Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
FBL-EUR-NATIONS-FRA-CROAFP
Adhe Makayasa

Traduzido por

"Michael Olise e Ousmane Dembélé fazem o que Kylian Mbappé não consegue" – Didier Deschamps alertou que a estrela do Real Madrid "não deveria ser o líder" da França

K. Mbappe
França
Copa do Mundo
M. Olise
O. Dembele
Bayern de Munique
Bundesliga
PSG
Campeonato Francês
J. Rothen

Kylian Mbappé ouviu que lhe falta o brilhantismo técnico de Michael Olise e Ousmane Dembélé, à medida que surgem dúvidas sobre sua adequação como principal líder da seleção francesa. Apesar de seu histórico prolífico de gols pelos Bleus, o ex-jogador da seleção Jerome Rothen acredita que o astro do Real Madrid não deveria mais ser considerado o ponto-chave técnico da equipe de Didier Deschamps.

  • Hierarquia técnica questionada

    O ex-jogador da seleção francesa Rothen gerou polêmica ao sugerir que Mbappé está atualmente sendo ofuscado pelas jogadas criativas de Olise e Dembélé. Apesar da história gloriosa de Mbappé com os Bleus, incluindo 56 gols em 96 partidas e um papel de destaque na conquista da Copa do Mundo de 2018, Rothen argumenta que a estrutura tática precisa evoluir. Embora reconheça a eficiência do capitão como finalizador, ele insiste que o jogador de 27 anos carece do talento específico necessário para ser o coração da equipe.

    • Publicidade
  • Kylian Mbappe France 2026Getty

    A avaliação contundente de Rothen

    Em entrevista à RMC Sport, Rothen afirmou que o papel de Mbappé deveria limitar-se aos seus pontos fortes, em vez de assumir uma liderança geral. Ele declarou: “Quando vemos os jogadores ao seu redor hoje, não dá para pedir que Kylian Mbappé seja o líder técnico. Ele não deveria ser o líder do ataque. Temos que jogar de acordo com os pontos fortes dele. Temos a vantagem de contar com um jogador muito eficaz, que marca muitos gols. OK. Ele está aqui para isso. Mas há uma estrutura a ser implementada ao seu redor.”

  • FBL-FRA-TRAININGAFP

    Lacuna de capacidade

    O ex-ala do PSG passou a destacar uma aparente diferença na qualidade técnica, alegando que o jogo de Mbappé carece do impacto estético e criativo proporcionado por outras estrelas francesas. Ao aprofundar essa questão do suposto déficit técnico, ele acrescentou: “Quando você vê Dembélé e Olise… quando eles tocam na bola, é incrível! Não tenho vergonha de dizer que o que Olise e Dembélé fazem, Mbappé não é capaz de fazer.”

  • FBL-FRIENDLY-BRA-FRAAFP

    Os desafios da Copa do Mundo que se avizinham

    Com a Copa do Mundo de 2026 se aproximando rapidamente neste verão, Deschamps precisa decidir se a ascensão de Olise e Dembélé exige uma redistribuição de responsabilidades, tirando parte do peso do capitão. A França foi sorteada para o competitivo Grupo I, ao lado de Senegal, Iraque e Noruega, para o próximo torneio. Esses confrontos servirão como o teste definitivo para a liderança de Mbappé, enquanto os Bleus buscam integrar seus talentos técnicos e trilhar um caminho desafiador rumo a mais uma final mundial.