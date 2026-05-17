Carrick acredita que Shaw deve fazer parte da convocação quando Tuchel anunciar a lista de 26 jogadores da Inglaterra nesta sexta-feira. O zagueiro não joga pela seleção desde a final do Campeonato Europeu de 2024, com um histórico de três gols e nove assistências em 34 partidas pela seleção. No entanto, o United tem contado fortemente com ele nesta temporada. Ele é o único jogador do clube a ter sido titular em todas as 37 partidas da Premier League, acumulando 3.151 minutos. Essa sequência de jogos ininterrupta culminou em um gol magnífico durante a vitória de 3 a 2 sobre o Nottingham Forest no domingo. No total, Shaw ostenta cinco gols e 30 assistências em 324 partidas pelo clube.