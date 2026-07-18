AFP
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Michael Carrick recebe grande impulso nas negociações, já que a estrela do Brighton, avaliada em 100 milhões de libras, “só quer” se transferir para o Manchester United
Os Red Devils estão de olho em Baleba
Os Red Devils teriam dado uma pausa em sua campanha de contratações após as chegadas de Andrey Santos e Youri Tielemans para substituir Casemiro, que deixou o clube. No entanto, uma reportagem recente do GIVEMESPORTafirma que a diretoria ainda planeja contratar um último meio-campista de peso para garantir profundidade suficiente no elenco de cara para a próxima temporada. Carlos Baleba, estrela do Brighton, surgiu agora como o principal alvo do clube, com o jogador supostamente decidido exclusivamente a se transferir para Old Trafford.
- Getty Images Sport
Jornalista divulga novidades sobre a transferência
O correspondente sênior de futebol do GIVEMESPORT, Ben Jacobs, trouxe as últimas notícias sobre o interesse dos gigantes da Premier League e a probabilidade de um acordo satisfatório quanto às condições contratuais.
Em entrevista ao United Stand, Jacobs disse: “Se estiverem dispostos a pagar o valor pedido, eles poderiam fechar o negócio novamente de forma relativamente rápida, pois ele está em uma situação semelhante à de Youri Tielemans, que no verão passado afirmou querer apenas o Manchester United, e a posição do jogador não mudou. Portanto, se o clube entrar em contato, os termos contratuais não serão um problema.
“Eles poderiam obter a adesão do jogador, o que significa que poderiam ter uma negociação exclusiva com o Brighton, em vez de uma guerra de lances. Mas ainda não chegamos a esse estágio, porque foi o Manchester United que pisou no freio enquanto avalia quem será esse terceiro meio-campista.”
O Seagulls exige uma quantia astronômica
O jogador da seleção dos Camarões passou por uma temporada turbulenta na última campanha, em meio a especulações generalizadas sobre uma possível saída do Amex Stadium. Uma transferência anterior para o Old Trafford não se concretizou devido à ausência de uma oferta oficial, apesar de os Red Devils estarem, segundo relatos, dispostos a desembolsar 75 milhões de libras pelo meio-campista. Agora, espera-se que o Brighton exija uma quantia astronômica, próxima a 100 milhões de libras, pelo craque do meio-campo, que mantém contrato até 2028.
- (C)Getty Images
A reformulação do meio-campo chega ao clímax
A equipe de contratações agora tem tempo de sobra para avaliar as valorizações astronômicas estabelecidas por seus rivais de ponta antes que a janela de transferências se feche. Carrick precisa definir rapidamente seu plano definitivo para o meio-campo, a fim de garantir que seu elenco esteja totalmente preparado para os rigores do futebol nacional e da Liga dos Campeões. Os próximos jogos da pré-temporada servirão como um indicador crucial para determinar se o clube deve dar início a essa negociação específica ou consolidar suas opções atuais.
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