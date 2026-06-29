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Michael Olise exige uma reunião com o Bayern de Munique para decidir seu futuro em meio a rumores sobre o Real Madrid
Olise busca clareza sobre a Allianz Arena
De acordo com o AS, Olise manifestou seu desejo de se reunir pessoalmente com a diretoria do Bayern de Munique para definir seus próximos passos. O jogador de 24 anos, que chegou ao Bayern no verão de 2024 vindo do Crystal Palace com um contrato válido até 2029, teve uma ascensão meteórica desde que se mudou para a Baviera. Seus representantes agora querem entender qual é o seu lugar no projeto de longo prazo do clube, depois que sua cotação atingiu o pico histórico durante a Copa do Mundo na América do Norte.
O atacante está ciente da crescente lista de admiradores após suas atuações pela seleção francesa, onde tem sido fundamental para a impressionante campanha da França, participando de todas as partidas da fase de grupos. Olise, notavelmente, deu duas assistências na vitória por 3 a 1 sobre o Senegal e preparou outros dois gols na vitória por 3 a 0 contra o Iraque. Agora, enquanto a França se prepara para enfrentar a Suécia nas oitavas de final, o jogador e seu círculo mais próximo querem se reunir discretamente ao final do torneio para analisar a situação. O Bayern precisa agora lidar com o fato de que a explosão de desempenho de Olise superou em muito as expectativas iniciais.
- AFP
O Real Madrid e os grandes clubes da Premier League estão de olho
O interesse pelo ponta está chegando ao auge, com o Real Madrid, o Paris Saint-Germain e os principais clubes da Premier League acompanhando de perto sua situação. O Real Madrid, em particular, busca reconstruir seu elenco sob a orientação do novo técnico, José Mourinho, após uma temporada sem títulos na última campanha. Embora o gigante espanhol tenha negado recentemente, em comunicado oficial, ter feito qualquer abordagem formal ao francês, sabe-se que o clube continua sendo um grande admirador de seu “toque diferenciado” e de sua capacidade de mudar o rumo do jogo.
Os “Blancos” não estão sozinhos nessa busca, especialmente depois que Olise teve uma temporada 2025-26 impressionante com o Bayern de Munique, marcando 22 gols e dando 31 assistências em 52 partidas em todas as competições. Acredita-se que o fascínio do Bernabéu seja um fator significativo para o jogador. Apesar dos rumores vindos do exterior, vários clubes europeus estão, no momento, respeitando a posição do Bayern, embora isso possa mudar rapidamente, dependendo do resultado da próxima reunião do jogador com a diretoria do clube alemão.
O Bayern de Munique enfrenta um dilema contratual
Os dirigentes do Bayern estão cientes de que Olise deseja se manifestar, e há uma suspeita crescente dentro do clube de que o jogador esteja sendo influenciado pelas intensas especulações das últimas semanas. Embora o Bayern mantenha a calma e destaque a solidez de seu contrato atual, os dirigentes sabem, em particular, que o acordo assinado há dois anos já não reflete seu status atual como um astro de nível mundial.
Autoridades do clube teriam buscado um gesto público de lealdade por parte do atacante — que já conquistou duas vezes a Bundesliga e, uma vez cada, a DFB-Pokal e a DFL-Supercup desde que se transferiu para a Alemanha, além de honrarias individuais como o “Revelação da Temporada da Bundesliga” (2024–25) e o “Jogador da Temporada da Bundesliga” (2025–26). No entanto, ele permaneceu em silêncio até agora sobre seu futuro. Esse silêncio gerou uma sensação de inquietação em Munique, enquanto aguardam o momento em que a Copa do Mundo chegar ao fim para iniciar o que pode ser a negociação mais decisiva da janela de transferências de verão.
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Um momento decisivo após a Copa do Mundo
Tudo deve ser decidido assim que o torneio na América do Norte chegar ao fim. Olise, que já conquistou a medalha de prata nas Olimpíadas de Paris de 2024 e terminou em terceiro lugar na Liga das Nações da UEFA na temporada 2024-25, agora quer consolidar seu status entre a elite mundial, levando a França ao seu terceiro título da Copa do Mundo. Ele quer dissipar todas as dúvidas e saber em primeira mão o quanto o clube o valoriza após duas temporadas de excelência consistente. Ele provou que tem lugar no mais alto nível e agora aproveitará a reunião agendada para expor seus próprios desejos aos dirigentes do Bayern.