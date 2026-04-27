Michael Carrick revela detalhes sobre reunião secreta com Sir Jim Ratcliffe, à medida que se aproxima a decisão sobre o próximo técnico permanente do Manchester United

Ratcliffe reacendeu o debate sobre a vaga de treinador do Manchester United após visitar pessoalmente o centro de treinamento do clube em Carrington. Embora o presidente da INEOS tenha evitado dar garantias públicas quanto ao futuro a longo prazo da comissão técnica, sua presença no centro de treinamento ressalta a abordagem proativa que ele tem adotado desde que assumiu o controle das operações de futebol.

O atual técnico interino, Carrick, confirmou que a reunião ocorreu em um ambiente descontraído. “Conversamos, tomamos uma xícara de chá. Foi uma conversa casual, foi bom vê-lo demonstrando seu apoio”, disse Carrick. “Foi só isso. Foi bastante informal, mas foi bom vê-lo. Como clube, estamos profundamente conectados em todos os aspectos. Isso é muito importante. Tenho plena consciência de que é assim que deve ser e estou tentando fazer minha parte.”