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Donny Afroni
Traduzido por

Michael Olise, constrangido, evita cantos de "Bola de Ouro" após uma aula de 10 minutos salvar a França de Zinedine Zidane contra a Bélgica

M. Olise
França
Bélgica
Liga das Nações A

Michael Olise fez uma participação devastadora no segundo tempo para inspirar a França a uma vitória por 4 a 1 sobre a Bélgica na Liga das Nações, consolidando seu status como o novo rosto da seleção nacional. O heroísmo da estrela do Bayern de Munique no Stade de France levou até a torcida da casa a entoar cantos normalmente reservados à elite absoluta do futebol mundial.

  • Olise inspira virada impressionante para Zidane

    Em uma noite que pareceu uma passagem de bastão, Olise transformou completamente o ambiente no Stade de France. Saindo do banco aos 60 minutos para a entrada de Ousmane Dembele, o jogador de 24 anos precisou de apenas dez minutos para rasgar a defesa belga. Ele marcou dois gols e deu uma assistência nos minutos finais, transformando um jogo tenso em uma confortável goleada por 4 a 1, depois de Dodi Lukebakio ter colocado os visitantes em vantagem inicialmente. Ao lado de Desire Doue e Rayan Cherki, Olise liderou uma revolução jovem que revitalizou a França sob o comando de Zinedine Zidane.

    A atuação foi tão dominante que os torcedores franceses começaram a cantar "Olise, Bola de Ouro" nas arquibancadas, repetindo o tratamento dado anteriormente a Dembele antes de seu triunfo em 2025. O atacante do Bayern se tornou uma anomalia estatística desde que Zidane assumiu o comando, com quatro gols e duas assistências em seus primeiros quatro jogos sob o novo técnico.

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    Modéstia em meio à crescente empolgação

    Apesar dos elogios avassaladores e da recepção eufórica da torcida da casa, Olise pareceu visivelmente desconfortável com os holofotes. Quando foi questionado diretamente sobre os gritos de "Ballon d'Or" por TF1 no gramado, o ponta tratou de encerrar rapidamente a narrativa individual. "Não tenho nada a dizer", respondeu de forma curta antes de seguir para o túnel, como citado pela RMC Sport.

    Refletindo sobre a partida, ele preferiu focar em como a equipe superou um início difícil contra uma Bélgica disciplinada. "Jogamos bem no fim", disse. "O primeiro tempo foi difícil. Contra linhas baixas, é sempre difícil, mas depois seguimos e, no fim, foi bom."

  • Progresso tático sob nova liderança

    Sua análise refletiu uma maturidade crescente em seu jogo, particularmente em sua avaliação franca dos obstáculos táticos que a França teve de superar antes de sua arrancada tardia. Ele atribuiu essa virada diretamente à nova visão estratégica sob o comando de Zidane, enfatizando a adesão total do elenco.

    Olise apontou o desempenho recente da equipe como uma prova clara de progresso e afirmou: "Zinedine Zidane traz ideias, e nós as seguimos. Fomos bem nas quatro partidas e vamos continuar assim. É um prazer jogar aqui com a seleção francesa. Há muitos jogadores de qualidade."

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    França mantém a liderança antes de confrontos cruciais

    Um drama extraordinário se desenrolou no Stade de France, já que a França inicialmente teve dificuldades para ameaçar uma dominante Bélgica, até que ajustes táticos inteligentes de Zidane mudaram drasticamente o rumo a favor dos anfitriões. Embora a França atualmente se mantenha na liderança de seu grupo da Liga das Nações, a vitória recente da Itália mantém a pressão firme e impede a classificação antecipada para as quartas de final. O drama de alta tensão chegará ao seu ápice durante a próxima janela internacional de novembro, quando a França enfrentará uma difícil partida fora de casa contra a Itália antes de receber a Turquia em seu último compromisso pela fase de grupos.