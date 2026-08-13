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Michael Carrick quebra o silêncio sobre o retorno de Marcus Rashford ao Manchester United após recusa do Barcelona
Carrick fala sobre o retorno de Rashford ao United
Rashford voltou oficialmente à pré-temporada do United após encerrar sua pausa pós-Copa do Mundo. Carrick insistiu que o atacante segue fazendo parte de seu elenco após seu período por empréstimo no Barcelona na temporada passada.
O clube catalão acabou decidindo não acionar uma opção de £ 26 milhões para tornar a transferência permanente. Em vez disso, o Barcelona optou por contratar Anthony Gordon, do Newcastle, deixando Rashford diante de um futuro incerto de volta a Old Trafford.
Apesar das especulações em torno de sua situação, Carrick confirmou que o internacional inglês se reapresentou ao elenco sem qualquer alarde. O técnico espera que o atacante contribua com o Manchester United na preparação para a próxima temporada.
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"Em grande astral" desde o retorno a Old Trafford
Em entrevista à ITV Sport após o amistoso de pré-temporada do United contra o Leeds na quarta-feira, Carrick revelou que o jogador de 28 anos voltou a Carrington com uma postura positiva. Carrick destacou a relação profissional já estabelecida entre eles.
"Ele é nosso jogador, sabe, e voltou muito bem. Ele é como qualquer outro jogador", explicou Carrick. "Conheço Marcus há muito tempo e, sabe, ele nos oferece algo um pouco diferente. E ele tem estado de ótimo astral desde que voltou.
"Ele voltou há dois ou três dias aos treinos e está tudo bem normal, para ser sincero. E estamos ansiosos para o início da temporada."
Longa história e situação contratual
Carrick tem uma longa história com o jogador revelado pela base em Old Trafford. Os dois foram ex-companheiros de equipe antes de Carrick treiná-lo sob o comando de Jose Mourinho e, mais tarde, dirigi-lo durante um breve período como interino.
O United inicialmente esperava negociar Rashford em definitivo pelos £26 milhões previstos na cláusula de seu empréstimo ao Barcelona. A decisão do clube espanhol de buscar opções alternativas deixou o Manchester United ainda com o atacante de alto salário em seu elenco. Rashford atualmente tem mais dois anos de contrato em Old Trafford, com vencimentos de £325.000 por semana. Esse acordo foi assinado no verão de 2023, depois de ele ter feito uma temporada de destaque com 30 gols pelo clube.
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Jogo contra o Milan oferece chance de retorno
O atacante ficou fora da lista do United para o amistoso de pré-temporada contra o Leeds na quarta-feira. No entanto, ele pode voltar a vestir a camisa do Manchester United pela primeira vez desde dezembro de 2024 neste fim de semana.
O United viaja à Polônia para seu último amistoso de pré-temporada do verão contra o gigante da Serie A, o AC Milan. Carrick afirmou que a porta estava aberta para Rashford jogar. Atuar na Polônia daria a Rashford minutos cruciais antes do início da nova temporada doméstica. O atacante buscará ganhar ritmo de jogo e restabelecer seu papel nos planos de Carrick.
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