Getty Images Sport
Traduzido por
Michael Carrick rebate Matheus Cunha, e técnico do Manchester United descarta alegações sobre condicionamento físico apesar do pior início em 12 anos após empate com o Fulham
United arranca um ponto em Craven Cottage
A péssima sequência do Manchester United continuou no domingo, quando a equipe saiu atrás com um gol contra de Lisandro Martinez diante do Fulham. Os visitantes pareciam destinados a mais uma derrota prejudicial, mas Matheus Cunha marcou aos 89 minutos para salvar um empate por 1 a 1.
O resultado deixa o United afundado na 12ª colocação, com apenas cinco pontos nas cinco primeiras rodadas da Premier League. É o pior início do clube em uma campanha na primeira divisão desde 2014, aumentando ainda mais a pressão sobre o time de Carrick após a eliminação no meio de semana da Copa da Liga para o Brighton.
- Getty Images Sport
Carrick rejeita avaliação de Cunha sobre "energia"
Após o apito final, o artilheiro Cunha apontou uma falta de intensidade, sugerindo que os jogadores do Fulham "colocaram mais energia" nos estágios iniciais do segundo tempo antes de abrirem o placar. Os dados da partida respaldaram a avaliação do atacante, revelando que os donos da casa percorreram seis quilômetros a mais do que o United ao longo dos 90 minutos.
No entanto, Carrick rejeitou com firmeza a ideia de que sua equipe estava abaixo do ritmo. O treinador sustentou que seus jogadores terminaram a partida no ataque para garantir o empate tardio.
"Não me pareceu isso", afirmou Carrick ao ser questionado sobre os comentários de Cunha. "Fiquei bastante satisfeito com a maneira como terminamos o jogo. Na verdade, achei que terminamos o jogo muito fortes e seguimos pressionando."
Ao ser pressionado sobre se o condicionamento do elenco era um problema mais amplo, Carrick acrescentou: "Então não acho que isso seja um problema, não."
Encontrando pontos positivos em meio à crise
Apesar de reconhecer que o início de temporada do United não foi "ideal", Carrick fez questão de destacar a resiliência de seu elenco. O gol no fim evitou uma terceira derrota prejudicial em uma única semana, oferecendo uma pequena base para o pressionado treinador.
"Isso é algo importante, sem exagerar por causa disso, porque conquistamos um ponto e queríamos vencer, mas faz parte do aprendizado como grupo", explicou Carrick. "Como respondemos, como isso se apresenta daqui para frente, qual é a nossa reação, tudo isso. Isso faz parte do crescimento como grupo."
O técnico do United elogiou seus jogadores por não terem desmoronado depois de sair atrás. "Definitivamente, hoje poderia ter ido para um caminho diferente, 100% poderia", observou. "Fiquei muito satisfeito com a resposta e acho que isso vai nos ajudar muito daqui para frente."
- AFP
Pausa internacional oferece uma reinicialização vital
O United agora entra na pausa internacional estendida, o que dá a Carrick um tempo crucial para corrigir as deficiências de sua equipe nos treinamentos. O Manchester United só voltará a campo em 10 de outubro, quando fará uma partida em casa contra o Tottenham Hotspur.
Esse confronto se desenha como um teste vital. Garantir um resultado positivo contra o Tottenham é imperativo para mudar o momento negativo, silenciar as perguntas persistentes sobre o desempenho físico do elenco e começar a tirar o United das posições mais baixas da tabela da Premier League.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.