O Manchester United deve manter o rumo ou mudar? Ao receber essa pergunta, Parker, ex-zagueiro do Manchester United que falou em parceria com a FreeBets, disse à GOAL: “Ainda acho que seria melhor manter Carrick.

“Sou leigo nessa história toda, mas, se você está pensando em Eddie Howe, depois de tudo o que ele teve de enfrentar com as pessoas para quem trabalhava, será que ele realmente quer entrar em uma situação muito parecida?

“Ele sabe que não vai poder gastar muito. Acho que não poderia gastar com o que realmente quer. Será que também poderá trazer sua equipe? Ele tem profissionais de confiança que leva consigo.

“Não vejo uma opção que se encaixe muito bem no Manchester United no cenário atual, porque tudo depende do que acontece na direção do clube, e isso não é nada bom, pois afeta tudo. Você vê o que fica espalhado pelo vestiário, o que há lá e como as coisas são feitas. Não é um ambiente para alguém ambicioso.

“Se você é ambicioso, pensa em ser técnico do Manchester United e sabe que, se conquistar um campeonato com o clube, imediatamente entrará para a história, como acontece no Liverpool e em qualquer outro lugar. Quando falamos do Manchester United, você não aceitaria o cargo porque sabe que isso não pode acontecer. Simplesmente sabe que não pode acontecer, pelo jeito como as coisas são e pelas condições com que teria de trabalhar.

“Agora vimos que ele saiu e gastou de novo. Vai ser muito difícil negociar jogadores, porque o clube simplesmente não faz isso. O Manchester United não é muito bom na compra e venda de jogadores. Compra, mas tem dificuldade para negociar saídas, porque parece haver jogadores que ficam por lá e estão satisfeitos com isso.

“O próximo passo de Eddie precisa ser o certo para ele. Tenho quase certeza de que é isso que ele vai querer. Vai querer trabalhar para as pessoas certas, que tenham ambição. Quando você vai para o Manchester United, todo mundo espera que dispute o título do campeonato. Mas, neste momento, é preciso que todos queiram conquistar esse título e deem a você a melhor chance possível. Você não vai ter isso no Manchester United agora.

“As pessoas não vão falar de você como candidato ao título. Isso não aconteceu no início desta temporada. Não aconteceu na anterior. Muita gente se arriscou a fazer previsões só por fazer, sem sequer olhar direito para o que havia lá e para o que estava acontecendo.”