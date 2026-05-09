Michael Carrick se pronuncia sobre os rumores de que o Manchester United estaria de olho em outros treinadores, com Andoni Iraola, Oliver Glasner e Julian Nagelsmann sendo citados

Com figuras importantes como Casemiro e Matheus Cunha apoiando publicamente sua nomeação, Carrick acredita que a verdadeira liderança se reflete no desempenho coletivo da equipe em campo. Ele disse: “Acho que, como técnico ou treinador, você só é líder de um grupo se as pessoas quiserem segui-lo. Não é algo sobre o qual se possa falar muito; são as ações que comprovam isso.

“Então, quando sinto o apoio e percebo que os rapazes estão todos conectados – não tanto comigo, mas demonstrando isso juntos em campo –, isso é o mais importante. Eles têm demonstrado isso claramente de diferentes maneiras, e isso é o que mais me agrada. É gratificante quando você pode vê-los atuando em conjunto como uma equipe.”