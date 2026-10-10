Os torcedores do United estão ansiosos para ver seu novo volante em ação, mas Carrick está determinado a garantir que Baleba esteja totalmente preparado antes de colocá-lo sob os holofotes da Premier League. O ex-jogador do Brighton foi opção no banco, mas não entrou em campo na recente viagem a Fulham e, desde então, avançou em sua recuperação ao participar de um amistoso com portões fechados contra o Lausanne-Sport em Carrington. Enquanto o United se prepara para receber o Tottenham Hotspur neste fim de semana, a questão sobre o envolvimento de Baleba segue como um dos principais assuntos entre os fiéis de Old Trafford.

A comissão técnica está atenta às exigências físicas necessárias, especialmente diante da falta de um programa completo de pré-temporada por parte do jogador. "Ele certamente está cada vez mais perto, Carlos. Foi ótimo tê-lo no gramado e vê-lo de perto, de verdade. E [ele] jogou um pouco em um jogo-treino que tivemos na semana passada, então isso foi bom para ele ganhar alguns minutos. Acho que o outro lado disso é que ele perdeu muita coisa, e perdeu um período crucial em termos do fim da pré-temporada", revelou Carrick.