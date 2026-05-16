Olise foi eleito o Jogador da Temporada da Bundesliga 2025-26, após um ano de destaque na Allianz Arena. Os diretores executivos da DFL, Marc Lenz e Steffen Merkel, entregaram o prestigioso prêmio ao jogador da seleção francesa de 24 anos pouco antes de entregar a Meisterschale da Bundesliga aos campeões no sábado.

O ponta teve uma ascensão meteórica desde que se transferiu para a Baviera, seguindo os passos de vencedores anteriores, como seu companheiro de clube Harry Kane, Florian Wirtz e a estrela do Real Madrid, Jude Bellingham. O prêmio consolida o lugar de Olise entre a elite do futebol alemão.