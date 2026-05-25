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Michael Olise e Khvicha Kvaratskhelia seriam “incríveis” para o Liverpool, mas ex-jogador dos Reds, vencedor da Liga dos Campeões, duvida que haja “grandes” recursos disponíveis para transferências
A saída de Salah, enquanto Szoboszlai e Alisson geram rumores de transferência
Isso pode vir a ser um problema para Arne Slot, ou para quem quer que seja encarregado de renovar um elenco que verá vários jogadores consagrados, vencedores do título da Premier League, deixarem o clube nas próximas semanas.
Adeus emocionantes a Anfield foram dados pelo experiente lateral Andy Robertson e pelo “Rei Egípcio” Mohamed Salah, enquanto se preparam para deixar Merseyside e abraçar novos desafios em outros lugares.
Ibrahima Konate é outro que está se encaminhando para a condição de jogador sem contrato, enquanto o trio de meio-campistas Dominik Szoboszlai, Curtis Jones e Alexis Mac Allister está entre aqueles que geraram rumores de saída — junto com o goleiro brasileiro Alisson.
Serão necessários substitutos para todos os que partirem, com Salah, autor de 257 gols, deixando o maior vazio. Vários candidatos para ocupar seu lugar na ala direita foram cogitados, mas será que o Liverpool buscará um substituto pronto para o quatro vezes vencedor da Chuteira de Ouro ou apostará em uma estratégia de longo prazo?
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Solução provisória ou investimento pesado: como o Liverpool vai substituir Salah?
Questionado sobre se os Reds poderiam contratar um reforço temporário antes de fazerem investidas sérias por jogadores como o ponta do Bayern de Munique, Olise, e a estrela do Paris Saint-Germain, Kvaratskhelia, em futuras janelas de transferências, Riise — em entrevista exclusiva ao GOAL em parceria com a ToonieBet — disse: “Acho que, se você assistir às entrevistas de Arne Slot algumas vezes, ele fala que há algumas mudanças a serem feitas no clube para a próxima temporada. Acho que alguns jogadores vão sair e acho que eles vão contratar outros.
“Eles apostaram alto na última temporada, não foi? Gastaram muito dinheiro. Quanto dinheiro ainda têm para gastar? Mas, por outro lado, acho que as contratações da última temporada serão melhores para o ano que vem também, para ir passo a passo.
“Mas aqueles jogadores que você mencionou, teria sido incrível contratá-los para o Liverpool, mas não sei quanto dinheiro eles têm para gastar ou se vão mesmo gastar muito tentando encontrar jogadores que realmente se encaixem no sistema de que precisam.
“Estou ansioso para acompanhar este verão, porque há mudanças a serem feitas, que precisam ser feitas, pois alguns jogadores nesta temporada estiveram muito abaixo do nível e acho que isso acontece quando você está confiante demais na sua posição. Não acho que alguns jogadores tenham se empenhado como deveriam. E dá para ver que o desempenho também não tem estado à altura.”
“Mas, por outro lado, todo mundo culpa o técnico, mas nós, jogadores, sabemos quando não temos jogado bem o suficiente, e há alguns jogadores que precisam se esforçar mais para a próxima temporada.”
Mais tempo de jogo ou empréstimo: como Ngumoha deve ser gerenciado?
Uma das poucas estrelas do Liverpool a encerrar a temporada 2025-26 com a reputação reforçada é o jovem prodígio Rio Ngumoha — que marcou dois gols na equipe principal aos 17 anos. Tem-se sugerido que ele poderia receber a missão de ajudar a compensar a saída de Salah.
Questionado se o jovem está pronto para essa responsabilidade, ou se uma transferência por empréstimo seria mais benéfica, Riise, vencedor da Liga dos Campeões de 2005, disse: “Acho que ele precisa ficar no Liverpool e precisa ter uma ótima pré-temporada para a próxima temporada.
“Ele terá mais tempo como titular na próxima temporada, mas tem apenas 17 anos e seu corpo não aguentará jogar semana após semana. Além disso, ele terá altos e baixos no desempenho porque é jovem. É normal.
“Então, para mim, ele ainda não é titular porque precisa de tempo, mas vai começar muito mais jogos na próxima temporada. Ele também vai disputar partidas mais longas para melhorar sua preparação física, mas não será capaz de substituir Mo Salah como titular. Precisamos de outra pessoa para assumir esse papel e fazer o trabalho que Mo Salah tem feito.”
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Planos futuros: Slot deve elaborar mais planos de transferências
Resta saber quem o Liverpool escalará para assumir o lugar de Salah, com decisões a serem tomadas sobre se a equipe deve priorizar jogadores com experiência na Premier League ou um potencial promissor.
Continuam a surgir dúvidas sobre se Slot é a pessoa certa para liderar esse projeto, após um ano para esquecer como atual campeão da Premier League, mas parece que a confiança no holandês será mantida à medida que planos ambiciosos para o futuro — que podem incluir nomes como Olise e Kvaratskhelia — forem traçados.