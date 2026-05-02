Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Michael Carrick Man Utd
Richard Martin

Traduzido por

Michael Carrick pode garantir o cargo de técnico do Manchester United ao derrotar o Liverpool - mas o queridinho da torcida tem muito a aprender se quiser ter sucesso a longo prazo em Old Trafford

Opinion
Manchester United
M. Carrick
Premier League
Manchester United x Liverpool
Especiais e Opinião

O Manchester United não vence todos os seus adversários do “Big Six” em uma única temporada há três anos, mas o técnico interino Michael Carrick pode completar o feito com uma vitória sobre o Liverpool no domingo. Se sua equipe conseguir essa façanha e garantir o terceiro lugar na Premier League, ninguém poderá dizer que ele não merece assumir o comando na próxima temporada.

Carrick comandou uma vitória dominante sobre o Manchester City em sua estreia no banco do Old Trafford, antes de sua equipe se tornar a primeira da Europa nesta temporada a vencer fora de casa contra o Arsenal. A vitória sobre o Tottenham, ainda classificado como um time do “Big Six” apesar de estar na briga contra o rebaixamento, marcou a quarta vitória consecutiva, embora o entusiasmo em torno de seu início tenha sido abalado pelos empates contra o West Ham e o Bournemouth e pelas derrotas desanimadoras para o Newcastle e o Leeds.

O projeto de Carrick voltou aos trilhos com a primeira vitória no Chelsea em seis anos, e a vitória de segunda-feira sobre o Brentford colocou o United à beira de garantir uma classificação entre os cinco primeiros e o retorno à Liga dos Campeões. O Liverpool, assim como o Chelsea, pode ter tido uma campanha desastrosa — sofrendo 10 derrotas —, mas continua sendo o atual campeão e o maior rival do United, o que ainda confere grande importância ao jogo de domingo para Carrick.

O técnico interino provavelmente receberá um novo contrato independentemente do que acontecer contra a equipe de Arne Slot, mas é seguro dizer que uma vitória selaria seu novo acordo.

  • Manchester United v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Mais pontos do que qualquer outro técnico da Premier League

    Os resultados falam por si. O United venceu oito, empatou dois e perdeu dois dos 12 jogos sob o comando de Carrick. Os 26 pontos acumulados desde sua estreia no cargo colocariam o time na liderança da Premier League se a temporada tivesse começado quando ele assumiu o comando, em meados de janeiro.

    Ruben Amorim, para contextualizar, havia somado 31 pontos em 20 partidas do campeonato quando foi demitido. O United marcou 24 gols e sofreu 14, com saldo de 10 gols. Amorim, por sua vez, havia marcado 34 e sofrido 30 gols, com saldo de quatro gols. Também é importante lembrar que o United terminou a campanha anterior sob o comando do português em 15º lugar na tabela, com um saldo de gols de menos 10.

    Os jogadores parecem ter um bom entendimento com Carrick, com a ressalva óbvia de que provavelmente não diriam a verdade se não fosse assim. Mas parece haver uma clara melhora em relação ao seu antecessor português no que diz respeito ao relacionamento do técnico com o elenco.

    “Ele sabe como falar conosco”, disse Bryan Mbeumo no mês passado. Amad Diallo acrescentou: “Ele tem feito muito pela equipe, tem muita experiência, conhece o clube e também tem o DNA. Achamos que ele é o homem certo e estamos muito felizes com o que ele está fazendo agora.”

    • Publicidade
  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-MAN UTDAFP

    Ele quer mais

    Um aspecto revigorante em Carrick — que contrasta com a afirmação de Amorim de que sua equipe é a pior da história do clube — é que ele está longe de estar satisfeito com o progresso alcançado. Ele poderia facilmente destacar as melhorias mencionadas acima, mas, após praticamente garantir a vaga na Liga dos Campeões ao derrotar o Brentford, deixou claro que, aos seus olhos, isso não representava uma conquista real, já que, quando era jogador, o United lutava para vencer a Premier League e a Liga dos Campeões todos os anos.

    “A Liga dos Campeões é uma coisa, mas também não é algo que devamos comemorar exageradamente”, disse ele. “Queremos disputar as primeiras posições do campeonato e conquistar mais pontos. Acho que, se olharmos para a próxima temporada, temos que estar em uma posição em que, se acertarmos nas contratações e tudo correr bem daqui até o final desta temporada, não haverá limite para onde podemos chegar.

    "Estamos em uma posição forte agora. Quando chegar fevereiro, março, não queremos estar à deriva como estivemos este ano. Temos que estar na disputa para conquistar os grandes troféus."


  • Newcastle United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Bons resultados, atuações desleixadas

    Mas, apesar de seu histórico impecável nos últimos quatro meses e de ter levado o United de volta à Liga dos Campeões pela primeira vez em três anos, persiste um ceticismo silencioso entre muitos torcedores do United quanto à capacidade de Carrick de dar o próximo passo.

    E mesmo que receba luz verde de Sir Jim Ratcliffe para continuar o que começou, Carrick ainda tem um longo caminho a percorrer para garantir que não siga o mesmo caminho de Ole Gunnar Solskjaer.

    Embora os resultados tenham sido bons, o desempenho nem sempre foi. Um cético poderia argumentar que as únicas atuações realmente de alto nível ocorreram nos dois primeiros jogos contra o City e o Arsenal, com a vitória sobre este último sendo facilitada por dois gols espetaculares de longa distância de Patrick Dorgu e Matheus Cunha.

    A vitória sobre o Tottenham se beneficiou do cartão vermelho recebido por Cristian Romero, assim como a virada contra o Crystal Palace, quando Maxence Lacroix cometeu um pênalti e foi expulso após uma decisão controversa do VAR.

  • Everton v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Lammens consegue libertá-los da prisão

    O goleiro Senne Lammens foi eleito o Melhor Jogador da Partida na vitória sobre o Everton e, embora Casemiro tenha recebido esse prêmio contra o Brentford, o goleiro belga mostrou-se um forte candidato ao título.

    Contra o Leeds, a equipe só conseguiu se recuperar no segundo tempo, quando ficou com 10 jogadores, enquanto contra o Newcastle não conseguiu tirar proveito da expulsão de um jogador dos Magpies, perdendo a partida de uma forma que lembrou a derrota em casa contra o Everton sob o comando de Amorim.

    Carrick também foi acusado de demorar demais para reagir às mudanças de situação com substituições, especialmente contra o West Ham. Ele adotou uma abordagem proativa contra o Brentford ao colocar Noussair Mazraoui no lugar de Amad no intervalo, embora não tenha sido o tipo de mudança — destinada a garantir o resultado — que os torcedores do United costumam gostar de ver.

    O técnico interino se beneficiou de um calendário de jogos bastante tranquilo, e boa parte da torcida considera que ele não deu à equipe uma identidade própria, apesar do tempo extra dedicado aos treinos.

  • Newcastle United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Escassez de candidatos de alto nível

    Mas a escassez de candidatos de ponta — com Luis Enrique e Thomas Tuchel indisponíveis — levou muitos a aceitar também que Carrick possa ser a escolha lógica para o cargo neste momento. Os únicos outros nomes mencionados com alguma seriedade são Julian Nagelsmann, que tem contrato com a Alemanha até 2028, e Andoni Iraola.

    O técnico basco é uma opção atraente, já que está prestes a se tornar um agente livre, e o The Telegraph noticiou esta semana que ele surgiu recentemente como um rival de última hora para Carrick. Iraola fez maravilhas com o Bournemouth, apesar de ter que vender seus melhores jogadores a cada temporada, e implementou um estilo de futebol emocionante nesse processo.

    O perigo com Iraola é que ele seja engolido pelo escrutínio implacável da mídia em Old Trafford e que um vestiário repleto de egos inflados não aceite suas ideias táticas tanto quanto o Bournemouth e seu clube anterior, o Rayo Vallecano, aceitaram. E se ele fracassasse no United como Amorim fracassou, os tomadores de decisão seriam criticados por não terem continuado com Carrick.


  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-BRENTFORDAFP

    O que o clube precisa agora

    Jamie Carragher resumiu a situação com precisão. “Nenhum rival da Premier League ou da Liga dos Campeões vai tremer de medo se Michael Carrick estiver comandando o Manchester United na próxima temporada”, escreveu ele em sua última coluna no Telegraph. “Mas, enquanto a diretoria do United avalia suas opções, Carrick é a escolha ideal para assumir o controle total neste verão, devido ao que o clube precisa neste exato momento.”

    A vantagem que o United tem com Carrick é que ele é humilde o suficiente para entender que ainda não é um técnico de elite e provavelmente aceitaria um contrato de dois anos sem fazer exigências salariais exorbitantes. Nesse aspecto, ele se encaixa perfeitamente na visão de baixo custo de Ratcliffe para o clube. O fato de Carrick ser muito querido pelos torcedores e ter sido um jogador-chave em uma das melhores equipes da história do clube também não prejudica, já que, assim como Solskjaer antes dele, ele funciona como um adoçante para um regime que muitos torcedores detestam profundamente.

    A gestão estável de Carrick no clube ajudou a desviar o foco de Ratcliffe — isto é, até sua próxima entrevista polêmica. Portanto, mesmo que Carrick não esteja oferecendo uma jornada cheia de emoções a cada minuto, ele pelo menos colocou o clube de volta nos trilhos, e é muito arriscado seguir um caminho diferente.

Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Liverpool crest
Liverpool
LIV