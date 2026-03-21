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FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - BundesligaGetty Images Sport
Nino Duit

Traduzido por

Michael Olise brilha, dois jogadores do Bayern falham feio: FC Bayern de Munique, notas e avaliações individuais da partida contra o Union Berlin

O FC Bayern derrotou o Union Berlin por 4 a 0 e ampliou, pelo menos por enquanto, a vantagem na liderança da Bundesliga para doze pontos. Avaliação individual dos jogadores do FCB.

Devido a lesões e suspensões, o técnico Vincent Kompany contava apenas com um elenco reduzido. O banco era composto principalmente por jogadores jovens, entre os quais se destacavam, pela primeira vez, Erblin Osmani (16) e Guido Della Rovere (18). Para a equipe titular, porém, Kompany ainda dispunha de estrelas de renome suficientes. 

Michael Olise (43') e Serge Gnabry (45'+1) colocaram o time de Munique na frente com dois gols logo antes do intervalo. Após a retomada, Harry Kane (49') e, mais uma vez, Gnabry (67') ampliaram a vantagem.

Clique aqui para ver a crônica da partida.

  • FC Bayern x Union Berlin, notas: Jonas Urbig

    Substituiu, provavelmente pela última vez por enquanto, o goleiro titular Manuel Neuer, que voltará ao gol após a fase de jogos internacionais. Contra o Union, Urbig ficou muito tempo sem ter trabalho, até que defendeu um chute de Woo-Yeong Jeong com uma defesa espetacular (77'). Nota: 2,5.

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  • FC Bayern x Union Berlin, notas: Josip Stanisic

    Começou novamente na lateral direita, mas, em alguns momentos do primeiro tempo, trocou de lado com Laimer. Stanisic criou perigo tanto por uma lateral quanto pela outra. Aos 29 minutos, ele preparou com maestria uma grande chance de Karl pela esquerda. Aos 42, colocou Goretzka em destaque pela direita. Também participou da jogada que resultou no 2 a 0. Após a substituição de Upamecano, Stanisic passou finalmente para a zaga central, encerrando sua jornada posicional. Nota: 2.

  • FC Bayern x Union Berlin, notas: Dayot Upamecano

    Upamecano recebeu um cartão amarelo logo aos 3 minutos por uma falta tática. Apesar dessa penalidade, ele defendeu com garra até ser substituído por precaução aos 61 minutos. Nota: 3.

  • FC Bayern x Union Berlin, notas: Min-Jae Kim

    Destacou-se na construção de jogadas com alguns bons passes; defensivamente, mostrou-se sólido. Nota: 3.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-UNION BERLINAFP

    FC Bayern x Union Berlin, notas: Konrad Laimer

    No geral, um pouco mais discreto do que Stanisic, mas também com boas jogadas. Laimer deu a assistência para o 3 a 0 de Kane. Nota: 2,5.

  • FC Bayern x Union Berlin, notas: Joshua Kimmich

    Muito presente no centro do meio-campo. Kimmich deu alguns bons passes para o ataque e, com um cruzamento do meio-campo, deu início ao 2 a 0 de Gnabry. Nota: 2,5.

  • FC Bayern x Union Berlin, notas: Leon Goretzka

    Aleksandar Pavlovic ficou de fora da escalação devido a dores no quadril, então Goretzka voltou a ser titular. Com uma entrada impetuosa, Goretzka acabou causando um perigoso tiro livre para o Union (22’.) Em seguida, ele deu alguns bons toques ofensivos: aos 42 minutos, Goretzka desviou um cruzamento de Stanisic para fora do gol; pouco depois, ele deu assistência para o gol de Olise com um forte passe aéreo. Nota: 2,5.

  • FC Bayern x Union Berlin, notas: Michael Olise

    Desde o início, foi o jogador mais ativo do ataque do Bayern de Munique. Olise demonstrou várias vezes suas habilidades técnicas refinadas e causou perigo com suas investidas dinâmicas. Aos 39 minutos, seu chute saiu um pouco impreciso, mas quatro minutos depois ele marcou o primeiro gol do Bayern após uma ótima jogada individual. Igualmente espetacular foi sua pirueta dançante na jogada que resultou no 4 a 0 de Gnabry. Aos 78 minutos, apenas a trave impediu que ele marcasse o segundo gol. Nota: 1,5.

  • FC Bayern x Union Berlin, Crônica: Lennart Karl

    Desta vez, ficou na sombra dos seus companheiros de ataque e, além disso, revelou-se um jogador que desperdiça oportunidades. Aos 29 minutos, Karl acertou na trave com um chute de uma posição promissora. Aos 57 minutos, não acertou bem na bola a cerca de cinco metros da baliza. Foi substituído pouco depois. Nota: 4.

  • FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern x Union Berlin, notas: Serge Gnabry

    Depois de ter ficado no banco nas duas últimas partidas consecutivas, Gnabry voltou ao time titular — e mostrou que merece permanecer lá. Antes do intervalo, ele marcou o segundo gol, e depois o quarto. No geral, esteve muito ativo. Nota: 1,5.

  • FC Bayern x Union Berlin, notas: Harry Kane

    Marcou o 3 a 0, mas, assim como Karl, também desperdiçou de forma um tanto lamentável duas chances enormes. Aos 40 minutos, Kane driblou o goleiro do Union, Frederik Rönnow, mas chutou para fora da meta, mesmo estando a poucos metros do gol. Aos 89, com a área aberta diante de Rönnow, ele chutou por cima do lado esquerdo. Nota: 2,5.

  • FC Bayern x Union Berlin, notas: jogadores que entraram no segundo tempo

    Raphael Guerreiro: Entrou aos 61 minutos no lugar de Karl e teve um desempenho discreto. Nota: 3,5.

    Tom Bischof: Substituiu Upamecano, que já tinha recebido um cartão amarelo, e assumiu a posição de lateral esquerdo. Nota: 3,5.

    Hiroki Ito: Entrou aos 71 minutos no lugar de Kim. Sem nota.

    Maycon Cardozo: Entrou pouco antes do fim no lugar de Gnabry. Sem nota.

    Erblin Osmani: Substituiu Goretzka e, aos 16 anos, fez sua estreia em partida oficial pelo FC Bayern. Sem nota.

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