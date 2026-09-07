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Everton v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

Michael Carrick fica furioso após o Manchester United sofrer o empate do Everton aos 96 minutos

M. Carrick
Manchester United
Everton x Manchester United
Premier League

Michael Carrick admitiu que o empate do Manchester United por 2 a 2 com o Everton pareceu uma derrota depois de sofrer o gol de empate aos 96 minutos no Hill Dickinson Stadium. O técnico do Manchester United defendeu o início de temporada de sua equipe, apesar de ter deixado escapar pontos vitais fora de casa, em Merseyside.

  • Gol de empate no fim deixa o United frustrado

    Carrick expressou profunda decepção depois que o Manchester United sofreu o gol de empate aos 96 minutos no empate por 2 a 2 com o Everton no Hill Dickinson Stadium. Ainsley Maitland-Niles marcou no fim para os donos da casa e tirou dos visitantes os três pontos em Merseyside.

    O Manchester United havia ficado duas vezes à frente no placar durante a partida, com o reserva Benjamin Sesko marcando aos 88 minutos para colocá-lo em posição de vitória. No entanto, o gol de Maitland-Niles fez a equipe de Carrick se contentar com um ponto. O resultado deixa o United na 11ª colocação da tabela da Premier League, depois de somar uma vitória, um empate e uma derrota nas três primeiras partidas.

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  • 마이클 캐릭 (Michael Carrick)Getty Images

    Carrick reflete sobre duro golpe no fim

    Falando após o apito final, Carrick admitiu que o resultado teve gosto de derrota depois do esforço de sua equipe ao longo da partida. Ele ressaltou a frustração por ter cedido a vantagem tão perto do fim.

    "Estamos profundamente decepcionados", disse Carrick, como citado pela ESPN. "Estar em vantagem na posição em que estávamos no jogo em duas ocasiões, tão perto do fim, e todo o trabalho que foi feito para nos colocar nessa posição em diferentes momentos, sair daqui dessa forma não é uma sensação boa.

    "Parece uma derrota, que é o óbvio a se dizer neste momento. Somamos um ponto, não podemos ignorar isso, mas parece que deveríamos ter conseguido muito mais."

  • Defendendo o início da temporada

    Apesar da decepção, Carrick defendeu o início geral de campanha de sua equipe. Ele rejeitou as sugestões de que o United havia feito uma abertura ruim de temporada e seguiu confiante na evolução do time.

    "Para ser sincero, nós não começamos a temporada tão mal assim", acrescentou Carrick. "Não está tão ruim. Estivemos muito perto de sair daqui com três pontos hoje. Isso é futebol. Há pequenos momentos com os quais poderíamos lidar melhor, mas vamos ficar bem."

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  • Everton v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Calendário apertado aguarda o Manchester United

    O United precisa deixar rapidamente para trás a decepção contra o Everton ao mudar o foco para a competição europeia. A equipe inicia sua campanha na Liga dos Campeões contra o Sabah FK em Old Trafford na quinta-feira.

    Após a estreia europeia, o time de Carrick terá um duro teste no cenário nacional no fim de semana. A equipe recebe o rival Manchester City em um crucial clássico de Manchester pela Premier League.

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