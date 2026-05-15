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Sunderland v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
Thomas Hindle

Traduzido por

Michael Carrick, você está contratado! O Manchester United chega a um “acordo geral” para nomear o técnico interino como treinador permanente

M. Carrick
Manchester United
Premier League

O Manchester United está prestes a contratar Michael Carrick em caráter definitivo, após chegar a um acordo com o técnico interino. O ex-meio-campista da seleção inglesa tem impressionado no cargo de interino, levando o clube de volta à Liga dos Campeões. Parece que ele será recompensado por essa conquista, já que a diretoria se prepara para nomeá-lo o novo técnico titular.

  • Contratado em regime de tempo integral

    Há meses que se ouvem pedidos para que Carrick assuma o cargo no United de forma definitiva. O ex-jogador do United, que conquistou o campeonato cinco vezes com os Red Devils, liderou uma espécie de renascimento após a demissão de Ruben Amorim no início deste ano. O United registrou grandes vitórias sobre o Arsenal e o Man City nos primeiros dias de seu comando e tem mantido esse ímpeto desde então.

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  • Sugestões de outros nomes

    Ainda assim, havia outros nomes supostamente em jogo. Luis Enrique, Andoni Iraola e Unai Emery foram cogitados, assim como o técnico da seleção americana, Mauricio Pochettino. No entanto, após uma reunião no meio da semana entre Jim Ratcliffe, Omar Berrada e Jason Wilcox, Carrick foi considerado a melhor opção para o cargo, segundo o The Athletic.

  • Contrato de três anos a caminho

    De acordo com várias fontes, Carrick receberá um contrato inicial de dois anos, com opção de renovação por mais um ano. Parece ser um acordo semelhante ao que foi inicialmente oferecido a Amorim, que assinou um contrato de dois anos e meio quando assumiu o cargo no final de 2024.

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    Apoio da equipe

    Carrick parece ter sido uma lufada de ar fresco para um elenco que precisava de um novo ímpeto. O United vinha apresentando um desempenho extremamente irregular sob o comando do ex-técnico Amorim, mas Carrick ajudou jogadores que antes enfrentavam dificuldades, como Kobbie Mainoo e Casemiro, a reencontrarem um pouco do seu melhor futebol. Vários membros do elenco expressaram, nas últimas semanas, o desejo de que Carrick permaneça no cargo.

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