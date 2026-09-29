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Michael Kayode revela surpresa com estreia dos sonhos pela Itália após brilhar na vitória da Liga das Nações sobre a Turquia
Um começo dos sonhos para a estrela do Brentford
Kayode admitiu que ficou surpreso com o impacto imediato que teve no cenário internacional durante a vitória dominante da Itália em Bursa. O jogador de 22 anos, que vinha sendo um nome regular na Premier League, recebeu sua primeira oportunidade na equipe principal da seleção e respondeu participando de dois dos primeiros gols da Itália. Depois que sua finalização inicial foi defendida, permitindo que Davide Frattesi aproveitasse o rebote, Kayode então marcou ele mesmo para ampliar a vantagem no que foi uma exibição impiedosa dos visitantes no primeiro tempo.
A vitória foi confirmada com mais gols de Alessandro Bastoni e Francesco Pio Esposito, enquanto Baris Alper Yilmaz marcou o gol de honra dos mandantes. Falando à RAI Sport após o apito final, o emocionado lateral refletiu sobre uma noite que jamais esquecerá. "Eu não esperava que minha estreia fosse assim, então estou muito feliz", disse Kayode.
- Getty Images Sport
Redenção após o revés contra a Bélgica
A atuação representou uma reviravolta significativa para a Itália, que havia tido dificuldades em sua partida anterior contra a Bélgica. Diante de uma atmosfera hostil no Ataturk Spor Kompleksi Matli Stadyumu, a equipe de Roberto Mancini pareceu completamente diferente em relação ao time que sofreu uma derrota por 2 a 0 apenas alguns dias antes. Kayode destacou a mudança mental dentro do elenco, observando que os jogadores estavam determinados a calar os críticos e mostrar que a derrota recente foi apenas um tropeço momentâneo em sua campanha na Liga das Nações.
O jogador do Brentford sentiu que a abordagem da equipe foi exatamente o que era necessário para superar uma difícil partida fora de casa. "Jogamos o primeiro tempo com uma simplicidade e uma determinação fantásticas. Queríamos realmente provar nosso valor, em um jogo difícil e com uma atmosfera incrível no estádio, então vencer aqui foi fantástico", acrescentou Kayode.
Utilizando a arma dos arremessos laterais longos
Uma das características mais marcantes do jogo de Kayode no Brentford tem sido sua capacidade de cobrar laterais extremamente longos, uma tática que ele tentou levar para o cenário internacional. Apesar das difíceis condições climáticas na Turquia, que deixaram o gramado enlameado e escorregadio por causa da forte chuva, o defensor foi visto com frequência tentando secar a bola com uma toalha para manter essa vantagem. Isso deu à Itália uma dimensão extra no terço final, mantendo a defesa da Turquia sob pressão constante sempre que a bola saía de jogo.
Kayode admitiu que, embora a equipe tivesse se preparado para essas jogadas de bola parada, as condições tornaram difícil executá-las com perfeição. "Tínhamos tentado algumas coisas no treino, mas não foi fácil hoje com essas condições", disse ele sobre a chuva forte e a lama.
- Getty Images Sport
De olho no confronto com a França
Com uma estreia bem-sucedida já no currículo, Kayode já está de olho no próximo grande teste da Itália. A confiança adquirida com os quatro gols marcados contra a Turquia revigorou a equipe na preparação para um confronto de peso contra a França. O lateral acredita que o caráter enfático da vitória mais recente deu o tom para o restante das partidas da fase de grupos, estabelecendo um embalo que eles estavam desesperados para construir após um período de inconsistência e decepção. "Queríamos provar algo e iniciar a arrancada. Agora vamos enfrentar a França", concluiu.
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