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Marcus Rashford England 2026Getty
Yosua Arya

Traduzido por

Michael Carrick quebra o silêncio sobre o retorno de Marcus Rashford ao Manchester United após recusa do Barcelona

M. Rashford
Manchester United
M. Carrick
Premier League

Michael Carrick insistiu que Marcus Rashford continua sendo jogador do Manchester United depois de o atacante retornar aos treinos de pré-temporada. O internacional inglês se reapresentou ao elenco após um período por empréstimo no Barcelona, com o técnico confirmando que ele pode atuar no último amistoso do United contra o Milan.

  • Carrick fala sobre o retorno de Rashford ao United

    Rashford voltou oficialmente à pré-temporada do United após encerrar sua pausa pós-Copa do Mundo. Carrick insistiu que o atacante segue fazendo parte de seu elenco após seu período por empréstimo no Barcelona na temporada passada.

    O clube catalão acabou decidindo não acionar uma opção de £ 26 milhões para tornar a transferência permanente. Em vez disso, o Barcelona optou por contratar Anthony Gordon, do Newcastle, deixando Rashford diante de um futuro incerto de volta a Old Trafford.

    Apesar das especulações em torno de sua situação, Carrick confirmou que o internacional inglês se reapresentou ao elenco sem qualquer alarde. O técnico espera que o atacante contribua com o Manchester United na preparação para a próxima temporada.

    • Publicidade
  • Michael Carrick Marcus Rashford Man UtdGetty

    "Em grande astral" desde o retorno a Old Trafford

    Em entrevista à ITV Sport após o amistoso de pré-temporada do United contra o Leeds na quarta-feira, Carrick revelou que o jogador de 28 anos voltou a Carrington com uma postura positiva. Carrick destacou a relação profissional já estabelecida entre eles.

    "Ele é nosso jogador, sabe, e voltou muito bem. Ele é como qualquer outro jogador", explicou Carrick. "Conheço Marcus há muito tempo e, sabe, ele nos oferece algo um pouco diferente. E ele tem estado de ótimo astral desde que voltou.

    "Ele voltou há dois ou três dias aos treinos e está tudo bem normal, para ser sincero. E estamos ansiosos para o início da temporada."

  • Longa história e situação contratual

    Carrick tem uma longa história com o jogador revelado pela base em Old Trafford. Os dois foram ex-companheiros de equipe antes de Carrick treiná-lo sob o comando de Jose Mourinho e, mais tarde, dirigi-lo durante um breve período como interino.

    O United inicialmente esperava negociar Rashford em definitivo pelos £26 milhões previstos na cláusula de seu empréstimo ao Barcelona. A decisão do clube espanhol de buscar opções alternativas deixou o Manchester United ainda com o atacante de alto salário em seu elenco. Rashford atualmente tem mais dois anos de contrato em Old Trafford, com vencimentos de £325.000 por semana. Esse acordo foi assinado no verão de 2023, depois de ele ter feito uma temporada de destaque com 30 gols pelo clube.

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  • rashford Getty Images

    Jogo contra o Milan oferece chance de retorno

    O atacante ficou fora da lista do United para o amistoso de pré-temporada contra o Leeds na quarta-feira. No entanto, ele pode voltar a vestir a camisa do Manchester United pela primeira vez desde dezembro de 2024 neste fim de semana.

    O United viaja à Polônia para seu último amistoso de pré-temporada do verão contra o gigante da Serie A, o AC Milan. Carrick afirmou que a porta estava aberta para Rashford jogar. Atuar na Polônia daria a Rashford minutos cruciais antes do início da nova temporada doméstica. O atacante buscará ganhar ritmo de jogo e restabelecer seu papel nos planos de Carrick.

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