O clima turbulento em Manchester vai muito além de campo. Carrick tem precisado lidar com tensões internas, incluindo duras críticas públicas do zagueiro Lisandro Martinez ao diretor de futebol Jason Wilcox. Além disso, o treinador teve recentemente de rebater uma afirmação do ex-integrante do United Nicky Butt, segundo a qual Carrick havia admitido em particular que ser treinador “não era para ele” antes de aceitar o cargo em janeiro.

Ao rejeitar a afirmação, Carrick disse: “Eu certamente não estaria aqui se fosse esse o caso, estaria? É o melhor cargo que eu poderia ter. Sinto que é um verdadeiro privilégio estar nesta posição e uma grande responsabilidade, mas também tenho a vontade de fazer a diferença e conquistar resultados aqui. Então, sim, estou adorando.

“Se você não está preparado para isso e não consegue enfrentar nada que seja difícil, nunca será grande. Por isso, temos de encontrar um jeito de superar essa situação, e estou gostando do processo.”

Para a sorte de Carrick, a direção de Old Trafford continua a apoiá-lo. Segundo relatos, a diretoria considera a situação atual “sob controle”, e o elenco segue firmemente ao lado do treinador. No entanto, nomes de destaque como Eddie Howe e Antonio Conte continuam sendo associados ao cargo caso o clube acabe decidindo fazer uma mudança.



