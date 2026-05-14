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Sunderland v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Michael Carrick foi indicado ao prêmio de Melhor Técnico da Temporada da Premier League, apesar de estar no comando do Manchester United há apenas quatro meses

M. Carrick
Manchester United
Premier League

Michael Carrick recebeu uma indicação surpreendente ao prêmio de Melhor Técnico da Temporada da Premier League, após a extraordinária transformação que promoveu no Manchester United desde janeiro. O ex-meio-campista do United foi reconhecido ao lado de nomes consagrados como Pep Guardiola e Mikel Arteta, apesar de ter comandado apenas 15 partidas da Premier League nesta temporada.

  • A rápida recuperação dos Red Devils

    Carrick foi incluído na lista dos seis finalistas ao prêmio de melhor técnico da Premier League, após arquitetar uma ascensão impressionante em Old Trafford. Assumindo o cargo de Ruben Amorim em meados de janeiro, quando o clube estava em sexto lugar, Carrick levou o United ao terceiro lugar e garantiu a classificação para a Liga dos Campeões. Sua gestão começou com uma vitória por 2 a 0 sobre o Manchester City, dando início a uma sequência em que os Red Devils conquistaram 33 pontos dos 45 possíveis sob seu comando.

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  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-MAN CITYAFP

    Carrick passa a integrar um seleto grupo

    A indicação coloca Carrick na disputa com Keith Andrews, Arteta, Guardiola, Andoni Iraola e Regis Le Bris pelo prestigioso prêmio. Desde que assumiu o comando, o United lidera a tabela de classificação da Premier League, registrando dez vitórias, três empates e apenas duas derrotas nos 15 jogos sob sua liderança. A Premier League confirmou que os torcedores têm até as 12h (horário de Londres) da segunda-feira, 18 de maio, para votar, sendo que a escolha do público será combinada com a de um painel de especialistas para decidir o vencedor final.

  • Desafiando os grandes nomes da gestão

    Embora Carrick seja o novato, ele enfrenta Guardiola, que busca seu sexto prêmio de Melhor Técnico da Temporada para se aproximar do recorde de dez títulos de Sir Alex Ferguson. Enquanto isso, Arteta foi indicado após colocar o Arsenal a um passo de seu primeiro título da Premier League desde 2004. A lista de indicados é completada pela estreia sensacional de Andrews no Brentford, pela campanha europeia de Iraola com o Bournemouth e pela impressionante luta de Le Bris para manter o Sunderland na metade superior da tabela.

  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Testes finais de credenciais

    Carrick precisa manter o ritmo, já que o United encerra a temporada com um jogo em casa contra o Nottingham Forest no domingo, seguido por uma viagem a Brighton uma semana depois. As recentes vitórias sobre City, Arsenal, Liverpool e Chelsea elevaram as expectativas para a próxima temporada em Old Trafford, com Carrick supostamente agora na fila para se tornar o técnico permanente do United. O foco continua sendo se o brilhantismo de curto prazo de Carrick será capaz de superar as conquistas de toda a temporada de seus rivais durante a cerimônia de premiação deste verão.

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