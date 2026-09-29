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Michael Carrick marca amistoso secreto para o Manchester United, em má fase, contra outro clube da INEOS em tentativa de salvar temporada cambaleante
Manchester United agenda amistoso com portões fechados
O Manchester United enfrentará o Lausanne-Sport em um amistoso secreto durante a atual pausa internacional, segundo o Telegraph. A partida permitirá ao técnico Carrick testar novas estratégias longe dos olhos do público, enquanto seu elenco se recompõe de um início desastroso na campanha de 2026-27. Os detalhes exatos sobre a data e o local do jogo seguem em sigilo.
O Lausanne, outro clube que opera sob o guarda-chuva da INEOS de Ratcliffe, vive uma temporada igualmente difícil. A equipe suíça ocupa atualmente a lanterna de sua liga nacional após sofrer cinco derrotas nas nove primeiras partidas.
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Rede da INEOS luta para obter resultados
O amistoso programado destaca uma crise mais ampla em toda a rede multiclubes de Ratcliffe, com quase todas as equipes apoiadas pela INEOS enfrentando problemas de desempenho. Ao lado de United e Lausanne, o time francês Nice amarga a 14ª colocação na Ligue 1, pairando logo acima da zona de rebaixamento. Enquanto isso, a equipe feminina do United, comandada por Eva Olid, caiu para o nono lugar na Women's Super League após um início lento.
Para o time de Carrick, a atual campanha iguala o pior começo de sua história em uma temporada de Premier League, repetindo as dificuldades iniciais sob o comando de Ruben Amorim na temporada passada e de Sir Alex Ferguson em 1992-93. Os Red Devils conquistaram apenas uma vitória na liga até agora e ocupam a 12ª posição na tabela.
Os problemas domésticos do United se agravaram com uma desastrosa eliminação na Copa da Liga contra o Brighton, quando deixou escapar uma vantagem de dois gols em Old Trafford. A equipe também sofreu uma derrota surpreendente para o Hull City e uma frustrante derrota no dérbi de Manchester, quando não conseguiu superar um City com 10 jogadores após um gol polêmico.
Carrick descarta preocupações com a condição física
A decisão de marcar minutos extras vem após o recente empate do United com o Fulham, resultado que o deixou parado na metade de baixo da tabela. Depois da igualdade em Craven Cottage, o autor do gol, Matheus Cunha, sugeriu que o Fulham mostrou mais energia após o intervalo.
No entanto, Carrick rejeitou com firmeza qualquer sugestão de que seu elenco esteja sofrendo com falta de condição física. O técnico do United insistiu que estava satisfeito com o rendimento físico de sua equipe nos minutos finais.
"Não foi isso que me pareceu", disse Carrick aos repórteres ao ser questionado sobre a avaliação de Cunha. "Fiquei bastante satisfeito com a forma como terminamos o jogo. Na verdade, achei que terminamos o jogo muito bem e seguimos pressionando. Então, não acho que isso seja um problema, não."
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Uma desgastante sequência de jogos em outubro aguarda
Carrick precisa encontrar soluções rapidamente, com a pressão crescendo para entregar resultados assim que o futebol doméstico retornar. O United recebe o Tottenham, outro time em dificuldade na Premier League, em Old Trafford no dia 10 de outubro para dar início a uma sequência de jogos exigente e potencialmente definidora para a temporada.
O Manchester United enfrenta uma dura tabela em outubro em várias competições. Depois do confronto com o Tottenham, o United terá pela frente compromissos cruciais contra Atlético de Madrid, Leeds United, Como, Bournemouth e Chelsea antes do fim do mês.
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