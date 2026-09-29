Michael Kayode revela surpresa com estreia dos sonhos pela Itália após brilhar na vitória da Liga das Nações sobre a Turquia

Kayode admitiu que ficou surpreso com o impacto imediato que teve no cenário internacional durante a vitória dominante da Itália em Bursa. O jogador de 22 anos, que vinha sendo um nome regular na Premier League, recebeu sua primeira oportunidade na equipe principal da seleção e respondeu participando de dois dos primeiros gols da Itália. Depois que sua finalização inicial foi defendida, permitindo que Davide Frattesi aproveitasse o rebote, Kayode então marcou ele mesmo para ampliar a vantagem no que foi uma exibição impiedosa dos visitantes no primeiro tempo.

A vitória foi confirmada com mais gols de Alessandro Bastoni e Francesco Pio Esposito, enquanto Baris Alper Yilmaz marcou o gol de honra dos mandantes. Falando à RAI Sport após o apito final, o emocionado lateral refletiu sobre uma noite que jamais esquecerá. "Eu não esperava que minha estreia fosse assim, então estou muito feliz", disse Kayode.