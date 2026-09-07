Falando após o apito final, Carrick admitiu que o resultado teve gosto de derrota depois do esforço de sua equipe ao longo da partida. Ele ressaltou a frustração por ter cedido a vantagem tão perto do fim.

"Estamos profundamente decepcionados", disse Carrick, como citado pela ESPN. "Estar em vantagem na posição em que estávamos no jogo em duas ocasiões, tão perto do fim, e todo o trabalho que foi feito para nos colocar nessa posição em diferentes momentos, sair daqui dessa forma não é uma sensação boa.

"Parece uma derrota, que é o óbvio a se dizer neste momento. Somamos um ponto, não podemos ignorar isso, mas parece que deveríamos ter conseguido muito mais."