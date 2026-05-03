Michael Carrick "muito abalado" com o susto de saúde de Sir Alex Ferguson, já que o lendário ex-técnico do Manchester United foi levado ao hospital após passar mal em Old Trafford

Carrick, que passou sete anos de sucesso jogando sob o comando de Ferguson, revelou que a notícia do problema de saúde do técnico de 84 anos o afetou profundamente. Apesar da pressão da partida da Premier League contra o Liverpool, o bem-estar do escocês esteve em primeiro plano na mente do técnico interino durante toda a tarde.

“Não recebi nenhuma atualização, então não sei as últimas notícias. Soube do ocorrido antes do jogo, então estava ciente disso”, disse Carrick após a vitória do United por 3 a 2. “Tudo o que posso dizer é que fiquei muito abalado com a notícia. Espero que ele esteja bem. Esperamos que ele esteja em boa forma e desejamos tudo de bom para ele; espero que o resultado lhe dê um bom impulso.”

Segundo o The Independent, acredita-se que Ferguson esteja se recuperando e que em breve possa voltar para casa para continuar o repouso.



