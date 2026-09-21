Após o apito final, o artilheiro Cunha apontou uma falta de intensidade, sugerindo que os jogadores do Fulham "colocaram mais energia" nos estágios iniciais do segundo tempo antes de abrirem o placar. Os dados da partida respaldaram a avaliação do atacante, revelando que os donos da casa percorreram seis quilômetros a mais do que o United ao longo dos 90 minutos.

No entanto, Carrick rejeitou com firmeza a ideia de que sua equipe estava abaixo do ritmo. O treinador sustentou que seus jogadores terminaram a partida no ataque para garantir o empate tardio.

"Não me pareceu isso", afirmou Carrick ao ser questionado sobre os comentários de Cunha. "Fiquei bastante satisfeito com a maneira como terminamos o jogo. Na verdade, achei que terminamos o jogo muito fortes e seguimos pressionando."

Ao ser pressionado sobre se o condicionamento do elenco era um problema mais amplo, Carrick acrescentou: "Então não acho que isso seja um problema, não."



