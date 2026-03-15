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Michael Carrick se pronuncia sobre o futuro de Casemiro após os torcedores do Manchester United pedirem que o craque brasileiro permaneça no clube
Os torcedores exigem que Casemiro fique
A atmosfera em Old Trafford durante a vitória do United por 3 a 1 sobre o Villa foi marcada por uma mensagem clara vinda das arquibancadas. Ao longo da partida, ouvia-se a torcida da Stretford End entoando “mais um ano, mais um ano, Casemiro”, enquanto o brasileiro apresentava uma atuação magistral para ajudar a garantir três pontos vitais na disputa pela classificação para a Liga dos Campeões. Ele abriu o placar com uma cabeçada bem colocada e foi fundamental na construção das jogadas que resultaram nos gols de Matheus Cunha e Benjamin Sesko. Apesar de o clube e o jogador terem previamente concordado em se separar quando seu contrato expirar no final da temporada, sua excepcional forma recente parece ter deixado os torcedores na esperança de que ele possa prolongar sua permanência no clube.
- Getty Images Sport
Carrick se pronuncia sobre os rumores de uma reviravolta
Após a partida, perguntaram a Carrick se o United poderia reverter sua decisão em relação ao jogador de 34 anos, que foi titular em todas as nove partidas sob seu comando. O técnico manteve-se realista, embora reconhecendo as exigências emocionais da torcida: “Acho que, de certa forma, é difícil dizer; acho que é quando algo está decidido e, de certa forma, o fato de ter sido decidido torna as coisas um pouco mais fáceis e todos entendem a situação de verdade”, disse ele. “Acho que o impacto que ele causou foi fantástico, certamente desde que estou aqui e trabalho com ele, e sua influência dentro da equipe, nos grandes momentos e nos gols. Foi um belo momento no final, com os torcedores, ter essa conexão e o respeito. Foi um belo momento. Acho que vocês vão gostar desse.”
O desafio de substituir um campeão
Embora sua saída reduza em 18 milhões de libras a folha salarial do United, substituir o meio-campista em grande fase — que marcou sete gols no campeonato nesta temporada — não é tarefa fácil. No entanto, Carrick insiste que o clube deve olhar para frente: “Acho que isso não é de forma alguma desrespeito ao Case; ele tem sido fantástico, tem sido um grande jogador para nós e tem sido importante no vestiário, além de ser alguém com quem conversei e me dei muito bem”, explicou ele. “Mas acho que, como clube e como equipe, os jogadores vêm e vão; alguns podem ser maiores, outros podem ser mais importantes do que outros em momentos diferentes.”
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Um equilíbrio difícil de alcançar para o United
Carrick destacou que qualquer medida para substituir o brasileiro não seria necessariamente um processo de contratação de um jogador idêntico, sugerindo que uma mudança na orientação tática poderia estar por vir. “Não acho que se trate realmente de substituí-los por alguém idêntico; acho que se pode seguir direções diferentes, entender o que o equilíbrio do elenco vai precisar, seja em campo, na liderança fora de campo, em termos de posicionamento — há todo tipo de fatores envolvidos”, concluiu. “O Case fez coisas realmente muito boas e, certamente, desde que estou aqui, tem sido um prazer absoluto trabalhar com ele.”
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