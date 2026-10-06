AFP
Traduzido por
Michael Olise, constrangido, evita cantos de "Bola de Ouro" após uma aula de 10 minutos salvar a França de Zinedine Zidane contra a Bélgica
Olise inspira virada impressionante para Zidane
Em uma noite que pareceu uma passagem de bastão, Olise transformou completamente o ambiente no Stade de France. Saindo do banco aos 60 minutos para a entrada de Ousmane Dembele, o jogador de 24 anos precisou de apenas dez minutos para rasgar a defesa belga. Ele marcou dois gols e deu uma assistência nos minutos finais, transformando um jogo tenso em uma confortável goleada por 4 a 1, depois de Dodi Lukebakio ter colocado os visitantes em vantagem inicialmente. Ao lado de Desire Doue e Rayan Cherki, Olise liderou uma revolução jovem que revitalizou a França sob o comando de Zinedine Zidane.
A atuação foi tão dominante que os torcedores franceses começaram a cantar "Olise, Bola de Ouro" nas arquibancadas, repetindo o tratamento dado anteriormente a Dembele antes de seu triunfo em 2025. O atacante do Bayern se tornou uma anomalia estatística desde que Zidane assumiu o comando, com quatro gols e duas assistências em seus primeiros quatro jogos sob o novo técnico.
- AFP
Modéstia em meio à crescente empolgação
Apesar dos elogios avassaladores e da recepção eufórica da torcida da casa, Olise pareceu visivelmente desconfortável com os holofotes. Quando foi questionado diretamente sobre os gritos de "Ballon d'Or" por TF1 no gramado, o ponta tratou de encerrar rapidamente a narrativa individual. "Não tenho nada a dizer", respondeu de forma curta antes de seguir para o túnel, como citado pela RMC Sport.
Refletindo sobre a partida, ele preferiu focar em como a equipe superou um início difícil contra uma Bélgica disciplinada. "Jogamos bem no fim", disse. "O primeiro tempo foi difícil. Contra linhas baixas, é sempre difícil, mas depois seguimos e, no fim, foi bom."
Progresso tático sob nova liderança
Sua análise refletiu uma maturidade crescente em seu jogo, particularmente em sua avaliação franca dos obstáculos táticos que a França teve de superar antes de sua arrancada tardia. Ele atribuiu essa virada diretamente à nova visão estratégica sob o comando de Zidane, enfatizando a adesão total do elenco.
Olise apontou o desempenho recente da equipe como uma prova clara de progresso e afirmou: "Zinedine Zidane traz ideias, e nós as seguimos. Fomos bem nas quatro partidas e vamos continuar assim. É um prazer jogar aqui com a seleção francesa. Há muitos jogadores de qualidade."
- AFP
França mantém a liderança antes de confrontos cruciais
Um drama extraordinário se desenrolou no Stade de France, já que a França inicialmente teve dificuldades para ameaçar uma dominante Bélgica, até que ajustes táticos inteligentes de Zidane mudaram drasticamente o rumo a favor dos anfitriões. Embora a França atualmente se mantenha na liderança de seu grupo da Liga das Nações, a vitória recente da Itália mantém a pressão firme e impede a classificação antecipada para as quartas de final. O drama de alta tensão chegará ao seu ápice durante a próxima janela internacional de novembro, quando a França enfrentará uma difícil partida fora de casa contra a Itália antes de receber a Turquia em seu último compromisso pela fase de grupos.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.