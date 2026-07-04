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France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Michael O’Lisi... o apaixonado por xadrez que foi rejeitado pelo Chelsea e pelo City e acabou se tornando um pesadelo para o mundo

Especiais e Opinião
M. Olise
Bayern de Munique
Manchester City
Chelsea
Paraguai x França
Paraguai
França
Copa do Mundo
França
Alemanha
England
Paraguai
EUA

Um gênio que anda na ponta dos dedos... e provoca terremotos

No mundo do futebol moderno, onde as estrelas se esforçam para construir uma imagem antes mesmo de alcançar conquistas e competem para chamar a atenção dentro e fora do campo, Michael Olesi surge como um caso excepcional, difícil de classificar.

Michael Oliisi não busca a fama, não se preocupa em aparecer nas manchetes e não exagera na comemoração de seus gols; ele prefere que seus pés falem por ele.

Enquanto os jogadores lotam as redes sociais com suas fotos e campanhas publicitárias, o ponta do Bayern de Munique opta por ficar longe dos holofotes, contentando-se com o que apresenta dentro do gramado.

E com seu desempenho notável pela seleção francesa na Copa do Mundo de 2026, não é mais possível ignorar Michael Oliessi, que, em pouco tempo, se tornou uma das maiores estrelas do futebol mundial.

Após duas temporadas impressionantes com o Bayern de Munique, Michael Oulissi tornou-se um dos jogadores mais decisivos e criativos, além de ser um dos candidatos a liderar a França rumo ao título mundial, enquanto crescem os rumores sobre sua capacidade de disputar, no futuro, a Bola de Ouro.

  • FBL-WC-2026-MATCH77-FRA-SWEAFP

    Um jogador que não se parece com ninguém

    É difícil comparar Michael O’Lisi com qualquer outro jogador. Ele não se destaca apenas por seu estilo técnico, mas também por sua personalidade.

    Apesar de ter nascido e sido criado na Inglaterra, ele escolheu representar a seleção francesa, país ao qual pertence por parte de sua mãe, que é francesa de origem argelina, enquanto seu pai tem raízes nigerianas. Essa mistura cultural se reflete em sua personalidade, que é ao mesmo tempo tranquila e aberta.

    Michael Oulissi é apaixonado por xadrez, evita dar entrevistas à mídia sempre que possível e não tem nenhum contrato de patrocínio com marcas de calçados ou roupas esportivas, numa época em que tais contratos se tornaram parte essencial da vida das estrelas do futebol.

    Mesmo depois de marcar gols, ele raramente levanta os braços em comemoração; em vez disso, volta rapidamente para o meio de campo como se nada tivesse acontecido — um hábito que o acompanha desde a infância e que não mudou, apesar de ter chegado ao topo do futebol.

    A ascensão de Michael Oliisi a essa posição não foi fruto do acaso. Ele encerrou uma temporada excepcional com o Bayern de Munique, na qual marcou 25 gols e deu 28 assistências, após uma temporada anterior em que marcou 17 gols e deu 18 assistências, elevando o total de suas contribuições para o gol a 88 em apenas duas temporadas.

    Nesta Copa do Mundo, ele se tornou o primeiro jogador a dar cinco assistências em uma única edição do torneio desde o alemão Thomas Häßler na Copa do Mundo de 1994, uma conquista que reflete o quanto ele influencia o desempenho ofensivo da seleção francesa.

    Antes do confronto contra o Paraguai nas oitavas de final, ele precisava de apenas uma assistência para igualar o recorde histórico alcançado pelo lendário brasileiro Pelé, que deu seis assistências em uma única edição da Copa do Mundo.

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  • FC Bayern München Celebrate Winning The Bundesliga Championship At MarienplatzGetty Images Sport

    Um talento que chamou a atenção desde a infância

    Michael O’Lisi nasceu em Londres, mas seu talento já era evidente desde os primeiros anos de vida. Daniel Cocker, professor de educação física da escola primária “Dr. Triplets”, lembra-se do momento em que viu o menino pela primeira vez.

    Ele conta que recebeu uma pergunta dos treinadores sobre aquele aluno da segunda série e, assim que o viu, percebeu que estava diante de um jogador excepcional. Ele não se destacava apenas no futebol, mas demonstrava grande talento em diversos esportes que praticava na escola, o que levou seus professores a inscrevê-lo em todas as competições possíveis.

    Mas o que mais chamou a atenção deles não foi apenas seu talento, e sim sua personalidade diferente. Ele era calmo e tímido, não gostava de falar muito e não comemorava os gols, apesar de marcar muitos deles; em vez disso, voltava imediatamente ao jogo, como se considerasse a comemoração uma perda de tempo.

    Seus professores acreditam que esse comportamento não era fingido, mas sim parte integrante de sua personalidade, que ele manteve mesmo depois de chegar ao auge do profissionalismo.

    A diretora da escola, Rachel Anderson, lembra-se de outro aspecto da personalidade de Michael O’Lisi. Era difícil fazê-lo voltar para a sala de aula após o término dos treinos de futebol, especialmente quando seu time perdia.

    Ele continuava chutando a bola dentro da sala de aula e reanalisava tudo o que havia acontecido na partida, como se estivesse procurando os pequenos detalhes que o impediram de vencer. Anderson afirma que ele sempre buscava a perfeição, tanto dentro do campo quanto nos estudos, já que era um aluno exemplar e alcançava resultados acadêmicos notáveis.

    As escolas adversárias também se lembram da sensação de frustração ao ver O’Lys na equipe da escola, pois todos sabiam que as chances de vitória se tornavam mínimas quando ele estava presente.

  • Brentford v Reading - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    A recusa do Chelsea e do City não acabou com o sonho dele

    Apesar de ter tido a oportunidade de representar a Inglaterra, a Nigéria e a Argélia, a França sempre foi a que mais lhe tocou o coração. Ele visitava o país constantemente, adorava aprender francês e mergulhar na cultura francesa, o que levou muitos a prever desde cedo que ele escolheria os “Galo”.

    Daniel Coker afirma que não estava confiante na capacidade da Inglaterra de convencer Michael Oulissi a representá-la, pois sua ligação com a França era evidente desde a infância.

    A trajetória de Michael O’Lisi rumo ao topo não foi fácil. Após um breve período na academia do Arsenal, ele se juntou ao Chelsea, onde passou sete anos inteiros antes de o clube dispensá-lo quando ele tinha 14 anos.

    Depois, ele passou por outra experiência no Manchester City, mas o clube também não lhe deu uma chance. Para qualquer jogador em ascensão, esses reveses poderiam ter significado o fim do sonho, mas Michael Olesi escolheu um caminho diferente.

    O Reading viu a oportunidade que os outros ignoraram. Mas, mesmo dentro do clube, nem todos estavam convencidos de que se devia contratar Michael O’Lisi, devido ao fato de o Chelsea e o City terem dispensado ele anteriormente.

    Brendan Flanagan, chefe do departamento de recrutamento, lembra que teve que defender o jogador e convencer a diretoria de que sua personalidade tranquila não significava que houvesse algum problema. Ele revelou ainda que a mãe de Michael O’Lisi pediu que sua contratação fosse adiada por algumas semanas, para que ele recuperasse a autoconfiança após as decepções com o Chelsea e o City.

    Flannagan conta que, na época, achava que o jogador iria assinar com outro clube, mas, semanas depois, a mãe dele ligou para dizer que o filho estava pronto. Ele afirma que Michael Olesi não causou nenhum problema durante todo o tempo em que esteve no clube, tendo sido, na verdade, o melhor jogador que ele conseguiu contratar em toda a sua carreira.

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  • FBL-ENG-PR-CRYSTAL PALACE-MAN UTDAFP

    Uma paixão que não conhece limites

    O compromisso de Michael O’Lisi com os treinos chegava, às vezes, a ser engraçado. Ele costumava chegar ao centro de treinamento duas horas antes do início, mas, por ter chegado tão cedo, às vezes acabava cochilando dentro do carro, acordando só depois do início do treino.

    Apesar disso, ele continuou sendo um exemplo de disciplina e dedicação. Disputou sua primeira partida pela equipe principal em março de 2019, contra o Leeds United, aos 17 anos, antes de participar de 73 partidas, nas quais marcou sete gols, comprovando que merece jogar em um nível mais alto.

    Durante sua passagem pelo Reading, ele recebeu a primeira convocação para as seleções juvenis da França. Flanagan afirma que isso não foi surpresa, pois a França foi a primeira a acreditar em seu talento.

    Já a Inglaterra só se movimentou depois que ele ganhou destaque, o que fez com que Michael O’Lisi sentisse que a seleção francesa foi a que mais acreditou em seu potencial desde o início, segundo informou a BBC.

    No verão de 2021, o Crystal Palace pagou a cláusula de rescisão do seu contrato com o Reading por oito milhões de libras esterlinas. Sob o comando do técnico francês Patrice Vieira, O’Lisi começou a se destacar na Premier League.

    No início, ele se destacou mais como criador de jogadas, tendo dado 19 assistências e marcado seis gols nas duas primeiras temporadas. Mas sua última temporada com o time foi marcada por uma explosão de gols: ele marcou dez gols e deu seis assistências em apenas 19 partidas, apesar de ter sofrido duas lesões que o afastaram de várias partidas.

    No verão de 2023, o Chelsea decidiu acionar a cláusula de rescisão do contrato de Michael Oulisi para trazê-lo de volta ao clube que havia se desfeito dele anteriormente. Mas a surpresa veio quando o Crystal Palace anunciou que o jogador havia assinado um novo contrato, recusando-se a voltar para os “Blues”, em uma decisão que surpreendeu os torcedores.

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    Bayern de Munique... A jornada rumo ao cenário mundial

    Michael Oliisi integrou a seleção francesa nas Olimpíadas de Paris, sob o comando de Thierry Henry. Antes do torneio, o Bayern de Munique anunciou sua contratação por cerca de 50 milhões de libras esterlinas.

    Embora o clube alemão tivesse o direito de impedi-lo de participar das Olimpíadas, como fez com Matis Tel, Michael Oliessi pediu aos dirigentes do Bayern que lhe permitissem concluir essa aventura com a França.

    Gaël Clichy acredita que aquele momento revelou sua verdadeira essência, pois mostrou um jogador que coloca seu sonho com a seleção de seu país acima de qualquer outra consideração. Michael Oulissi ajudou a levar a França até a final, antes de perder o título para a Espanha na prorrogação.

    Desde que se transferiu para o Bayern de Munique, sob o comando de Vincent Kompany, Michael Olise entrou em uma nova fase de sua carreira. Tornou-se mais decisivo na frente do gol e mais influente na construção de jogadas, e rapidamente se impôs como titular na seleção francesa principal.

    O artilheiro histórico da França, Olivier Giroud, elogiou suas habilidades, afirmando que ele é um jogador coletivo excepcional, que prefere passar a bola para um companheiro se este estiver em melhor posição, mesmo que tenha uma chance de marcar.

    Giroud considera que Michael Oulissi o lembra do lendário holandês Arjen Robben, graças à sua maneira tranquila de penetrar na área com o pé esquerdo, aliada a uma grande capacidade de fazer a diferença nos momentos decisivos.

  • FBL-WC-2026-MATCH77-FRA-SWEAFP

    Uma personalidade diferente que formou um jogador excepcional

    Além dos números, Michael O’Lisi continua mantendo seus velhos hábitos. Ele evita comemorações barulhentas, mantém distância de entrevistas na TV e já foi visto mais de uma vez caminhando pelo gramado de chinelos antes das partidas para verificar a qualidade da grama.

    Gaël Clichy acredita que esses comportamentos não são uma tentativa de chamar atenção, mas sim um reflexo natural de uma personalidade simples e espontânea, que prefere se concentrar no futebol longe do alvoroço.

    À medida que seu brilho continua, grandes comparações começaram a surgir em torno de Michael Oulissi. Muitos concordam que seu caminho para disputar a Bola de Ouro está aberto, especialmente se ele conseguir levar a França ao título da Copa do Mundo.

    Olivier Giroud acredita que o jogador possui todos os requisitos necessários para conquistar os prêmios individuais mais prestigiados, mas ressalta que o que mais o destaca é a ausência de egoísmo. Michael Oliessi não busca a glória pessoal, mas sim servir à equipe, o que lhe rendeu o respeito de seus companheiros, treinadores e torcedores.

    E talvez seja justamente esse o segredo de seu verdadeiro sucesso. Numa época em que o alarde se tornou parte da indústria do estrelato, Michael Olisi escolheu trilhar um caminho diferente. Ele não respondeu aos céticos com palavras, nem buscou polir sua imagem na mídia, mas deixou que seu talento falasse por si em cada partida.

    De jogador rejeitado pelas grandes academias a um dos melhores jogadores do mundo e principal esperança da França, Michael Oulissi provou que a serenidade pode, às vezes, ser mais forte do que qualquer alarde, e que a verdadeira genialidade não precisa de ostentação para se impor a todos.

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