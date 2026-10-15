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Michael Carrick x Eddie Howe: quem é a melhor escolha para o Manchester United? Ex-astro do clube campeão da Premier League explica sua preferência em meio a rumores de demissão em Old Trafford
Carrick causou impacto imediato como técnico interino
O United acreditava ter encontrado o candidato certo para recolocar o time nos trilhos ao recorrer a um rosto conhecido em busca de inspiração em meados de janeiro. Após a demissão de Ruben Amorim, o comando passou pelo técnico interino Darren Fletcher antes de chegar às mãos de Carrick.
Carrick, que conquistou títulos nacionais e continentais pelo Manchester United como jogador, causou impacto imediato ao retornar a um clube com o qual tem forte identificação. Sua passagem começou com uma vitória no clássico contra o Manchester City e outra fora de casa sobre o Arsenal, então a caminho do título.
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Contrato de dois anos assinado, mas surgem dúvidas sobre o futuro
Carrick acabou levando a equipe ao terceiro lugar, mas não houve gastos elevados no chamado ‘Teatro dos Sonhos’ durante a janela de transferências de verão. O United é considerado um pouco carente em alguns setores por isso: venceu apenas dois dos nove jogos que disputou em todas as competições nesta temporada e está há cinco partidas sem vencer.
Medidas drásticas podem ser tomadas em breve, com uma possível demissão de treinador novamente em pauta. A diretoria do United sabe que Howe, ex-treinador de Bournemouth e Newcastle, que deixou o St James’ Park em julho após quase cinco anos em Tyneside, pode não estar disponível por muito tempo.
Carrick ou Howe: em quem o Manchester United deve depositar sua confiança?
O Manchester United deve manter o rumo ou mudar? Ao receber essa pergunta, Parker, ex-zagueiro do Manchester United que falou em parceria com a FreeBets, disse à GOAL: “Ainda acho que seria melhor manter Carrick.
“Sou leigo nessa história toda, mas, se você está pensando em Eddie Howe, depois de tudo o que ele teve de enfrentar com as pessoas para quem trabalhava, será que ele realmente quer entrar em uma situação muito parecida?
“Ele sabe que não vai poder gastar muito. Acho que não poderia gastar com o que realmente quer. Será que também poderá trazer sua equipe? Ele tem profissionais de confiança que leva consigo.
“Não vejo uma opção que se encaixe muito bem no Manchester United no cenário atual, porque tudo depende do que acontece na direção do clube, e isso não é nada bom, pois afeta tudo. Você vê o que fica espalhado pelo vestiário, o que há lá e como as coisas são feitas. Não é um ambiente para alguém ambicioso.
“Se você é ambicioso, pensa em ser técnico do Manchester United e sabe que, se conquistar um campeonato com o clube, imediatamente entrará para a história, como acontece no Liverpool e em qualquer outro lugar. Quando falamos do Manchester United, você não aceitaria o cargo porque sabe que isso não pode acontecer. Simplesmente sabe que não pode acontecer, pelo jeito como as coisas são e pelas condições com que teria de trabalhar.
“Agora vimos que ele saiu e gastou de novo. Vai ser muito difícil negociar jogadores, porque o clube simplesmente não faz isso. O Manchester United não é muito bom na compra e venda de jogadores. Compra, mas tem dificuldade para negociar saídas, porque parece haver jogadores que ficam por lá e estão satisfeitos com isso.
“O próximo passo de Eddie precisa ser o certo para ele. Tenho quase certeza de que é isso que ele vai querer. Vai querer trabalhar para as pessoas certas, que tenham ambição. Quando você vai para o Manchester United, todo mundo espera que dispute o título do campeonato. Mas, neste momento, é preciso que todos queiram conquistar esse título e deem a você a melhor chance possível. Você não vai ter isso no Manchester United agora.
“As pessoas não vão falar de você como candidato ao título. Isso não aconteceu no início desta temporada. Não aconteceu na anterior. Muita gente se arriscou a fazer previsões só por fazer, sem sequer olhar direito para o que havia lá e para o que estava acontecendo.”
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Manchester United está há cinco jogos sem vencer e agora visita o Leeds
O United, que não conquista o título da Premier League desde a aposentadoria de Sir Alex Ferguson, em 2013, também não é visto como um clube com a casa em ordem dentro ou fora de campo. Vários problemas precisam ser resolvidos antes que o time se torne um forte candidato aos títulos mais importantes.
O United já foi eliminado da Copa da Liga Inglesa nesta temporada e, com apenas seis pontos em seis jogos, ocupa a 13ª posição na tabela da primeira divisão. Na última partida, perdeu por 2 a 0 para o Atlético de Madrid pela Champions League, com Leny Yoro expulso e Lisandro Martinez desabafando após o jogo. Carrick tenta se manter no cargo antes do confronto decisivo de domingo com o velho rival Leeds, em Elland Road.
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