Em uma noite que pareceu uma passagem de bastão, Olise transformou completamente o ambiente no Stade de France. Saindo do banco aos 60 minutos para a entrada de Ousmane Dembele, o jogador de 24 anos precisou de apenas dez minutos para rasgar a defesa belga. Ele marcou dois gols e deu uma assistência nos minutos finais, transformando um jogo tenso em uma confortável goleada por 4 a 1, depois de Dodi Lukebakio ter colocado os visitantes em vantagem inicialmente. Ao lado de Desire Doue e Rayan Cherki, Olise liderou uma revolução jovem que revitalizou a França sob o comando de Zinedine Zidane.

A atuação foi tão dominante que os torcedores franceses começaram a cantar "Olise, Bola de Ouro" nas arquibancadas, repetindo o tratamento dado anteriormente a Dembele antes de seu triunfo em 2025. O atacante do Bayern se tornou uma anomalia estatística desde que Zidane assumiu o comando, com quatro gols e duas assistências em seus primeiros quatro jogos sob o novo técnico.