Michael Carrick foi indicado ao prêmio de Melhor Técnico da Temporada da Premier League, apesar de estar no comando do Manchester United há apenas quatro meses

Carrick precisa manter o ritmo, já que o United encerra a temporada com um jogo em casa contra o Nottingham Forest no domingo, seguido por uma viagem a Brighton uma semana depois. As recentes vitórias sobre City, Arsenal, Liverpool e Chelsea elevaram as expectativas para a próxima temporada em Old Trafford, com Carrick supostamente agora na fila para se tornar o técnico permanente do United. O foco continua sendo se o brilhantismo de curto prazo de Carrick será capaz de superar as conquistas de toda a temporada de seus rivais durante a cerimônia de premiação deste verão.