Questionado sobre o que deu errado para Carrick, ex-auxiliar que se tornou técnico, e se um treinador do United precisa ter um lado mais durão, Parker, bicampeão, que falou em parceria com casinoslike.org, disse à GOAL: “Acho que, para ser técnico, é preciso ter.

“É preciso ter pelo menos dois lados. Ele passa a impressão, talvez apenas por falta de experiência, de que ainda pensa como jogador, quando é preciso deixar isso para trás. Simplesmente é preciso. Você não pode mais ser um deles, porque as pessoas acabam abusando dessa proximidade.

“Talvez ele fosse próximo demais dos jogadores, porque temos de lembrar que, no início, era auxiliar técnico lá. Quando penso nos auxiliares técnicos, lembro que eles são muito próximos dos jogadores. São o elo com o elenco, porque os técnicos com quem trabalhei mantinham distância. Então, o auxiliar se torna aquela pessoa a quem você recorre. Se quisesse comentar alguma coisa sobre o chefe, você soltava algo para testar e ver como o técnico reagiria.

“Entre os melhores com quem trabalhei, foram três, porque um deles era completamente diferente. Trabalhei com Brian Kidd, que era incrível. Se houvesse algum tipo de manual sobre como ser auxiliar técnico, trabalhar com os jogadores e, ao mesmo tempo, estar em sintonia com o chefe, Kiddo seria o exemplo.

“Peter Shreeves também era uma ótima pessoa. O outro, que acho que tinha o trabalho mais difícil, era Don Howe, auxiliar de Sir Bobby Robson. Ele chegou ao QPR como auxiliar e, depois, foi técnico por um breve período. Quando se tornou técnico, Don já tinha sua posição e o respeito de todos. A partir daí, a maioria dos jogadores passou a chamá-lo de chefe, mas os jogadores se apegam a certas coisas. Havia jogadores do QPR que não conseguiam aceitar que Trevor Francis tivesse se tornado técnico. Ainda o viam como jogador e, por isso, não lhe davam o reconhecimento que merecia como nome respeitado e como técnico.

“Mas, no caso de Michael Carrick, pessoalmente, eu não diria que foi por isso. Continuo olhando para os jogadores, e os de hoje não são iguais aos da minha época. Fui criado para respeitar qualquer pessoa em uma posição de autoridade. Não fui criado para necessariamente gostar delas, mas para respeitá-las e ouvir o que diziam, porque há um motivo para estarem onde estão. Acho que hoje é um pouco diferente, porque os empresários têm mais poder e os diretores de futebol se colocam na posição de dizer: ‘Vou tirar tudo isso das suas mãos; você só precisa treiná-los’.

“Acho que jogadores e técnico precisam ser próximos. O técnico precisa saber tudo sobre cada jogador: que problemas ele tem, como está se sentindo naquele dia, se há alguma questão, inclusive familiar. Já os empresários, os diretores de futebol e aquele pequeno grupo de pessoas dizem que estão ajudando, mas tiram do técnico algo de que ele precisa.”