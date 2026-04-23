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Michael Carrick "não está pressionando" o Manchester United para que tome uma decisão sobre o cargo de técnico permanente, ao descartar comparações com Ole Gunnar Solskjaer
Carrick se recusa a apressar a decisão da diretoria
Apesar da significativa transformação no time desde sua chegada, Carrick está tranquilo quanto à sua situação no United. Com o clube cada vez mais perto de voltar à Liga dos Campeões, o foco mudou naturalmente para saber se o ex-meio-campista assumirá o comando de forma definitiva. No entanto, Carrick insiste que não está pressionando a diretoria do United para exigir respostas sobre seu futuro.
“Em termos de prazo, não é algo que eu esteja realmente buscando”, explicou Carrick antes da partida em casa contra o Brentford, na segunda-feira. “Tudo ficará claro quando tiver que ficar claro.”
- AFP
Descartando as comparações com Solskjaer
Muitos críticos apontaram a nomeação da lenda do clube, Ole Gunnar Solskjaer, como um exemplo a evitar para a diretoria do United, temendo outra escolha emocional baseada em sucessos provisórios. Carrick, que atuou como treinador sob o comando do norueguês entre 2019 e 2021, foi rápido em refutar tais comparações, destacando que cada gestão técnica se insere em seu próprio contexto e momento únicos.
“Tenho o maior respeito por ele. É um amigo próximo e trabalhei de perto com ele quando estive aqui. Fizemos muitas coisas boas e chegamos perto”, disse Carrick. “É possível comparar todo tipo de situação diferente com dirigentes, treinadores e equipes ao longo dos anos. Mas isso é irrelevante, na verdade. É mesmo. Não é algo negativo nem positivo. Simplesmente não tem nenhuma relação. Somos um time diferente agora, independentemente de quem esteja no comando. As comparações, literalmente, não fazem a menor diferença.”
Lidando com a rotatividade nos cargos de gestão
O técnico interino atua em um ambiente em que os mandatos dos treinadores estão se tornando cada vez mais curtos. Surpreendentemente, 20 novos treinadores foram nomeados nas quatro principais divisões desde que Carrick voltou a Manchester, há 100 dias. Liam Rosenior, demitido pelo Chelsea poucos dias após a vitória do United em Stamford Bridge, é o mais recente a ser vítima da alta rotatividade que atualmente assola o futebol profissional.
“Há dois lados nessa questão”, observou Carrick a respeito da pressão por resultados imediatos. “Há os resultados imediatos e a importância do próximo jogo; mas há definitivamente uma responsabilidade, nossa visão de como será o futuro e o panorama geral. Existem todos os tipos de ‘e se’ neste mundo. Copo meio cheio, meio vazio? Gosto de viver minha vida de forma positiva. Não penso no que pode dar errado, isso não entra em questão. O que importa é o que pode ser alcançado. Como é o sucesso.”
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Em busca da classificação para a Liga dos Campeões
Embora a vertente administrativa de sua função ainda esteja indefinida, os objetivos em campo são bem claros. O sucesso do United nesta temporada se define pelo retorno à principal competição europeia. Uma vitória contra o Brentford em Old Trafford na segunda-feira colocaria os Red Devils em uma posição vantajosa, podendo precisar de apenas dois pontos nas quatro últimas partidas do campeonato nacional para garantir uma classificação entre os cinco primeiros.