Michael Olise comunica ao Bayern de Munique sua decisão final sobre o futuro, em meio a rumores de transferência para o Real Madrid

Os torcedores do Bayern podem dar um suspiro coletivo de alívio, já que o ponta francês Olise informou formalmente aos dirigentes do clube seu desejo de permanecer na Baviera. A notícia definitiva surge em resposta a uma onda de reportagens da mídia internacional que alegavam que o jogador de 24 anos estava pressionando por uma transferência sensacional neste verão para Madri, a fim de se juntar ao companheiro de seleção Kylian Mbappé.

De acordo com a Sky Sports, Olise ignorou completamente o crescente alvoroço externo, não apresentando nenhum pedido de transferência à diretoria do Bayern. Em vez disso, o meia nascido em Londres reafirmou seu compromisso absoluto com o gigante alemão.



