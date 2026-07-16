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Michael Olise comunica ao Bayern de Munique sua decisão final sobre o futuro, em meio a rumores de transferência para o Real Madrid
Olise se comprometeu a permanecer no Bayern
Os torcedores do Bayern podem dar um suspiro coletivo de alívio, já que o ponta francês Olise informou formalmente aos dirigentes do clube seu desejo de permanecer na Baviera. A notícia definitiva surge em resposta a uma onda de reportagens da mídia internacional que alegavam que o jogador de 24 anos estava pressionando por uma transferência sensacional neste verão para Madri, a fim de se juntar ao companheiro de seleção Kylian Mbappé.
De acordo com a Sky Sports, Olise ignorou completamente o crescente alvoroço externo, não apresentando nenhum pedido de transferência à diretoria do Bayern. Em vez disso, o meia nascido em Londres reafirmou seu compromisso absoluto com o gigante alemão.
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Status de “invendável” leva a oferta de um megacontrato
A diretoria do Bayern sempre considerou Olise totalmente intocável, mantendo uma postura totalmente tranquila durante todo o breve período de especulações sobre uma possível transferência. O ponta está atualmente vinculado a um contrato de longo prazo na Allianz Arena, válido até 2029, que, fundamentalmente, não contém nenhuma cláusula de rescisão ativa, deixando o Bayern com controle total sobre seu futuro esportivo.
Em vez de atender às ligações vindas de Madri, os dirigentes de Munique estão se preparando ativamente para recompensar o astro com uma lucrativa renovação antecipada de contrato. Espera-se que o novo acordo proposto inclua um aumento salarial significativo, que elevaria instantaneamente o dinâmico driblador ao grupo dos três jogadores mais bem pagos do clube.
Estatísticas sensacionais na Bundesliga despertam o interesse do Real Madrid
O forte interesse do Real Madrid por Olise não é nenhuma surpresa, considerando o desempenho individual absolutamente impressionante do francês desde que chegou à Alemanha. Após concretizar uma transferência de grande repercussão vindo do Palace no verão de 2024, o atacante rapidamente se tornou um dos jogadores mais precisos do futebol mundial.
Ao longo de 107 partidas oficiais pelo gigante bávaro, Olise registrou a incrível marca de 96 participações em gols. Esse nível de consistência de elite o consagrou como peça central indiscutível da estrutura ofensiva do Bayern, tornando qualquer possível venda no verão algo totalmente inviável para os diretores esportivos do clube.
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Copa do Mundo brilhante para a joia da França
As qualidades de nível mundial de Olise ficaram bem evidentes durante a campanha da França até as semifinais da Copa do Mundo de 2026 na América do Norte. O ponta foi o coração criativo do ataque de Didier Deschamps, apresentando uma série de atuações excelentes e somando cinco assistências em sete partidas disputadas no torneio.
Embora sua sensacional contribuição como armador não tenha sido suficiente para impedir que os Bleus sofressem uma eliminação dolorosa nas semifinais para a Espanha, ele ainda pode sair com o consolo de uma medalha de bronze, já que a França enfrentará a Inglaterra na disputa pelo terceiro lugar no sábado.
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