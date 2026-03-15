Michael Carrick se pronuncia sobre o futuro de Casemiro após os torcedores do Manchester United pedirem que o craque brasileiro permaneça no clube

Após a partida, perguntaram a Carrick se o United poderia reverter sua decisão em relação ao jogador de 34 anos, que foi titular em todas as nove partidas sob seu comando. O técnico manteve-se realista, embora reconhecendo as exigências emocionais da torcida: “Acho que, de certa forma, é difícil dizer; acho que é quando algo está decidido e, de certa forma, o fato de ter sido decidido torna as coisas um pouco mais fáceis e todos entendem a situação de verdade”, disse ele. “Acho que o impacto que ele causou foi fantástico, certamente desde que estou aqui e trabalho com ele, e sua influência dentro da equipe, nos grandes momentos e nos gols. Foi um belo momento no final, com os torcedores, ter essa conexão e o respeito. Foi um belo momento. Acho que vocês vão gostar desse.”