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Michael Carrick revela seu lado “agressivo” ao assumir como técnico interino do Manchester United, confirmando sua irritação após a derrota para o Newcastle e dando notícias sobre Matthijs de Ligt
O lado “agressivo” de Carrick
O United sofreu sua única derrota na era Carrick há duas semanas, perdendo por 2 a 1 no St James' Park nos acréscimos, quando o reserva William Osula marcou um gol de efeito espetacular, apesar de o Newcastle ter jogado com dez jogadores durante todo o segundo tempo. O resultado foi uma rara mancha em um período de excelente desempenho, no qual o United conquistou 22 dos 27 pontos possíveis desde que Carrick assumiu o comando em janeiro, transformando um time que terminou em 15º lugar sob o comando de Ruben Amorim na temporada passada em um verdadeiro candidato à Liga dos Campeões. Depois disso, Carrick tem se empenhado em rebater a percepção de que seu estilo de gestão é totalmente calmo. Na coletiva de imprensa pré-jogo na quarta-feira, antes da viagem para a Costa Sul, o técnico interino esclareceu as coisas.
“Sim, há um momento e um lugar para tudo”, disse Carrick. “Obviamente, ficamos desapontados às vezes, e ficamos desapontados com o resultado em Newcastle, então há emoções envolvidas. É um esporte, um desempenho de elite. É preciso jogar com emoção e sentimento e, às vezes, isso é um pouco mais agressivo, um pouco mais intenso, então é preciso controlar isso. Se eu não controlar isso, não se pode esperar que os jogadores criem a emoção certa. Portanto, isso certamente faz parte do nosso papel.
"Há uma motivação, talvez até uma teimosia às vezes, de querer provar a si mesmo acima de tudo. Para jogar em um determinado nível, você precisa ter essa confiança em si mesmo e essa crença de que, no fim das contas, vai conseguir.
"Mas a emoção faz parte disso. Eu não diria que estou encenando. Eu sigo o que sinto no momento. Às vezes sou um pouco mais barulhento, talvez; outras vezes, um pouco mais emotivo; outras, sou calmo. Depende do que o grupo quer e precisa em determinados momentos. Acho que isso é o que há de mais importante no trabalho de treinador e gestor: colocar os rapazes no estado de espírito certo."
Falando logo após a derrota no St James’ Park há algumas semanas, Carrick não fez nenhuma tentativa de esconder sua frustração. “Pela forma como o jogo estava indo, sabe, as emoções fazem parte do jogo e certas coisas que queríamos fazer, e tentamos fazer, e não estamos conseguindo. Os rapazes têm sido fantásticos, sabe. Então, perdemos um jogo de futebol e, ouça, isso me dói muito. Estou realmente muito decepcionado com esta noite, por diferentes motivos. Mas não podemos perder de vista a posição em que nos colocamos também. Então, por mais que eu esteja decepcionado, precisamos aprender com isso, porque, de certa forma, foi uma lição para nós esta noite. Não podemos perder de vista o panorama geral também. Temos que melhorar por causa disso.”
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O cronograma de De Ligt ainda não está claro
No que diz respeito às lesões, Carrick deu mais uma atualização preocupante sobre Matthijs de Ligt, que está afastado dos gramados desde novembro devido a um problema persistente nas costas que se revelou mais complexo de tratar do que se previa inicialmente. A ausência do jogador de 25 anos tem sido sentida no centro da defesa do United, e Carrick não deu muitas indicações quanto a uma data específica para o seu retorno.
“Na verdade, a situação continua a mesma. É frustrante para o Matta; ele obviamente está se esforçando para voltar, mas é justamente o problema nas costas que está se mostrando difícil. Vamos continuar trabalhando o máximo possível para trazê-lo de volta o mais rápido que pudermos”, disse ele. Lisandro Martinez, pelo menos, oferece algum motivo para otimismo, com Carrick confirmando que o argentino está “muito mais perto” e esperando que ele esteja disponível após a pausa para os jogos internacionais. Patrick Dorgu continua mais distante de um retorno, enquanto Noussair Mazraoui perdeu o treino na quarta-feira por motivo de doença.
O United enfrenta a pressão na disputa europeia
Com oito partidas restantes e o United na terceira posição, com 54 pontos, após a vitória de 3 a 1 sobre o Aston Villa no domingo, a classificação para a Liga dos Campeões, que antes parecia uma perspectiva distante, agora parece muito mais viável. O United estava 11 pontos atrás do Villa quando Carrick foi nomeado, e a transformação desde então tem sido notável. Carrick, no entanto, não está alimentando muito as expectativas. “Tivemos alguns bons resultados em casa, mas isso não significa que a situação esteja resolvida e que possamos passar para outra coisa. Tem sido bom vencer em casa e jogar no Old Trafford com uma sensação real de confiança, e que os torcedores sintam isso. Mas não estamos mudando muito na preparação ou na mentalidade.”
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O próximo desafio dos Red Devils é contra o Bournemouth
A viagem ao Vitality Stadium na noite de sexta-feira não será nada fácil para o United. O Bournemouth chega com uma sequência de dez jogos sem derrota no campeonato, e Carrick teve o cuidado de não subestimar a equipe bem treinada de Andoni Iraola, cujo contra-ataque e intensidade a tornaram um dos adversários mais difíceis da parte de baixo da tabela nesta temporada. Ele disse: “É um jogo difícil. É um lugar difícil de visitar. Eles estão em uma sequência de resultados muito boa. Obviamente sabemos que vamos para lá depois de um bom resultado, e os rapazes estão em boa forma, mas é sempre um jogo difícil. Sempre foi e provavelmente sempre será. Eles são um time muito bom, bem treinado, muito bem treinado mesmo, e com boa energia. Sabemos que teremos um jogo difícil lá.”
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