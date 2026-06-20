AFP
Traduzido por
Michael Olise espera fazer jus às expectativas depois que Kylian Mbappé fez um grande elogio ao astro da França
Mbappé elogia Olise como o futuro da França
A imensa sintonia entre a dupla ficou bem evidente durante a partida de estreia da França contra o Senegal — uma vitória por 3 a 1 —, na qual Mbappé marcou duas vezes, com ambas as jogadas assistidas por Olise. O astro do Real Madrid não mediu palavras ao avaliar o impacto de Olise na equipe, descrevendo o jogador de 24 anos como uma peça fundamental tanto para o presente quanto para o futuro do futebol francês.
Em entrevista ao L’Équipe, Mbappé elogiou o ex-jogador do Crystal Palace, dizendo: “Ele é o jogador de hoje e de amanhã. Tem essa elegância e visão de jogo. Eu me dou muito bem com ele. Ultimamente, conversamos em francês. Ele fala bem. Por outro lado, ele tem aquele tipo de personalidade que faz com que vocês, da mídia, provavelmente nunca saibam se o francês dele está melhorando ou não, porque ele não conversa muito com vocês (risos). Ele não gosta disso; é assim que ele é. Michael é introvertido. Ele escolhe suas palavras com cuidado e moderação. Mas são seus pés que falam por ele. Aceitem-no como ele é. Ele nunca vai mudar. Além de ser um jogador extraordinário, ele também é uma ótima pessoa.”
- AFP
Olise responde às palavras do capitão
Olise, que já soma 18 partidas pela seleção e sete gols, manteve a humildade ao ouvir os comentários do capitão. Essa modéstia vem após uma temporada excepcional de 2025-26 pelo Bayern de Munique, na qual o ponta disputou 52 partidas em todas as competições, marcando 22 gols e dando 31 assistências. Apesar do grande peso das expectativas que acompanham o fato de ser elogiado por um dos melhores jogadores do mundo, o ponta está focado em manter sua forma e seu crescimento profissional.
“Ah, é um elogio enorme. Se concordo? Não. Quero dizer que é agradável ouvir isso, especialmente vindo do Kylian. Quando se trata de alguém com quem você joga, a quem você respeita e que já conquistou tanto no futebol, acho que é sempre bom ouvir esse tipo de coisa. Por enquanto, eu diria que, sim, sou um jogador do presente. Se eu continuar a trabalhar duro e manter os pés no chão, então espero, de fato, me tornar um jogador do futuro”, afirmou Olise em uma entrevista recente.
Consolidando-se no Bayern de Munique
A evolução do ponta disparou desde sua chegada à Bundesliga. Olise se transferiu do Crystal Palace para o Bayern de Munique no verão de 2024, assinando um contrato de cinco anos, e vem apresentando atuações brilhantes desde então; uma sequência que lhe rendeu tanto o prêmio de Revelação da Temporada da Bundesliga de 2024–25 quanto o prestigioso prêmio de Melhor Jogador da Temporada da Bundesliga de 2025–26. Sua capacidade de combinar talento técnico com finalização precisa o tornou uma peça-chave tanto no clube quanto na seleção, e seu recente sucesso no campeonato alemão só serviu para justificar o entusiasmo em torno de sua ascensão internacional.
A personalidade discreta de Olise fora de campo contrasta com seu estilo dinâmico em campo. Titular constante na seleção de Deschamps, o ponta forma um potente ataque na Copa do Mundo ao lado de Mbappé e Dembélé. Depois de conquistar a dobradinha nacional (Bundesliga e DFB-Pokal) na última temporada, Olise agora busca levar a França — vice-campeã do torneio anterior — à sua terceira conquista mundial, após os triunfos em 1998 e 2018. Tendo já conquistado uma medalha de prata olímpica em 2024, ele agora está ansioso para garantir seu primeiro grande título internacional.
- AFP
Olise volta sua atenção para o Iraque após a negação do Real Madrid
Notícias recentes sobre transferências associaram fortemente Olise a uma transferência sensacional para o Real Madrid neste verão, levantando a possibilidade de ele se juntar a Mbappé no clube. No entanto, o gigante espanhol pôs rapidamente fim às especulações ao divulgar um comunicado oficial negando qualquer negociação envolvendo o jogador. Consequentemente, o astro do Bayern de Munique passará agora a concentrar-se inteiramente na próxima partida da fase de grupos da Copa do Mundo da França contra o Iraque, já que os Bleus buscam garantir uma vitória e assegurar sua classificação para a próxima fase.