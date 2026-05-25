Michael Carrick faz uma importante declaração sobre o futuro de Bruno Fernandes após a temporada histórica do capitão do Manchester United

O recém-nomeado técnico efetivo do United dissipou quaisquer dúvidas remanescentes sobre o futuro de Fernandes. O jogador de 31 anos foi alvo de grande interesse da Liga Profissional da Arábia Saudita no ano passado, mas optou por ficar e liderar o clube durante uma temporada de transição cheia de altos e baixos.

Após a convincente vitória por 3 a 0 no Amex Stadium, Carrick elogiou seu craque. “Ele é uma grande influência para nós, tem sido o capitão e liderado pelo exemplo de várias maneiras”, disse o técnico. Quando questionado se esperava que Fernandes ficasse, Carrick acrescentou: “Não tenho motivos para pensar o contrário. Adoramos o que ele tem feito e ele adora estar aqui, acho que dá para ver isso.”