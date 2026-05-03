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Michael Carrick "muito abalado" com o susto de saúde de Sir Alex Ferguson, já que o lendário ex-técnico do Manchester United foi levado ao hospital após passar mal em Old Trafford
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Carrick abalado com notícias antes da partida
Carrick, que passou sete anos de sucesso jogando sob o comando de Ferguson, revelou que a notícia do problema de saúde do técnico de 84 anos o afetou profundamente. Apesar da pressão da partida da Premier League contra o Liverpool, o bem-estar do escocês esteve em primeiro plano na mente do técnico interino durante toda a tarde.
“Não recebi nenhuma atualização, então não sei as últimas notícias. Soube do ocorrido antes do jogo, então estava ciente disso”, disse Carrick após a vitória do United por 3 a 2. “Tudo o que posso dizer é que fiquei muito abalado com a notícia. Espero que ele esteja bem. Esperamos que ele esteja em boa forma e desejamos tudo de bom para ele; espero que o resultado lhe dê um bom impulso.”
Segundo o The Independent, acredita-se que Ferguson esteja se recuperando e que em breve possa voltar para casa para continuar o repouso.
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Vitória do lendário chefe
A partida em si foi a homenagem perfeita ao legado duradouro de Ferguson no United, com Kobbie Mainoo marcando o gol da vitória no final da partida, garantindo a vitória por 3 a 2 sobre o arquirrival. O resultado foi mais do que apenas uma vitória para elevar o ânimo; garantiu oficialmente a vaga do United na Liga dos Campeões da próxima temporada, um feito que certamente agradaria ao homem que conquistou 38 troféus para a vitrine de Old Trafford.
O sucesso do interino continua em Old Trafford
Desde que assumiu como substituto temporário de Ruben Amorim, Carrick revitalizou um time do United que parecia estar à deriva.
Sua perspicácia tática levou os Red Devils a conquistarem uma série de vitórias sobre os “Seis Grandes”, incluindo triunfos sobre o Manchester City, o Arsenal e o Chelsea, antes desta última vitória contra o Liverpool.
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Hora da decisão para a diretoria do United
A diretoria do United estaria planejando tomar uma decisão definitiva sobre o cargo de treinador no final da temporada.
Por enquanto, o foco continua sendo a saúde de Ferguson e terminar a temporada com força total. No entanto, com a vaga na Liga dos Campeões já garantida, Carrick cumpriu com louvor tudo o que lhe foi pedido e muito mais desde que assumiu o comando, reforçando sua candidatura para ser o homem que conduzirá o United a uma nova era.