Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
carrick-fergusonGetty/GOAL
Mohamed Saeed

Traduzido por

Michael Carrick "muito abalado" com o susto de saúde de Sir Alex Ferguson, já que o lendário ex-técnico do Manchester United foi levado ao hospital após passar mal em Old Trafford

M. Carrick
S. Ferguson
Manchester United
Liverpool
Premier League

O técnico interino do Manchester United, Michael Carrick, admitiu ter ficado “muito abalado” com a notícia de que Sir Alex Ferguson foi levado ao hospital pouco antes da vitória dramática dos Red Devils sobre o Liverpool. O lendário ex-técnico do United passou mal no Old Trafford antes do início da partida, precisando de atendimento médico por precaução.

  • FergusonGetty

    Carrick abalado com notícias antes da partida

    Carrick, que passou sete anos de sucesso jogando sob o comando de Ferguson, revelou que a notícia do problema de saúde do técnico de 84 anos o afetou profundamente. Apesar da pressão da partida da Premier League contra o Liverpool, o bem-estar do escocês esteve em primeiro plano na mente do técnico interino durante toda a tarde.

    “Não recebi nenhuma atualização, então não sei as últimas notícias. Soube do ocorrido antes do jogo, então estava ciente disso”, disse Carrick após a vitória do United por 3 a 2. “Tudo o que posso dizer é que fiquei muito abalado com a notícia. Espero que ele esteja bem. Esperamos que ele esteja em boa forma e desejamos tudo de bom para ele; espero que o resultado lhe dê um bom impulso.”

    Segundo o The Independent, acredita-se que Ferguson esteja se recuperando e que em breve possa voltar para casa para continuar o repouso.


    • Publicidade
  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Vitória do lendário chefe

    A partida em si foi a homenagem perfeita ao legado duradouro de Ferguson no United, com Kobbie Mainoo marcando o gol da vitória no final da partida, garantindo a vitória por 3 a 2 sobre o arquirrival. O resultado foi mais do que apenas uma vitória para elevar o ânimo; garantiu oficialmente a vaga do United na Liga dos Campeões da próxima temporada, um feito que certamente agradaria ao homem que conquistou 38 troféus para a vitrine de Old Trafford.

  • O sucesso do interino continua em Old Trafford

    Desde que assumiu como substituto temporário de Ruben Amorim, Carrick revitalizou um time do United que parecia estar à deriva.

    Sua perspicácia tática levou os Red Devils a conquistarem uma série de vitórias sobre os “Seis Grandes”, incluindo triunfos sobre o Manchester City, o Arsenal e o Chelsea, antes desta última vitória contra o Liverpool.

  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Hora da decisão para a diretoria do United

    A diretoria do United estaria planejando tomar uma decisão definitiva sobre o cargo de treinador no final da temporada.

    Por enquanto, o foco continua sendo a saúde de Ferguson e terminar a temporada com força total. No entanto, com a vaga na Liga dos Campeões já garantida, Carrick cumpriu com louvor tudo o que lhe foi pedido e muito mais desde que assumiu o comando, reforçando sua candidatura para ser o homem que conduzirá o United a uma nova era.

Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Premier League
Sunderland crest
Sunderland
SUN
Manchester United crest
Manchester United
MUN