Michael Olise exige uma reunião com o Bayern de Munique para decidir seu futuro em meio a rumores sobre o Real Madrid

De acordo com o AS, Olise manifestou seu desejo de se reunir pessoalmente com a diretoria do Bayern de Munique para definir seus próximos passos. O jogador de 24 anos, que chegou ao Bayern no verão de 2024 vindo do Crystal Palace com um contrato válido até 2029, teve uma ascensão meteórica desde que se mudou para a Baviera. Seus representantes agora querem entender qual é o seu lugar no projeto de longo prazo do clube, depois que sua cotação atingiu o pico histórico durante a Copa do Mundo na América do Norte.

O atacante está ciente da crescente lista de admiradores após suas atuações pela seleção francesa, onde tem sido fundamental para a impressionante campanha da França, participando de todas as partidas da fase de grupos. Olise, notavelmente, deu duas assistências na vitória por 3 a 1 sobre o Senegal e preparou outros dois gols na vitória por 3 a 0 contra o Iraque. Agora, enquanto a França se prepara para enfrentar a Suécia nas oitavas de final, o jogador e seu círculo mais próximo querem se reunir discretamente ao final do torneio para analisar a situação. O Bayern precisa agora lidar com o fato de que a explosão de desempenho de Olise superou em muito as expectativas iniciais.