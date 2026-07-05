Segundo reportagem da RMC Sport, a federação estaria considerando “seriamente” apresentar uma reclamação contra o cartão amarelo recebido por Michael Olise. O contexto: Olise se envolveu em um desentendimento nos acréscimos com Matias Galarza, que já vinha agindo de forma muito antidesportiva, e que em seguida se jogou no chão de forma teatral, provocando assim uma advertência totalmente incompreensível ao astro do Bayern.
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Michael Olise, do FC Bayern, corre o risco de ficar de fora! A França aparentemente está considerando entrar com um recurso após a “pior atuação arbitral” da Copa do Mundo contra o Paraguai
Esse não foi, de longe, o único erro cometido por Tantashev em sua arbitragem tão criticada e questionável. Os ex-árbitros da Bundesliga Patrick Ittrich e Frank Willenborg também não pouparam críticas ao desempenho do árbitro uzbeque. Ittrich falou na MagentaTV sobre “o pior desempenho da Copa do Mundo”.
Willenborg classificou duas decisões do árbitro como “inexplicáveis”: uma foi a pancada de Galarza em Kylian Mbappé durante um duelo de corrida longe da bola, que, segundo Willenborg, deveria ter sido punida com cartão vermelho sem dúvida; e a outra foi o chute de Juan José Cáceres na canela de Mbappé, que também poderia ter sido considerado uma agressão.
O fato de nenhum jogador da seleção sul-americana ter recebido sequer um cartão amarelo, enquanto três franceses foram advertidos, faz com que o desempenho do árbitro Tantashev pareça ainda mais questionável. A federação francesa pretende agora tomar medidas contra pelo menos uma dessas decisões.
Pois, caso Olise receba uma advertência também nas quartas de final contra o Marrocos, ele ficaria suspenso e não poderia jogar em uma possível semifinal da Copa do Mundo contra a Espanha, Portugal, os EUA ou a Bélgica.
- Getty Images Sport
Michael Olise chega às quartas de final da Copa do Mundo sem histórico de lesões: Cristiano Ronaldo e Folarin Balogun são exemplos duvidosos
O fato de que um recurso desse tipo junto à FIFA pode muito bem ser bem-sucedido é demonstrado por dois exemplos questionáveis do passado recente: por um lado, por exemplo, a suspensão de três jogos imposta a Cristiano Ronaldo após uma cotovelada na penúltima partida das eliminatórias da Copa do Mundo contra a Irlanda foi reduzida sem hesitação em dois jogos, para que o astro português e ícone dos torcedores não perdesse os dois primeiros confrontos de sua última Copa do Mundo.
Os EUA também tiveram sucesso com seu recurso contra o cartão vermelho de Folarin Balogun na partida das oitavas de final contra a Bósnia-Herzegovina. Na verdade, o astro em ascensão da seleção americana, que já havia marcado três gols no torneio, deveria, necessariamente, ter ficado de fora, no mínimo, da partida das oitavas de final contra a Bélgica. No entanto, no domingo, ocorreu uma reviravolta bastante surpreendente.
A FIFA revogou a suspensão de Balogun e a suspendeu condicionalmente. Para grande alegria do presidente dos EUA, Donald Trump. “Obrigado à FIFA por fazer a coisa certa e reverter uma grande injustiça!”, declarou ele em sua plataforma Truth Social. “Eles foram tratados de forma péssima”, havia protestado o ministro das Relações Exteriores dos EUA, Rubio, na sala de imprensa da Casa Branca, em Washington, e exigido: “Deve haver um processo de apelação para isso.”
De acordo com os regulamentos da FIFA, um cartão vermelho normalmente resulta automaticamente em uma suspensão de pelo menos uma partida. Um recurso, segundo foi informado após a partida contra a Bósnia-Herzegovina, não seria possível. Balogun, sem intenção, mas de forma extremamente perigosa para a saúde, pisou no tornozelo do adversário Muharemovic durante uma colisão. O VAR interveio e Balogun recebeu um cartão vermelho infeliz, mas absolutamente justificável — com o qual, no entanto, o técnico da seleção dos EUA, Mauricio Pochettino, discordou totalmente.
“Em nenhum momento foi sua intenção chutar o jogador. Foi uma jogada totalmente normal no futebol.” Aparentemente, a FIFA também viu dessa forma. De acordo com o artigo 27 do regulamento disciplinar da entidade mundial, uma punição pode ser suspensa com condicional.
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