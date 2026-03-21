Michael Olise brilha, dois jogadores do Bayern falham feio: FC Bayern de Munique, notas e avaliações individuais da partida contra o Union Berlin

Devido a lesões e suspensões, o técnico Vincent Kompany contava apenas com um elenco reduzido. O banco era composto principalmente por jogadores jovens, entre os quais se destacavam, pela primeira vez, Erblin Osmani (16) e Guido Della Rovere (18). Para a equipe titular, porém, Kompany ainda dispunha de estrelas de renome suficientes.

Michael Olise (43') e Serge Gnabry (45'+1) colocaram o time de Munique na frente com dois gols logo antes do intervalo. Após a retomada, Harry Kane (49') e, mais uma vez, Gnabry (67') ampliaram a vantagem.

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