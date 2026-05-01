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"Michael Olise e Ousmane Dembélé fazem o que Kylian Mbappé não consegue" – Didier Deschamps alertou que a estrela do Real Madrid "não deveria ser o líder" da França
Hierarquia técnica questionada
O ex-jogador da seleção francesa Rothen gerou polêmica ao sugerir que Mbappé está atualmente sendo ofuscado pelas jogadas criativas de Olise e Dembélé. Apesar da história gloriosa de Mbappé com os Bleus, incluindo 56 gols em 96 partidas e um papel de destaque na conquista da Copa do Mundo de 2018, Rothen argumenta que a estrutura tática precisa evoluir. Embora reconheça a eficiência do capitão como finalizador, ele insiste que o jogador de 27 anos carece do talento específico necessário para ser o coração da equipe.
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A avaliação contundente de Rothen
Em entrevista à RMC Sport, Rothen afirmou que o papel de Mbappé deveria limitar-se aos seus pontos fortes, em vez de assumir uma liderança geral. Ele declarou: “Quando vemos os jogadores ao seu redor hoje, não dá para pedir que Kylian Mbappé seja o líder técnico. Ele não deveria ser o líder do ataque. Temos que jogar de acordo com os pontos fortes dele. Temos a vantagem de contar com um jogador muito eficaz, que marca muitos gols. OK. Ele está aqui para isso. Mas há uma estrutura a ser implementada ao seu redor.”
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Lacuna de capacidade
O ex-ala do PSG passou a destacar uma aparente diferença na qualidade técnica, alegando que o jogo de Mbappé carece do impacto estético e criativo proporcionado por outras estrelas francesas. Ao aprofundar essa questão do suposto déficit técnico, ele acrescentou: “Quando você vê Dembélé e Olise… quando eles tocam na bola, é incrível! Não tenho vergonha de dizer que o que Olise e Dembélé fazem, Mbappé não é capaz de fazer.”
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Os desafios da Copa do Mundo que se avizinham
Com a Copa do Mundo de 2026 se aproximando rapidamente neste verão, Deschamps precisa decidir se a ascensão de Olise e Dembélé exige uma redistribuição de responsabilidades, tirando parte do peso do capitão. A França foi sorteada para o competitivo Grupo I, ao lado de Senegal, Iraque e Noruega, para o próximo torneio. Esses confrontos servirão como o teste definitivo para a liderança de Mbappé, enquanto os Bleus buscam integrar seus talentos técnicos e trilhar um caminho desafiador rumo a mais uma final mundial.