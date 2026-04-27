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GFX Michael Carrick Jim RatcliffeGetty/GOAL
Muhammad Zaki

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Michael Carrick revela detalhes sobre reunião secreta com Sir Jim Ratcliffe, à medida que se aproxima a decisão sobre o próximo técnico permanente do Manchester United

Manchester United
M. Carrick
Premier League

O técnico interino do Manchester United, Michael Carrick, falou abertamente sobre uma reunião privada com Sir Jim Ratcliffe em Carrington, à medida que o clube se aproxima de uma decisão definitiva sobre seu próximo técnico permanente. O presidente da INEOS visitou o centro de treinamento para uma conversa informal com o ex-meio-campista, cuja impressionante candidatura ao cargo principal continua ganhando força.

  • Ratcliffe visita Carrington

    Ratcliffe reacendeu o debate sobre a vaga de treinador do Manchester United após visitar pessoalmente o centro de treinamento do clube em Carrington. Embora o presidente da INEOS tenha evitado dar garantias públicas quanto ao futuro a longo prazo da comissão técnica, sua presença no centro de treinamento ressalta a abordagem proativa que ele tem adotado desde que assumiu o controle das operações de futebol.

    O atual técnico interino, Carrick, confirmou que a reunião ocorreu em um ambiente descontraído. “Conversamos, tomamos uma xícara de chá. Foi uma conversa casual, foi bom vê-lo demonstrando seu apoio”, disse Carrick. “Foi só isso. Foi bastante informal, mas foi bom vê-lo. Como clube, estamos profundamente conectados em todos os aspectos. Isso é muito importante. Tenho plena consciência de que é assim que deve ser e estou tentando fazer minha parte.”

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  • Everton v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Carrick mantém a calma em relação a uma vaga definitiva

    Embora cresçam as especulações de que uma nomeação definitiva possa ser anunciada no próximo mês, Carrick se recusa a pressionar a diretoria. O ex-jogador da seleção inglesa transformou a sorte do United desde que assumiu o comando, mas afirma que seu foco principal continua sendo o campo.

    O técnico interino deixou claro que não está pressionando a diretoria por uma decisão sobre seu futuro. “Em termos de prazo, não é algo que eu esteja realmente buscando”, disse ele antes da partida em casa contra o Brentford, na segunda-feira. “Ficará claro quando ficar claro.”

  • Estratégia de transferências suspensa

    A INEOS e o departamento de olheiros já identificaram vários alvos importantes, mas relatos sugerem que o clube não buscará opções para a posição de meio-campista central nem formalizará outras contratações até que a situação da comissão técnica esteja 100% resolvida. Essa abordagem paciente visa garantir que o novo técnico tenha um elenco que se adapte à sua visão tática específica.

    O United está priorizando um substituto para Casemiro, além de um novo lateral-esquerdo e um atacante experiente. No entanto, o clube teme repetir erros do passado ao contratar jogadores que não se alinhem com o técnico de longo prazo. A classificação para a Liga dos Campeões, que está praticamente garantida, também proporcionará a segurança financeira necessária para concretizar essas contratações assim que a liderança for confirmada.

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    Em busca de uma vaga na Liga dos Campeões

    Enquanto a situação administrativa do clube permanece em suspenso, o objetivo imediato do United é garantir uma classificação entre os cinco primeiros para assegurar a participação nas competições europeias de elite na próxima temporada. Uma vitória contra o Brentford na noite de segunda-feira colocaria os Red Devils em uma posição de vantagem antes do grande confronto contra o Liverpool no Old Trafford no domingo.

    “É certamente onde queremos estar. Tivemos algumas noites excelentes na competição. Estamos em uma posição decente. Esperamos que haja mais por vir e queremos continuar nos esforçando. Mas isso só mostra como pode ser difícil permanecer no topo”, acrescentou Carrick. Com a equipe em muito melhor forma do que no início da campanha, o técnico de 44 anos parece ser o grande favorito para liderar a nova era sob a gestão de Ratcliffe.

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