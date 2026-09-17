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Michael Carrick por um fio? Técnico do Manchester United é avisado de que pode ser DEMITIDO até outubro, com a pressão aumentando em Old Trafford após eliminação na Copa da Liga Inglesa
Manchester United sofre colapso histórico em Old Trafford
O início preocupante de temporada do Manchester United atingiu um novo fundo do poço na noite de quarta-feira. O Manchester United foi eliminado na terceira rodada da Copa da Liga Inglesa após desperdiçar uma confortável vantagem de dois gols. Os gols no início de Shea Lacey e Mason Mount deram controle total aos mandantes, mas um colapso dramático permitiu ao Brighton reagir e garantir uma vitória por 3 a 2. A derrota marcou a primeira vez em 50 anos que o United desperdiçou uma vantagem de dois gols para perder em casa.
O resultado aumenta severamente a pressão em Old Trafford. O United conquistou apenas uma vitória em seus quatro primeiros jogos na Premier League, sofrendo duas derrotas no caminho. No apito final contra o Brighton, torcedores furiosos no Stretford End demonstraram sua revolta, vaiando a equipe e entoando cânticos explícitos direcionados ao banco de reservas e ao elenco.
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Agbonlahor alerta que Carrick pode ser demitido em outubro
O ex-atacante do Aston Villa Gabby Agbonlahor acredita que Carrick já está lutando pelo próprio cargo, apesar de ter assinado um contrato definitivo até 2028 no início deste ano. Falando à talkSPORT, Agbonlahor sugeriu que a hierarquia do United pode em breve avaliar opções alternativas se a má fase persistir.
"Se isso continuar, se eles perderem fora de casa para o Fulham no fim de semana... tem a pausa internacional de três semanas", disse Agbonlahor. "Se você é o Manchester United, começa a olhar quem pode abordar? Com quem pode falar? Se isso continuar por mais quatro ou cinco jogos, talvez eles façam uma mudança. Mas, neste momento, ele ainda certamente mantém o cargo."
Agbonlahor também não poupou palavras ao avaliar a linha defensiva do United formada por Diogo Dalot, Leny Yoro, Ayden Heaven e Noussair Mazraoui, além de questionar a vontade do elenco. "Defensivamente, muito ruim, muito aberto. Essa é uma das piores atuações defensivas que vi em anos", afirmou. "Parecia que eles tinham desistido. Simplesmente sem vontade. [Joshua] Zirkzee, era como se ele estivesse frustrado por não ter conseguido sua transferência para longe do Manchester United, não parecia se importar. Eu os observo e penso: Cadê o coração de vocês? Cadê a vontade de vocês?"
Ele acrescentou: "É muito fácil fazer gol no Manchester United, e eu não sei qual é o estilo de jogo deles."
Desafiador, Carrick descarta pressão crescente sobre seu cargo
Apesar das críticas crescentes e de um retrospecto de três derrotas em seis partidas em todas as competições, Carrick segue sem se incomodar com o escrutínio externo. O treinador de 45 anos reagiu de forma combativa ao ser perguntado se temia pelo cargo após a eliminação no meio de semana pela copa.
"Não me sinto sob pressão", afirmou Carrick. "De qualquer forma, isso não me incomoda nem um pouco. No geral, isso não me incomoda nem um pouco. Entendo o que acontece fora e como o mundo funciona, mas isso não me incomoda."
O período de lua de mel de Carrick como treinador desapareceu sem dúvida. Celebrado na última temporada depois de recolocar o United na Champions League com 12 vitórias em 17 jogos, ele agora enfrenta sérios questionamentos sobre a fragilidade defensiva de sua equipe e a falta de liderança em campo. Embora o técnico mantenha uma postura calma por fora, a visível falta de empenho mostrada contra o Brighton destaca problemas profundos que ele precisa resolver rapidamente.
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Confronto decisivo do Fulham antes da pausa para a data Fifa
O United volta suas atenções para o confronto de domingo pela Premier League contra o Fulham, em Craven Cottage. A partida tem um peso enorme para a permanência de Carrick, com uma pausa internacional de três semanas logo após a viagem ao oeste de Londres. A incapacidade de conseguir um resultado positivo pode forçar a diretoria do clube a considerar uma mudança no comando antes que a campanha escape do controle.
Carrick precisa corrigir imediatamente os erros técnicos e incutir disciplina defensiva nos treinamentos. Com o escrutínio em nível máximo, o treinador precisa que seu elenco demonstre a força mental necessária para lidar com os holofotes implacáveis do Manchester United.
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