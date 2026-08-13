Michael Carrick quebra o silêncio sobre o retorno de Marcus Rashford ao Manchester United após recusa do Barcelona

Rashford voltou oficialmente à pré-temporada do United após encerrar sua pausa pós-Copa do Mundo. Carrick insistiu que o atacante segue fazendo parte de seu elenco após seu período por empréstimo no Barcelona na temporada passada.

O clube catalão acabou decidindo não acionar uma opção de £ 26 milhões para tornar a transferência permanente. Em vez disso, o Barcelona optou por contratar Anthony Gordon, do Newcastle, deixando Rashford diante de um futuro incerto de volta a Old Trafford.

Apesar das especulações em torno de sua situação, Carrick confirmou que o internacional inglês se reapresentou ao elenco sem qualquer alarde. O técnico espera que o atacante contribua com o Manchester United na preparação para a próxima temporada.