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Michael Carrick, você está contratado! O Manchester United chega a um “acordo geral” para nomear o técnico interino como treinador permanente
Contratado em regime de tempo integral
Há meses que se ouvem pedidos para que Carrick assuma o cargo no United de forma definitiva. O ex-jogador do United, que conquistou o campeonato cinco vezes com os Red Devils, liderou uma espécie de renascimento após a demissão de Ruben Amorim no início deste ano. O United registrou grandes vitórias sobre o Arsenal e o Man City nos primeiros dias de seu comando e tem mantido esse ímpeto desde então.
Sugestões de outros nomes
Ainda assim, havia outros nomes supostamente em jogo. Luis Enrique, Andoni Iraola e Unai Emery foram cogitados, assim como o técnico da seleção americana, Mauricio Pochettino. No entanto, após uma reunião no meio da semana entre Jim Ratcliffe, Omar Berrada e Jason Wilcox, Carrick foi considerado a melhor opção para o cargo, segundo o The Athletic.
Contrato de três anos a caminho
De acordo com várias fontes, Carrick receberá um contrato inicial de dois anos, com opção de renovação por mais um ano. Parece ser um acordo semelhante ao que foi inicialmente oferecido a Amorim, que assinou um contrato de dois anos e meio quando assumiu o cargo no final de 2024.
- AFP
Apoio da equipe
Carrick parece ter sido uma lufada de ar fresco para um elenco que precisava de um novo ímpeto. O United vinha apresentando um desempenho extremamente irregular sob o comando do ex-técnico Amorim, mas Carrick ajudou jogadores que antes enfrentavam dificuldades, como Kobbie Mainoo e Casemiro, a reencontrarem um pouco do seu melhor futebol. Vários membros do elenco expressaram, nas últimas semanas, o desejo de que Carrick permaneça no cargo.