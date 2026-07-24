Michael Olise enviou uma mensagem sobre a transferência para “mais um ano” em meio aos rumores sobre o Real Madrid - e o ponta do Bayern de Munique explicou por que a transferência recorde para os “Galácticos” pode esperar

Olise, no entanto, evoluiu bastante em pouco tempo e agora está sob os holofotes mais intensos. Questionado sobre se uma transferência para a capital espanhola deveria ser considerada nesta fase, o campeão da Premier League Aliadiere — em entrevista concedida em parceria com a Wiz Slots — disse aoGOAL: “Ele teve uma temporada incrível desde que deixou o Palace e foi para o Bayern de Munique; ele atingiu um nível diferente.

“Ao se juntar à seleção francesa, foi a mesma coisa. Ótima Copa do Mundo, mesmo que eu diria que ele fez ótimas partidas contra times que talvez não estejam no nível da Espanha. É sempre muito fácil julgar uma semifinal: você está jogando contra a Espanha?

“Eles tiveram um torneio longo, tiveram uma temporada longa. Mais uma vez, no final do torneio, os jogadores estão ficando cansados, as emoções estão à flor da pele. Há jogadores que pareciam exaustos e, se você observar a Inglaterra nos últimos 25 minutos, poderia ter colocado 15 jogadores ingleses em campo — eles estavam arrasados, não conseguiam correr, não tinham mais nada na reserva. Em comparação com a Argentina, que parecia que poderia continuar correndo, fazendo jogadas. E, às vezes, é fácil dizer que não é falta de paixão ou vontade, é simplesmente quando você não consegue mais correr. É uma dessas coisas.

“Olise, acho que ele é incrível, tem um talento extraordinário. Onde ele se encaixaria no Real Madrid? Como eles se dariam com o Vinicius, com o [Jude] Bellingham, com todos os outros jogadores? Lembro-me dos Galácticos daquela época, em que só havia jogadores incríveis, mas ainda acho que é preciso um bom equilíbrio e uma defesa forte, porque no futebol moderno você é punido bem rápido.”