Michael Carrick "não está pressionando" o Manchester United para que tome uma decisão sobre o cargo de técnico permanente, ao descartar comparações com Ole Gunnar Solskjaer

Muitos críticos apontaram a nomeação da lenda do clube, Ole Gunnar Solskjaer, como um exemplo a evitar para a diretoria do United, temendo outra escolha emocional baseada em sucessos provisórios. Carrick, que atuou como treinador sob o comando do norueguês entre 2019 e 2021, foi rápido em refutar tais comparações, destacando que cada gestão técnica se insere em seu próprio contexto e momento únicos.

“Tenho o maior respeito por ele. É um amigo próximo e trabalhei de perto com ele quando estive aqui. Fizemos muitas coisas boas e chegamos perto”, disse Carrick. “É possível comparar todo tipo de situação diferente com dirigentes, treinadores e equipes ao longo dos anos. Mas isso é irrelevante, na verdade. É mesmo. Não é algo negativo nem positivo. Simplesmente não tem nenhuma relação. Somos um time diferente agora, independentemente de quem esteja no comando. As comparações, literalmente, não fazem a menor diferença.”