpreendeu mais uma vez a Allianz Arena a 15 minutos do fim. Zivzivadze partiu em uma jogada individual pela lateral esquerda, cortou para dentro passando por Olise antes de soltar um chute magnífico no ângulo superior, restaurando a vantagem de sua equipe e deixando os campeões à beira de uma derrota surpreendente.
A tensão aumentou quando o Bayern se lançou com tudo para o ataque, incluindo o zagueiro Minjae Kim. Olise acertou a trave em mais um escanteio, enquanto a partida entrava na prorrogação, necessária devido a uma longa interrupção causada por uma lesão na cabeça de Jonas Fohrenbach, do Heidenheim, que continuou valentemente em campo com o nariz enfaixado.
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Olise marca o empate dramático aos 100 minutos
Aos 10 minutos do tempo de acréscimo, a pressão finalmente surtiu efeito. Olise encontrou espaço para uma última tentativa que acertou a trave, antes de ricochetear no goleiro Dijant Ramaj e rolar para dentro da linha. Foi uma maneira cruel de o Heidenheim perder dois pontos, embora o empate não ajude muito o ritmo do Bayern antes de sua partida decisiva na Europa.
Goretzka levou para casa o prêmio de Melhor em Campo após marcar dois gols e registrar seis chutes a gol. Embora o desempenho do meio-campista alemão tenha sido um ponto positivo, Kompany provavelmente enfrentará questionamentos sobre sua forte rotação e as falhas defensivas que levaram sua equipe a sofrer três gols contra um time que luta contra o rebaixamento.