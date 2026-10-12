Questionado se está preocupado com Carrick diante de uma sequência de três jogos consecutivos fora de casa, já que quatro dos próximos cinco compromissos do United serão como visitante, Owen, ex-atacante do Manchester United que conversou com a GOAL como embaixador do Casino.org, onde jogadores do Reino Unido podem encontrar informações confiáveis sobre cassinos online, disse: “Estava olhando os próximos jogos do Manchester United e eles são difíceis para caramba. Muitos jogos fora de casa.

“O próximo jogo fora pela Premier League é contra o Leeds, que está jogando muito bem. Obviamente, todos conhecemos a rivalidade entre os dois. O clima vai ser intenso. Eles vão sentir que têm uma chance. Há uma oportunidade de vencer em Elland Road.

“Sou um grande admirador de Carrick. Acho que ele deveria ter recebido o cargo. Entendo que há pressão em torno do cargo, sem dúvida. Mas, pelo trabalho que fez na temporada passada, acho que ele certamente deveria ter tempo.

“E, se você olhar bem, eles tiveram muito azar contra o Everton. O Everton marcou um dos gols da temporada no último lance do jogo. O VAR lhes tirou pontos no clássico de Manchester. Na minha opinião, eles tiveram muito azar de não somar alguns pontos a mais.

“A atuação contra o Tottenham não foi boa, é verdade, mas gosto do time. Acho que agora é um time muito melhor do que nos últimos anos. E acho que eles têm potencial para fazer uma temporada razoável.

“Há pessoas tentando aumentar a pressão, mas acho que ele merece bem mais tempo pelo que fez até agora.”