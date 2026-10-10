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Michael Carrick pede paciência enquanto o novo reforço do Manchester United, Carlos Baleba, se aproxima da aguardada estreia
Gerenciando a transição para Old Trafford
Os torcedores do United estão ansiosos para ver seu novo volante em ação, mas Carrick está determinado a garantir que Baleba esteja totalmente preparado antes de colocá-lo sob os holofotes da Premier League. O ex-jogador do Brighton foi opção no banco, mas não entrou em campo na recente viagem a Fulham e, desde então, avançou em sua recuperação ao participar de um amistoso com portões fechados contra o Lausanne-Sport em Carrington. Enquanto o United se prepara para receber o Tottenham Hotspur neste fim de semana, a questão sobre o envolvimento de Baleba segue como um dos principais assuntos entre os fiéis de Old Trafford.
A comissão técnica está atenta às exigências físicas necessárias, especialmente diante da falta de um programa completo de pré-temporada por parte do jogador. "Ele certamente está cada vez mais perto, Carlos. Foi ótimo tê-lo no gramado e vê-lo de perto, de verdade. E [ele] jogou um pouco em um jogo-treino que tivemos na semana passada, então isso foi bom para ele ganhar alguns minutos. Acho que o outro lado disso é que ele perdeu muita coisa, e perdeu um período crucial em termos do fim da pré-temporada", revelou Carrick.
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Recuperando a forma física após contratempos com lesões
Baleba chegou a Manchester ainda com resquícios de uma lesão sofrida durante sua passagem pela costa sul. Essa falta de ritmo é o principal motivo para sua introdução tardia ao time principal. Carrick entende que o salto para um clube da grandeza do United é significativo para qualquer jovem jogador, ainda mais para alguém que neste momento está correndo atrás do restante do elenco em nível de condicionamento físico. O foco agora é garantir que o jogador de 20 anos não sofra nenhum problema recorrente que possa atrapalhar sua temporada de estreia.
"Há um pouco de paciência com ele para que ganhe ritmo, e cabe a nós escolher o momento certo para ele também, mas ele nos oferece muito", acrescentou Carrick. "Já disse isso antes: estamos muito felizes com o meio-campo que temos, com as escolhas e as opções à nossa disposição, e ele definitivamente acrescenta a isso. É ótimo ter Carlos no gramado, sabe? Infelizmente, ele sofreu a lesão na pré-temporada, então perdeu muita coisa. É uma fase importante do ano, então vamos trabalhar para tê-lo de volta, vai ser preciso um pouco de paciência porque isso é importante."
Expectativas para o jovem meio-campista
O técnico do United está disposto a conter as expectativas, reconhecendo que o internacional camaronês ainda está se adaptando a um novo ambiente e a um sistema tático diferente. Apesar da empolgação em torno de sua chegada, a mensagem vinda do banco de reservas é clara: Baleba é um projeto de longo prazo para o Manchester United. O clube acredita que ele tem os atributos para se tornar um nome fixo no meio-campo por muitos anos, desde que seu desenvolvimento seja conduzido corretamente nestes primeiros meses da temporada.
"Não estamos esperando demais, cedo demais, ele ainda é um jogador jovem e fez uma grande mudança ao vir para cá. Queremos ajudá-lo nesse processo e fazê-lo ganhar ritmo, mas ele certamente acrescenta ao nosso grupo de meio-campo, que já é forte, e estou ansioso para tê-lo de volta, para ter essa opção. Obviamente ele esteve envolvido [como substituto não utilizado] no último jogo, mas com um pouco mais de treino ele vai continuar melhorando com o passar do tempo, com o passar das semanas, dos meses e, esperamos, dos anos", explicou Carrick.
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Reforçando o meio-campo
Baleba se junta a um meio-campo que Carrick descreve como já tendo alta qualidade e profundidade. Sua inclusão acrescenta um perfil diferente ao elenco, oferecendo capacidade física e poder de recuperação de bola que serão vitais à medida que o calendário ficar mais intenso com compromissos europeus e da copa nacional. A comissão técnica acredita que ter Baleba em plena forma permitirá uma rotação mais eficaz durante o período de inverno, razão pela qual se recusa a apressar seu retorno agora. Com o Tottenham visitando Manchester neste sábado, Baleba provavelmente fará parte do elenco relacionado para a partida novamente, embora uma vaga entre os titulares siga improvável.
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