Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Manchester United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

Michael Carrick insiste que o “fantástico” Luke Shaw merece uma vaga na seleção inglesa para a Copa do Mundo, após uma temporada em que disputou todos os jogos pelo Manchester United

L. Shaw
Inglaterra
Copa do Mundo
Manchester United
M. Carrick
Premier League

O técnico do Manchester United, Michael Carrick, manifestou sua convicção de que Luke Shaw merece uma vaga na seleção final da Inglaterra, comandada por Thomas Tuchel, para a Copa do Mundo de 2026. Depois de superar graves problemas com lesões, o resiliente lateral-esquerdo tem se mostrado notavelmente consistente, sendo titular em todas as partidas da Premier League nesta temporada e comprovando seu imenso valor para os Red Devils.

  • As impressionantes estatísticas e o bom desempenho de Shaw no clube

    Carrick acredita que Shaw deve fazer parte da convocação quando Tuchel anunciar a lista de 26 jogadores da Inglaterra nesta sexta-feira. O zagueiro não joga pela seleção desde a final do Campeonato Europeu de 2024, com um histórico de três gols e nove assistências em 34 partidas pela seleção. No entanto, o United tem contado fortemente com ele nesta temporada. Ele é o único jogador do clube a ter sido titular em todas as 37 partidas da Premier League, acumulando 3.151 minutos. Essa sequência de jogos ininterrupta culminou em um gol magnífico durante a vitória de 3 a 2 sobre o Nottingham Forest no domingo. No total, Shaw ostenta cinco gols e 30 assistências em 324 partidas pelo clube.

    • Publicidade
  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-NOTTINGHAM FORESTAFP

    Carrick elogia o "fantástico" candidato à Copa do Mundo

    Após a impressionante vitória do fim de semana, Carrick explicou por que seu lateral-esquerdo é a escolha perfeita para o grande torneio que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México. Quando questionado se o zagueiro deveria ser convocado por Tuchel, Carrick apoiou totalmente a ideia. “Eu certamente acho que sim, sim”, disse Carrick. “Não tenho muita influência sobre o assunto, mas certamente acho que sim. Mais uma vez, a consistência, o que ele é capaz de fazer, o desempenho, a experiência, seus pontos fortes, as qualidades que ele possui. Para mim, ele é um lateral fantástico.”

  • Superando as lesões para alcançar a disponibilidade total

    Manter a forma física ao longo de uma temporada exigente é um feito raro, especialmente considerando o histórico médico complicado de Shaw. Carrick não hesitou em destacar a magnitude dessa conquista, reconhecendo o desgaste físico que o futebol moderno exige. Sobre a disponibilidade constante de Shaw, Carrick acrescentou: “Acho que é difícil para qualquer um, para ser sincero. Quando há tantos jogos, não é algo fácil de se conseguir; às vezes, não é culpa sua. Infelizmente, lesões fazem parte do futebol e há outros fatores que entram em jogo. Portanto, ser titular em todos os jogos é realmente fantástico.”

  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Calendário de verão da Inglaterra

    Olhando para o futuro, a Inglaterra tem pela frente amistosos contra a Nova Zelândia e a Costa Rica antes do início de sua campanha no Grupo L da Copa do Mundo. Carrick acredita que a vasta experiência de Shaw pode ser um trunfo inestimável, enquanto a seleção se prepara para enfrentar a Croácia em 17 de junho, seguida por confrontos cruciais contra Gana e o Panamá.

Premier League
Brighton crest
Brighton
BHA
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Amistosos
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
Nova Zelândia crest
Nova Zelândia
NZL