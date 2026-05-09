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Michael Carrick rebate as alegações de que o Manchester United teria desistido, enquanto o técnico dos Red Devils se mostra “quase ofendido” após o empate com o Sunderland
Carrick rebate as acusações sobre o incidente na praia
O técnico do United, Carrick, reagiu com veemência às especulações de que sua equipe teria “desistido” após garantir a classificação entre os quatro primeiros. Após uma vitória decisiva sobre o Liverpool no último fim de semana, que garantiu a vaga na Liga dos Campeões para a próxima temporada, o United mostrou-se visivelmente fora de ritmo durante uma partida sem brilho no Stadium of Light.
Os Red Devils foram amplamente dominados pelo Sunderland durante longos períodos da tarde e foram forçados a contar com o goleiro Senne Lammens para salvar um ponto. No entanto, Carrick se recusou a aceitar que a falta de empenho fosse a culpada pelo desempenho, sugerindo que a capacidade da equipe de arrancar um empate sob pressão provou sua resiliência mental.
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Quase ofendido com perguntas sobre o desejo
Após o empate, Carrick deixou claro que considerava difícil aceitar as críticas ao profissionalismo de seus jogadores. O técnico do United destacou a preparação do time e a disposição dos jogadores em se empenharem na defesa como prova de que o grupo continua motivado, apesar de já ter alcançado seu principal objetivo na temporada.
Dirigindo-se à imprensa, Carrick disse: “Quase me sinto ofendido com isso, quando as pessoas acusam que, pela forma como os jogadores se prepararam para o jogo, pela maneira como saíram do vestiário, enfrentamos uma partida difícil, tudo bem.
"Acho que, se não estivéssemos com a cabeça no lugar e motivados, perderíamos o jogo hoje. O Sunderland jogou muito bem em alguns momentos da partida e nos fez trabalhar duro."
Dedicação à camisa do United
Carrick foi enfático ao afirmar que a história e a prestígio do clube impedem qualquer jogador de baixar o ritmo, independentemente da classificação na tabela. Ele insistiu que a responsabilidade de representar o United serve como um motivador natural que garantirá que a equipe continue competitiva nas últimas partidas da temporada.
“O fato de termos orgulho de nós mesmos e uns dos outros, além da responsabilidade de jogar por este grande clube e fazer parte dele, certamente a motivação e o foco não são o motivo pelo qual vamos ser brilhantes ou talvez tenhamos um desempenho um pouco mais desafiador, seja hoje ou nos próximos dois jogos; isso não vai afetar em nada”, acrescentou o técnico.
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Aspetos positivos de uma tarde difícil
Embora a produção ofensiva tenha sido limitada — com o United apenas obrigando Robin Roefs a fazer uma defesa aos 93 minutos, por meio de Matheus Cunha —, Carrick preferiu destacar a garra demonstrada por sua equipe, que passou por uma grande renovação. Ele considerou o jogo sem sofrer gols e o ponto conquistado como um alicerce valioso para a evolução do caráter do time.
“Foi um jogo difícil”, admitiu Carrick. “Parabéns ao Sunderland, já sabíamos que seria um jogo difícil aqui. Tivemos que nos esforçar ao máximo em alguns momentos; não foi nossa melhor atuação, mas conseguir algo do jogo quando não estamos no nosso melhor é uma boa característica que também estamos tentando desenvolver. Obviamente, há mudanças e, às vezes, você tenta encontrar um pouco esse ritmo, o que é compreensível, mas ainda gosto bastante de muitas coisas que fizemos para nos dar a base para então podermos jogar melhor em determinados momentos; mas levar o ponto com o gol a zero pelo que ele vale, acho que está tudo bem.”