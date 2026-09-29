O amistoso programado destaca uma crise mais ampla em toda a rede multiclubes de Ratcliffe, com quase todas as equipes apoiadas pela INEOS enfrentando problemas de desempenho. Ao lado de United e Lausanne, o time francês Nice amarga a 14ª colocação na Ligue 1, pairando logo acima da zona de rebaixamento. Enquanto isso, a equipe feminina do United, comandada por Eva Olid, caiu para o nono lugar na Women's Super League após um início lento.

Para o time de Carrick, a atual campanha iguala o pior começo de sua história em uma temporada de Premier League, repetindo as dificuldades iniciais sob o comando de Ruben Amorim na temporada passada e de Sir Alex Ferguson em 1992-93. Os Red Devils conquistaram apenas uma vitória na liga até agora e ocupam a 12ª posição na tabela.

Os problemas domésticos do United se agravaram com uma desastrosa eliminação na Copa da Liga contra o Brighton, quando deixou escapar uma vantagem de dois gols em Old Trafford. A equipe também sofreu uma derrota surpreendente para o Hull City e uma frustrante derrota no dérbi de Manchester, quando não conseguiu superar um City com 10 jogadores após um gol polêmico.



