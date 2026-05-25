Michael Olise e Khvicha Kvaratskhelia seriam “incríveis” para o Liverpool, mas ex-jogador dos Reds, vencedor da Liga dos Campeões, duvida que haja “grandes” recursos disponíveis para transferências

Questionado sobre se os Reds poderiam contratar um reforço temporário antes de fazerem investidas sérias por jogadores como o ponta do Bayern de Munique, Olise, e a estrela do Paris Saint-Germain, Kvaratskhelia, em futuras janelas de transferências, Riise — em entrevista exclusiva ao GOAL em parceria com a ToonieBet — disse: “Acho que, se você assistir às entrevistas de Arne Slot algumas vezes, ele fala que há algumas mudanças a serem feitas no clube para a próxima temporada. Acho que alguns jogadores vão sair e acho que eles vão contratar outros.

“Eles apostaram alto na última temporada, não foi? Gastaram muito dinheiro. Quanto dinheiro ainda têm para gastar? Mas, por outro lado, acho que as contratações da última temporada serão melhores para o ano que vem também, para ir passo a passo.

“Mas aqueles jogadores que você mencionou, teria sido incrível contratá-los para o Liverpool, mas não sei quanto dinheiro eles têm para gastar ou se vão mesmo gastar muito tentando encontrar jogadores que realmente se encaixem no sistema de que precisam.

“Estou ansioso para acompanhar este verão, porque há mudanças a serem feitas, que precisam ser feitas, pois alguns jogadores nesta temporada estiveram muito abaixo do nível e acho que isso acontece quando você está confiante demais na sua posição. Não acho que alguns jogadores tenham se empenhado como deveriam. E dá para ver que o desempenho também não tem estado à altura.”

“Mas, por outro lado, todo mundo culpa o técnico, mas nós, jogadores, sabemos quando não temos jogado bem o suficiente, e há alguns jogadores que precisam se esforçar mais para a próxima temporada.”