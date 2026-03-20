Michael Carrick revela seu lado “agressivo” ao assumir como técnico interino do Manchester United, confirmando sua irritação após a derrota para o Newcastle e dando notícias sobre Matthijs de Ligt

O United sofreu sua única derrota na era Carrick há duas semanas, perdendo por 2 a 1 no St James' Park nos acréscimos, quando o reserva William Osula marcou um gol de efeito espetacular, apesar de o Newcastle ter jogado com dez jogadores durante todo o segundo tempo. O resultado foi uma rara mancha em um período de excelente desempenho, no qual o United conquistou 22 dos 27 pontos possíveis desde que Carrick assumiu o comando em janeiro, transformando um time que terminou em 15º lugar sob o comando de Ruben Amorim na temporada passada em um verdadeiro candidato à Liga dos Campeões. Depois disso, Carrick tem se empenhado em rebater a percepção de que seu estilo de gestão é totalmente calmo. Na coletiva de imprensa pré-jogo na quarta-feira, antes da viagem para a Costa Sul, o técnico interino esclareceu as coisas.

“Sim, há um momento e um lugar para tudo”, disse Carrick. “Obviamente, ficamos desapontados às vezes, e ficamos desapontados com o resultado em Newcastle, então há emoções envolvidas. É um esporte, um desempenho de elite. É preciso jogar com emoção e sentimento e, às vezes, isso é um pouco mais agressivo, um pouco mais intenso, então é preciso controlar isso. Se eu não controlar isso, não se pode esperar que os jogadores criem a emoção certa. Portanto, isso certamente faz parte do nosso papel.

"Há uma motivação, talvez até uma teimosia às vezes, de querer provar a si mesmo acima de tudo. Para jogar em um determinado nível, você precisa ter essa confiança em si mesmo e essa crença de que, no fim das contas, vai conseguir.

"Mas a emoção faz parte disso. Eu não diria que estou encenando. Eu sigo o que sinto no momento. Às vezes sou um pouco mais barulhento, talvez; outras vezes, um pouco mais emotivo; outras, sou calmo. Depende do que o grupo quer e precisa em determinados momentos. Acho que isso é o que há de mais importante no trabalho de treinador e gestor: colocar os rapazes no estado de espírito certo."

Falando logo após a derrota no St James’ Park há algumas semanas, Carrick não fez nenhuma tentativa de esconder sua frustração. “Pela forma como o jogo estava indo, sabe, as emoções fazem parte do jogo e certas coisas que queríamos fazer, e tentamos fazer, e não estamos conseguindo. Os rapazes têm sido fantásticos, sabe. Então, perdemos um jogo de futebol e, ouça, isso me dói muito. Estou realmente muito decepcionado com esta noite, por diferentes motivos. Mas não podemos perder de vista a posição em que nos colocamos também. Então, por mais que eu esteja decepcionado, precisamos aprender com isso, porque, de certa forma, foi uma lição para nós esta noite. Não podemos perder de vista o panorama geral também. Temos que melhorar por causa disso.”