"Michael Olise e Ousmane Dembélé fazem o que Kylian Mbappé não consegue" – Didier Deschamps alertou que a estrela do Real Madrid "não deveria ser o líder" da França

Em entrevista à RMC Sport, Rothen afirmou que o papel de Mbappé deveria limitar-se aos seus pontos fortes, em vez de assumir uma liderança geral. Ele declarou: “Quando vemos os jogadores ao seu redor hoje, não dá para pedir que Kylian Mbappé seja o líder técnico. Ele não deveria ser o líder do ataque. Temos que jogar de acordo com os pontos fortes dele. Temos a vantagem de contar com um jogador muito eficaz, que marca muitos gols. OK. Ele está aqui para isso. Mas há uma estrutura a ser implementada ao seu redor.”