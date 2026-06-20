Michael Olise espera fazer jus às expectativas depois que Kylian Mbappé fez um grande elogio ao astro da França

A imensa sintonia entre a dupla ficou bem evidente durante a partida de estreia da França contra o Senegal — uma vitória por 3 a 1 —, na qual Mbappé marcou duas vezes, com ambas as jogadas assistidas por Olise. O astro do Real Madrid não mediu palavras ao avaliar o impacto de Olise na equipe, descrevendo o jogador de 24 anos como uma peça fundamental tanto para o presente quanto para o futuro do futebol francês.

Em entrevista ao L’Équipe, Mbappé elogiou o ex-jogador do Crystal Palace, dizendo: “Ele é o jogador de hoje e de amanhã. Tem essa elegância e visão de jogo. Eu me dou muito bem com ele. Ultimamente, conversamos em francês. Ele fala bem. Por outro lado, ele tem aquele tipo de personalidade que faz com que vocês, da mídia, provavelmente nunca saibam se o francês dele está melhorando ou não, porque ele não conversa muito com vocês (risos). Ele não gosta disso; é assim que ele é. Michael é introvertido. Ele escolhe suas palavras com cuidado e moderação. Mas são seus pés que falam por ele. Aceitem-no como ele é. Ele nunca vai mudar. Além de ser um jogador extraordinário, ele também é uma ótima pessoa.”