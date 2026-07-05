Michael Olise, do FC Bayern, corre o risco de ser suspenso! A França apresenta recurso após a “pior atuação arbitral” da Copa do Mundo contra o Paraguai

O fato de que um recurso desse tipo junto à FIFA pode muito bem ser bem-sucedido é demonstrado por dois exemplos questionáveis do passado recente: por um lado, por exemplo, a suspensão de três jogos imposta a Cristiano Ronaldo após uma cotovelada no penúltimo jogo das eliminatórias da Copa do Mundo contra a Irlanda foi reduzida sem hesitação em dois jogos, para que o astro português e ícone dos torcedores não perdesse os dois primeiros confrontos de sua última Copa do Mundo.

Os EUA também tiveram sucesso com seu recurso contra o cartão vermelho de Folarin Balogun na partida das oitavas de final contra a Bósnia-Herzegovina. Na verdade, o astro em ascensão da seleção americana, que já havia marcado três gols no torneio, deveria, necessariamente, ter ficado de fora, no mínimo, da partida das oitavas de final contra a Bélgica. No entanto, no domingo, ocorreu uma reviravolta bastante surpreendente.

A FIFA revogou a suspensão de Balogun e a suspendeu condicionalmente. Para grande alegria do presidente dos EUA, Donald Trump. “Obrigado à FIFA por fazer a coisa certa e reverter uma grande injustiça!”, declarou ele em sua plataforma Truth Social. “Eles foram tratados de forma péssima”, havia protestado o ministro das Relações Exteriores dos EUA, Rubio, na sala de imprensa da Casa Branca, em Washington, e exigido: “Deve haver um processo de apelação para isso.”

De acordo com os regulamentos da FIFA, um cartão vermelho normalmente resulta automaticamente em uma suspensão de pelo menos uma partida. Um recurso, segundo foi informado após a partida contra a Bósnia-Herzegovina, não seria possível. Balogun, sem intenção, mas de forma extremamente perigosa para a saúde do adversário, acertou o tornozelo de Muharemovic durante uma colisão. O VAR interveio e Balogun recebeu um cartão vermelho infeliz, mas absolutamente justificável, com o qual, no entanto, o técnico da seleção dos EUA, Mauricio Pochettino, discordou totalmente.

“Em nenhum momento foi sua intenção chutar o jogador. Foi uma jogada totalmente normal no futebol.” Aparentemente, a FIFA também viu dessa forma. De acordo com o artigo 27 do regulamento disciplinar da entidade mundial, uma punição pode ser suspensa com condicional.