Michael Carrick recebe grande impulso nas negociações, já que a estrela do Brighton, avaliada em 100 milhões de libras, “só quer” se transferir para o Manchester United

O correspondente sênior de futebol do GIVEMESPORT, Ben Jacobs, trouxe as últimas notícias sobre o interesse dos gigantes da Premier League e a probabilidade de um acordo satisfatório quanto às condições contratuais.

Em entrevista ao United Stand, Jacobs disse: “Se estiverem dispostos a pagar o valor pedido, eles poderiam fechar o negócio novamente de forma relativamente rápida, pois ele está em uma situação semelhante à de Youri Tielemans, que no verão passado afirmou querer apenas o Manchester United, e a posição do jogador não mudou. Portanto, se o clube entrar em contato, os termos contratuais não serão um problema.

“Eles poderiam obter a adesão do jogador, o que significa que poderiam ter uma negociação exclusiva com o Brighton, em vez de uma guerra de lances. Mas ainda não chegamos a esse estágio, porque foi o Manchester United que pisou no freio enquanto avalia quem será esse terceiro meio-campista.”