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Michael Carrick se pronuncia sobre os rumores de que o Manchester United estaria de olho em outros treinadores, com Andoni Iraola, Oliver Glasner e Julian Nagelsmann sendo citados
Processo de recrutamento em andamento
A diretoria do United está atualmente realizando uma busca abrangente por um técnico permanente, com nomes de destaque como Iraola, Glasner e Nagelsmann em consideração. Embora Carrick continue sendo o grande favorito após conquistar 32 pontos em apenas 14 partidas, o clube está avaliando todas as opções para garantir estabilidade a longo prazo em Old Trafford. Essa abordagem cautelosa permite que a diretoria conduza um processo completo antes de tomar uma decisão final sobre o cargo de técnico para a temporada 2026-27.
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Imperturbável diante do barulho externo
Ao abordar as especulações em torno de seus possíveis sucessores, Carrick insistiu que o processo em andamento não afetou sua liderança nem a preparação da equipe. Ele disse: “Não, sinceramente não. Quer se fale sobre isso ou não, isso não me incomodou. Não mudou a forma como eu conduzo as coisas. Tenho confiança no trabalho que estamos fazendo, na colaboração com os jogadores e na liderança do clube, então isso literalmente não teve nenhum efeito sobre mim, de jeito nenhum. Acho que é bastante óbvio que será um processo, obviamente desde o início, no sentido de encontrar alguém para ocupar o cargo no final.”
Provador conectado
Com figuras importantes como Casemiro e Matheus Cunha apoiando publicamente sua nomeação, Carrick acredita que a verdadeira liderança se reflete no desempenho coletivo da equipe em campo. Ele disse: “Acho que, como técnico ou treinador, você só é líder de um grupo se as pessoas quiserem segui-lo. Não é algo sobre o qual se possa falar muito; são as ações que comprovam isso.
“Então, quando sinto o apoio e percebo que os rapazes estão todos conectados – não tanto comigo, mas demonstrando isso juntos em campo –, isso é o mais importante. Eles têm demonstrado isso claramente de diferentes maneiras, e isso é o que mais me agrada. É gratificante quando você pode vê-los atuando em conjunto como uma equipe.”
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Desenvolvendo o projeto
O United viaja para enfrentar o Sunderland neste fim de semana com um histórico formidável, tendo perdido apenas uma das 15 partidas disputadas na Premier League no Stadium of Light. Embora o foco imediato seja manter esse domínio, Carrick já começou a refletir sobre a trajetória futura do clube e afirmou: “É claro que isso já passou pela minha cabeça: deixar o clube em uma posição no final da temporada em que, seja eu ou outra pessoa, ele esteja pronto para avançar ainda mais. Sempre há coisas que talvez possamos fazer um pouco melhor, ou nas quais possamos melhorar, ou talvez seguir uma direção diferente. Isso faz parte da evolução.”