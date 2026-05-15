Michael Carrick, você está contratado! O Manchester United chega a um “acordo geral” para nomear o técnico interino como treinador permanente

Há meses que se ouvem pedidos para que Carrick assuma o cargo no United de forma definitiva. O ex-jogador do United, que conquistou o campeonato cinco vezes com os Red Devils, liderou uma espécie de renascimento após a demissão de Ruben Amorim no início deste ano. O United registrou grandes vitórias sobre o Arsenal e o Man City nos primeiros dias de seu comando e tem mantido esse ímpeto desde então.