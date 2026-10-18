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Michael Carrick vai se manter no cargo? Técnico do Manchester United diz que especulações sobre demissão “não são importantes” antes de duelo com o Leeds
Pressão crescente em Old Trafford
O Manchester United teve um início desastroso na Premier League, deixando Carrick sob forte pressão. O clube ocupa a 13ª posição, com apenas seis pontos conquistados nos seis primeiros jogos. A única vitória, contra o recém-promovido Ipswich Town, e o recente empate por 1 a 1 com o Tottenham Hotspur, que estava com dez jogadores, só aumentaram a pressão sobre o treinador de 45 anos.
Agora, o United cruza os montes Peninos para enfrentar o rival Leeds United neste domingo, em Elland Road, em um confronto crucial. Carrick busca desesperadamente uma vitória para encerrar uma sequência de cinco jogos sem vencer em todas as competições. Outro resultado ruim contra o adversário histórico inevitavelmente intensificaria o debate sobre sua capacidade de seguir no comando do clube em Old Trafford.
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O clube vem antes da sobrevivência pessoal
Apesar das crescentes especulações sobre sua permanência no cargo, Carrick afirma que seu futuro pessoal não é relevante. Em entrevista à imprensa na sexta-feira, o técnico do Manchester United ressaltou que sua única prioridade é fazer a equipe voltar a vencer.
“Eu realmente não vejo isso como uma questão sobre mim”, explicou Carrick durante a entrevista coletiva pré-jogo. “Não é isso. Não fico pensando: ‘Como vou passar por isso? Como vou sobreviver a isso? O que preciso fazer para me proteger?’ Isso não importa. O que importa é este clube e vencer partidas de futebol.”
Apoio da diretoria e drama no vestiário
O clima turbulento em Manchester vai muito além de campo. Carrick tem precisado lidar com tensões internas, incluindo duras críticas públicas do zagueiro Lisandro Martinez ao diretor de futebol Jason Wilcox. Além disso, o treinador teve recentemente de rebater uma afirmação do ex-integrante do United Nicky Butt, segundo a qual Carrick havia admitido em particular que ser treinador “não era para ele” antes de aceitar o cargo em janeiro.
Ao rejeitar a afirmação, Carrick disse: “Eu certamente não estaria aqui se fosse esse o caso, estaria? É o melhor cargo que eu poderia ter. Sinto que é um verdadeiro privilégio estar nesta posição e uma grande responsabilidade, mas também tenho a vontade de fazer a diferença e conquistar resultados aqui. Então, sim, estou adorando.
“Se você não está preparado para isso e não consegue enfrentar nada que seja difícil, nunca será grande. Por isso, temos de encontrar um jeito de superar essa situação, e estou gostando do processo.”
Para a sorte de Carrick, a direção de Old Trafford continua a apoiá-lo. Segundo relatos, a diretoria considera a situação atual “sob controle”, e o elenco segue firmemente ao lado do treinador. No entanto, nomes de destaque como Eddie Howe e Antonio Conte continuam sendo associados ao cargo caso o clube acabe decidindo fazer uma mudança.
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Muito em jogo em Elland Road
O foco imediato se volta inteiramente para o confronto contra o rival no domingo, em Elland Road. Conquistar os três pontos diante do Leeds é agora fundamental para Carrick aliviar a pressão sufocante e recuperar o embalo na Premier League.
Uma atuação pouco convincente só aumentará os pedidos por mudanças e colocará à prova a paciência da diretoria. Um resultado positivo, porém, pode ser o impulso decisivo de que o Manchester United precisa para salvar sua temporada irregular.
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