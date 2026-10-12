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Michael Carrick será demitido? Michael Owen explica por que o pressionado técnico do Manchester United “merece tempo” antes de uma sequência “difícil” de jogos fora de casa
Carrick comandou a equipe na conquista da vaga na Champions League
Carrick, que conquistou cinco títulos da primeira divisão e a Champions League como jogador do United, atendeu a um pedido de socorro do chamado “Teatro dos Sonhos” em meados de janeiro, após a saída do técnico português Ruben Amorim.
Ele causou impacto imediato, com vitórias expressivas sobre o Arsenal e o rival local Manchester City. Ao fim da temporada, o Manchester United ocupava o terceiro lugar na tabela e se preparava para voltar a disputar a principal competição europeia.
A candidatura de Carrick ao cargo de treinador principal era impossível de ignorar, o que o levou a assinar um contrato de dois anos, com opção de extensão até o verão de 2029. Ele está há apenas oito jogos sob esse contrato.
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Uma vitória e nenhum jogo sem sofrer gols na Premier League em 2026-27
Apenas duas vitórias foram conquistadas nesta temporada, uma delas contra o modesto Sabah, do Azerbaijão. Com apenas seis dos 18 pontos possíveis na Premier League, o United voltou a cair para a metade inferior da tabela.
O Sabah é o único time contra o qual o United não sofreu gols. A frágil defesa tem tido dificuldades para sair de campo sem ser vazada, enquanto surgiram preocupações com as contratações e a falta de opções de centroavante já comprovadas.
Carrick está sob intensa pressão, e seu período de lua de mel no comando da equipe certamente acabou. Há quem sugira que sua permanência no cargo pode estar perto do fim: uma melhora imediata nas atuações e nos resultados é necessária para evitar a demissão.
As casas de apostas acreditam que uma demissão de peso pode ser iminente. Torcedores insatisfeitos deixaram claro o que pensam durante o empate sem brilho por 1 a 1 com o Tottenham, que jogou com dez, e novas mudanças podem estar a caminho em Manchester.
Carrick está sob forte pressão antes de uma sequência de jogos difíceis?
Questionado se está preocupado com Carrick diante de uma sequência de três jogos consecutivos fora de casa, já que quatro dos próximos cinco compromissos do United serão como visitante, Owen, ex-atacante do Manchester United que conversou com a GOAL como embaixador do Casino.org, onde jogadores do Reino Unido podem encontrar informações confiáveis sobre cassinos online, disse: “Estava olhando os próximos jogos do Manchester United e eles são difíceis para caramba. Muitos jogos fora de casa.
“O próximo jogo fora pela Premier League é contra o Leeds, que está jogando muito bem. Obviamente, todos conhecemos a rivalidade entre os dois. O clima vai ser intenso. Eles vão sentir que têm uma chance. Há uma oportunidade de vencer em Elland Road.
“Sou um grande admirador de Carrick. Acho que ele deveria ter recebido o cargo. Entendo que há pressão em torno do cargo, sem dúvida. Mas, pelo trabalho que fez na temporada passada, acho que ele certamente deveria ter tempo.
“E, se você olhar bem, eles tiveram muito azar contra o Everton. O Everton marcou um dos gols da temporada no último lance do jogo. O VAR lhes tirou pontos no clássico de Manchester. Na minha opinião, eles tiveram muito azar de não somar alguns pontos a mais.
“A atuação contra o Tottenham não foi boa, é verdade, mas gosto do time. Acho que agora é um time muito melhor do que nos últimos anos. E acho que eles têm potencial para fazer uma temporada razoável.
“Há pessoas tentando aumentar a pressão, mas acho que ele merece bem mais tempo pelo que fez até agora.”
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Carrick escapará de uma demissão precipitada no Manchester United?
Antes de ir a Elland Road, o United terá pela frente um difícil confronto com o Atlético de Madrid pela Champions League, na Espanha. Em 21 de outubro, enfrentará na Itália a boa equipe do Como comandada por Cesc Fabregas. Depois de uma breve passagem por Old Trafford para enfrentar o Bournemouth, o Manchester United viajará a Stamford Bridge para encarar o Chelsea.
Resta saber se Carrick fará essa viagem ao oeste de Londres, já que precisa conquistar rapidamente a confiança dos torcedores e dos membros da diretoria para receber a paciência e a confiança que Owen acredita que deveriam lhe ser dadas.
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