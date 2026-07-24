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Michael Olise enviou uma mensagem sobre a transferência para “mais um ano” em meio aos rumores sobre o Real Madrid - e o ponta do Bayern de Munique explicou por que a transferência recorde para os “Galácticos” pode esperar
De Reading à Copa do Mundo: a ascensão notável de Olise
Olise tem se destacado sob pressão durante uma ascensão meteórica que o levou da Championship, com o Reading, em 2021, até as semifinais da Copa do Mundo em 2026. Ao longo desse percurso, ele foi destaque do Crystal Palace na Premier League, além de ter assinado contrato de £ 51 milhões (US$ 68 milhões) com o Allianz Arena.
Ele comemorou dois títulos da Bundesliga ao lado de Harry Kane e companhia na Alemanha, registrando números notáveis em termos de contribuição para os gols. Olise marcou 25 gols na última temporada, além de ter dado 28 assistências.
Ele impressionou ao lado de Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé no principal evento da FIFA na América do Norte, com sua cotação continuando a subir. Há rumores de que o Real Madrid, gigante da La Liga, esteja pronto para transformar o enigmático jogador de 24 anos em mais um “Galáctico” no Santiago Bernabéu.
Os “Blancos” estariam avaliando uma oferta de € 223 milhões (£ 191 milhões/$ 254 milhões) que tornaria Olise o jogador mais caro de todos os tempos — tirando o astro brasileiro Neymar do topo dessa lista.
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Decisão sobre a transferência: Olise deve ficar no Bayern ou partir?
Olise, no entanto, evoluiu bastante em pouco tempo e agora está sob os holofotes mais intensos. Questionado sobre se uma transferência para a capital espanhola deveria ser considerada nesta fase, o campeão da Premier League Aliadiere — em entrevista concedida em parceria com a Wiz Slots — disse aoGOAL: “Ele teve uma temporada incrível desde que deixou o Palace e foi para o Bayern de Munique; ele atingiu um nível diferente.
“Ao se juntar à seleção francesa, foi a mesma coisa. Ótima Copa do Mundo, mesmo que eu diria que ele fez ótimas partidas contra times que talvez não estejam no nível da Espanha. É sempre muito fácil julgar uma semifinal: você está jogando contra a Espanha?
“Eles tiveram um torneio longo, tiveram uma temporada longa. Mais uma vez, no final do torneio, os jogadores estão ficando cansados, as emoções estão à flor da pele. Há jogadores que pareciam exaustos e, se você observar a Inglaterra nos últimos 25 minutos, poderia ter colocado 15 jogadores ingleses em campo — eles estavam arrasados, não conseguiam correr, não tinham mais nada na reserva. Em comparação com a Argentina, que parecia que poderia continuar correndo, fazendo jogadas. E, às vezes, é fácil dizer que não é falta de paixão ou vontade, é simplesmente quando você não consegue mais correr. É uma dessas coisas.
“Olise, acho que ele é incrível, tem um talento extraordinário. Onde ele se encaixaria no Real Madrid? Como eles se dariam com o Vinicius, com o [Jude] Bellingham, com todos os outros jogadores? Lembro-me dos Galácticos daquela época, em que só havia jogadores incríveis, mas ainda acho que é preciso um bom equilíbrio e uma defesa forte, porque no futebol moderno você é punido bem rápido.”
Em destaque no Galactico: Olise precisa da pressão de uma transferência de € 223 milhões?
Quando questionado mais a fundo sobre se mais uma temporada em Munique seria mais benéfica para o desenvolvimento contínuo de Olise do que uma transferência em que cada um de seus movimentos seria analisado minuciosamente, Aliadiere acrescentou: “Com certeza. Tenho certeza de que, com o que ele já mostrou, o renome que conquistou e o que já fez em palcos de maior destaque, não vejo o Real Madrid como uma oportunidade única; o que significa que, jogando pelo Bayern de Munique — sejamos honestos, o Bayern de Munique —, você tem uma chance muito boa, de 90%, de conquistar a Bundesliga no ano que vem e de marcar gols, porque eles são o melhor time da lá. Então, realisticamente, você teria outra ótima temporada no Bayern de Munique de qualquer maneira.
“Concordo. Acho que talvez mais um ano lá, com mais uma boa temporada no currículo, e depois talvez dar o salto para o grande desafio do Real Madrid e ver se você é capaz de se sair bem lá, com a pressão e tudo o que vem junto com esse plano para o Real Madrid.”
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Contrato de Olise: Quando expira o contrato com o Bayern, gigante da Bundesliga
O Bayern tem Olise sob contrato até 2029, portanto não está sob pressão para vendê-lo. Membros proeminentes da diretoria do clube da Baviera deixaram claro que qualquer proposta pelo seu ativo mais valioso será rejeitada.
Sua determinação seria seriamente posta à prova, no entanto, se José Mourinho e o Real Madrid apresentassem uma oferta histórica. Diz-se que Olise deixou a porta aberta, já que o Real Madrid exerce um apelo óbvio para qualquer jogador do planeta, e ainda não se sabe onde ele estará jogando quando a temporada 2026-27 começar.
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