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FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

Michael Olise é eleito o Jogador da Temporada da Bundesliga, e a estrela do Bayern de Munique é considerada o “garoto-propaganda” da primeira divisão alemã

M. Olise
Bayern de Munique
Bundesliga
H. Kane
Bayern de Munique x Colônia
Colônia

Michael Olise foi oficialmente eleito o Jogador da Temporada da Bundesliga após uma campanha sensacional com o Bayern de Munique. O jogador da seleção francesa tem sido uma revelação na Alemanha, consolidando seu status como uma das maiores ameaças ofensivas da Europa.

  • Glória individual para o jogador da seleção francesa

    Olise foi eleito o Jogador da Temporada da Bundesliga 2025-26, após um ano de destaque na Allianz Arena. Os diretores executivos da DFL, Marc Lenz e Steffen Merkel, entregaram o prestigioso prêmio ao jogador da seleção francesa de 24 anos pouco antes de entregar a Meisterschale da Bundesliga aos campeões no sábado.

    O ponta teve uma ascensão meteórica desde que se transferiu para a Baviera, seguindo os passos de vencedores anteriores, como seu companheiro de clube Harry Kane, Florian Wirtz e a estrela do Real Madrid, Jude Bellingham. O prêmio consolida o lugar de Olise entre a elite do futebol alemão.

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    Dirigentes da liga elogiam talento "espetacular"

    A hierarquia do futebol alemão elogiou efusivamente o ex-jogador do Crystal Palace durante a cerimônia de apresentação. “Michael Olise é um jogador espetacular, capaz de fazer a diferença, que deixou sua marca na temporada 2025-26 da Bundesliga com seu dinamismo, elegância, consistência e gols”, afirmaram Lenz e Merkel em comunicado conjunto.

    Eles continuaram destacando sua importância para a marca global da liga: “Nos últimos dois anos, ele se tornou um garoto-propaganda da liga em nível nacional e internacional, representando a excelência tanto no futebol quanto no esporte. Gostaríamos de parabenizar Michael por sua vitória e por sua temporada excepcional pelo Bayern.”

  • Campanha estatisticamente superior

    Os números de Olise nesta temporada foram verdadeiramente históricos. Ele encerrou a temporada com 15 gols e 19 assistências na Bundesliga, tornando-se o primeiro jogador desde a temporada 2019-20 a somar pelo menos 15 de cada em uma única campanha. Esse nível de rendimento explica por que ele se tornou um jogador indispensável para o clube recordista de títulos.

    Esta não é a primeira vez que Olise conquista um título desde que chegou à Alemanha. O ponta já havia sido eleito o Melhor Novato da Temporada em sua campanha de estreia, provando que foi capaz de se adaptar aos rigores da Bundesliga quase instantaneamente, mantendo seu talento criativo.


  • 1. FSV Mainz 05 v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    Como foi decidido o vencedor

    O processo de seleção para o prêmio é rigoroso, envolvendo torcedores, clubes e especialistas para garantir que o candidato mais merecedor seja escolhido. Para selecionar o Jogador da Temporada, primeiro é escolhida a Seleção da Temporada a partir de uma lista de 40 jogadores pré-selecionados. Essa escolha é determinada por uma votação dos torcedores nas plataformas da Bundesliga (ponderação: 40%), uma votação dos clubes (30%) e uma votação de especialistas selecionados (30%).

    Usando o mesmo sistema, o Jogador da Temporada é então selecionado a partir da Seleção da Temporada. Olise já havia superado a concorrência ao longo do ano, ganhando o prêmio de Jogador do Mês tanto em novembro quanto em janeiro, acabando por superar seu companheiro de equipe Kane na disputa pelo prêmio anual máximo.

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