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Fulham v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki
Traduzido por

Michael Carrick rebate Matheus Cunha, e técnico do Manchester United descarta alegações sobre condicionamento físico apesar do pior início em 12 anos após empate com o Fulham

M. Carrick
Manchester United
M. Cunha
Fulham
Fulham x Manchester United
Premier League

O técnico do Manchester United, Michael Carrick, tratou de encerrar a sugestão de Matheus Cunha de que seu elenco está com dificuldades em relação ao condicionamento físico após um decepcionante empate por 1 a 1 com o Fulham. O Manchester United precisou de uma intervenção nos minutos finais para evitar outra derrota no que se tornou seu início de campanha de Premier League mais difícil em mais de uma década.

  • United arranca um ponto em Craven Cottage

    A péssima sequência do Manchester United continuou no domingo, quando a equipe saiu atrás com um gol contra de Lisandro Martinez diante do Fulham. Os visitantes pareciam destinados a mais uma derrota prejudicial, mas Matheus Cunha marcou aos 89 minutos para salvar um empate por 1 a 1.

    O resultado deixa o United afundado na 12ª colocação, com apenas cinco pontos nas cinco primeiras rodadas da Premier League. É o pior início do clube em uma campanha na primeira divisão desde 2014, aumentando ainda mais a pressão sobre o time de Carrick após a eliminação no meio de semana da Copa da Liga para o Brighton.


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  • Fulham v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Carrick rejeita avaliação de Cunha sobre "energia"

    Após o apito final, o artilheiro Cunha apontou uma falta de intensidade, sugerindo que os jogadores do Fulham "colocaram mais energia" nos estágios iniciais do segundo tempo antes de abrirem o placar. Os dados da partida respaldaram a avaliação do atacante, revelando que os donos da casa percorreram seis quilômetros a mais do que o United ao longo dos 90 minutos.

    No entanto, Carrick rejeitou com firmeza a ideia de que sua equipe estava abaixo do ritmo. O treinador sustentou que seus jogadores terminaram a partida no ataque para garantir o empate tardio.

    "Não me pareceu isso", afirmou Carrick ao ser questionado sobre os comentários de Cunha. "Fiquei bastante satisfeito com a maneira como terminamos o jogo. Na verdade, achei que terminamos o jogo muito fortes e seguimos pressionando."

    Ao ser pressionado sobre se o condicionamento do elenco era um problema mais amplo, Carrick acrescentou: "Então não acho que isso seja um problema, não."


  • Encontrando pontos positivos em meio à crise

    Apesar de reconhecer que o início de temporada do United não foi "ideal", Carrick fez questão de destacar a resiliência de seu elenco. O gol no fim evitou uma terceira derrota prejudicial em uma única semana, oferecendo uma pequena base para o pressionado treinador.

    "Isso é algo importante, sem exagerar por causa disso, porque conquistamos um ponto e queríamos vencer, mas faz parte do aprendizado como grupo", explicou Carrick. "Como respondemos, como isso se apresenta daqui para frente, qual é a nossa reação, tudo isso. Isso faz parte do crescimento como grupo."

    O técnico do United elogiou seus jogadores por não terem desmoronado depois de sair atrás. "Definitivamente, hoje poderia ter ido para um caminho diferente, 100% poderia", observou. "Fiquei muito satisfeito com a resposta e acho que isso vai nos ajudar muito daqui para frente."


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    Pausa internacional oferece uma reinicialização vital

    O United agora entra na pausa internacional estendida, o que dá a Carrick um tempo crucial para corrigir as deficiências de sua equipe nos treinamentos. O Manchester United só voltará a campo em 10 de outubro, quando fará uma partida em casa contra o Tottenham Hotspur.

    Esse confronto se desenha como um teste vital. Garantir um resultado positivo contra o Tottenham é imperativo para mudar o momento negativo, silenciar as perguntas persistentes sobre o desempenho físico do elenco e começar a tirar o United das posições mais baixas da tabela da Premier League.

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