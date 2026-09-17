O ex-atacante do Aston Villa Gabby Agbonlahor acredita que Carrick já está lutando pelo próprio cargo, apesar de ter assinado um contrato definitivo até 2028 no início deste ano. Falando à talkSPORT, Agbonlahor sugeriu que a hierarquia do United pode em breve avaliar opções alternativas se a má fase persistir.

"Se isso continuar, se eles perderem fora de casa para o Fulham no fim de semana... tem a pausa internacional de três semanas", disse Agbonlahor. "Se você é o Manchester United, começa a olhar quem pode abordar? Com quem pode falar? Se isso continuar por mais quatro ou cinco jogos, talvez eles façam uma mudança. Mas, neste momento, ele ainda certamente mantém o cargo."

Agbonlahor também não poupou palavras ao avaliar a linha defensiva do United formada por Diogo Dalot, Leny Yoro, Ayden Heaven e Noussair Mazraoui, além de questionar a vontade do elenco. "Defensivamente, muito ruim, muito aberto. Essa é uma das piores atuações defensivas que vi em anos", afirmou. "Parecia que eles tinham desistido. Simplesmente sem vontade. [Joshua] Zirkzee, era como se ele estivesse frustrado por não ter conseguido sua transferência para longe do Manchester United, não parecia se importar. Eu os observo e penso: Cadê o coração de vocês? Cadê a vontade de vocês?"

Ele acrescentou: "É muito fácil fazer gol no Manchester United, e eu não sei qual é o estilo de jogo deles."



