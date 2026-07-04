É difícil comparar Michael O’Lisi com qualquer outro jogador. Ele não se destaca apenas por seu estilo técnico, mas também por sua personalidade.

Apesar de ter nascido e sido criado na Inglaterra, ele escolheu representar a seleção francesa, país ao qual pertence por parte de sua mãe, que é francesa de origem argelina, enquanto seu pai tem raízes nigerianas. Essa mistura cultural se reflete em sua personalidade, que é ao mesmo tempo tranquila e aberta.

Michael Oulissi é apaixonado por xadrez, evita dar entrevistas à mídia sempre que possível e não tem nenhum contrato de patrocínio com marcas de calçados ou roupas esportivas, numa época em que tais contratos se tornaram parte essencial da vida das estrelas do futebol.

Mesmo depois de marcar gols, ele raramente levanta os braços em comemoração; em vez disso, volta rapidamente para o meio de campo como se nada tivesse acontecido — um hábito que o acompanha desde a infância e que não mudou, apesar de ter chegado ao topo do futebol.

A ascensão de Michael Oliisi a essa posição não foi fruto do acaso. Ele encerrou uma temporada excepcional com o Bayern de Munique, na qual marcou 25 gols e deu 28 assistências, após uma temporada anterior em que marcou 17 gols e deu 18 assistências, elevando o total de suas contribuições para o gol a 88 em apenas duas temporadas.

Nesta Copa do Mundo, ele se tornou o primeiro jogador a dar cinco assistências em uma única edição do torneio desde o alemão Thomas Häßler na Copa do Mundo de 1994, uma conquista que reflete o quanto ele influencia o desempenho ofensivo da seleção francesa.

Antes do confronto contra o Paraguai nas oitavas de final, ele precisava de apenas uma assistência para igualar o recorde histórico alcançado pelo lendário brasileiro Pelé, que deu seis assistências em uma única edição da Copa do Mundo.