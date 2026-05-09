Michael Carrick rebate as alegações de que o Manchester United teria desistido, enquanto o técnico dos Red Devils se mostra “quase ofendido” após o empate com o Sunderland

O técnico do United, Carrick, reagiu com veemência às especulações de que sua equipe teria “desistido” após garantir a classificação entre os quatro primeiros. Após uma vitória decisiva sobre o Liverpool no último fim de semana, que garantiu a vaga na Liga dos Campeões para a próxima temporada, o United mostrou-se visivelmente fora de ritmo durante uma partida sem brilho no Stadium of Light.

Os Red Devils foram amplamente dominados pelo Sunderland durante longos períodos da tarde e foram forçados a contar com o goleiro Senne Lammens para salvar um ponto. No entanto, Carrick se recusou a aceitar que a falta de empenho fosse a culpada pelo desempenho, sugerindo que a capacidade da equipe de arrancar um empate sob pressão provou sua resiliência mental.