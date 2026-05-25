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Michael Carrick faz uma importante declaração sobre o futuro de Bruno Fernandes após a temporada histórica do capitão do Manchester United
Carrick espera que o capitão lidere a campanha na Liga dos Campeões
O recém-nomeado técnico efetivo do United dissipou quaisquer dúvidas remanescentes sobre o futuro de Fernandes. O jogador de 31 anos foi alvo de grande interesse da Liga Profissional da Arábia Saudita no ano passado, mas optou por ficar e liderar o clube durante uma temporada de transição cheia de altos e baixos.
Após a convincente vitória por 3 a 0 no Amex Stadium, Carrick elogiou seu craque. “Ele é uma grande influência para nós, tem sido o capitão e liderado pelo exemplo de várias maneiras”, disse o técnico. Quando questionado se esperava que Fernandes ficasse, Carrick acrescentou: “Não tenho motivos para pensar o contrário. Adoramos o que ele tem feito e ele adora estar aqui, acho que dá para ver isso.”
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Fernandes se destaca em uma temporada individual histórica
O jogador da seleção portuguesa marcou seu último jogo da temporada batendo o recorde absoluto de assistências da Premier League. Ao dar a assistência para o primeiro gol de Patrick Dorgu, ele chegou a 21 assistências na temporada, superando a marca anterior de 20, compartilhada por Thierry Henry e Kevin De Bruyne.
Carrick destacou a atitude incansável do meio-campista como um fator-chave para seu sucesso e importância para o time. “Ele queria ficar em campo, quer jogar todas as partidas porque está curtindo o futebol, o que é fantástico”, explicou Carrick. Na vitória sobre o Brighton, Fernandes também marcou um gol, coroando uma atuação que consolidou seu status como o Jogador da Temporada da Premier League.
Carrick assina novo contrato para consolidar uma base sólida
A vitória na costa sul ocorreu em um momento de renovada estabilidade para o clube, apenas dois dias após o próprio Carrick ter assinado um contrato de dois anos como técnico titular. Tendo conquistado 12 vitórias em 17 partidas do campeonato desde que substituiu Ruben Amorim, o ex-meio-campista do United acredita que o clube está finalmente de volta aos trilhos à medida que se aproxima a janela de transferências de verão.
“Estou muito feliz por ficar aqui por mais tempo e precisamos continuar progredindo”, disse Carrick sobre seu novo contrato. “Há trabalho a ser feito. Temos que continuar melhorando, queremos ser um pouco melhores, mas é muito, muito encorajador fazer isso a partir daqui. É isso que me dá ânimo e entusiasmo para seguir em frente, saber que agora temos uma base realmente sólida para tentar construir.”
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Brighton fica com a Liga Conferência após tropeço na última rodada
Enquanto o United comemorava o terceiro lugar, o Brighton teve que refletir sobre uma última rodada decepcionante, que o fez cair para a oitava posição na tabela. Apesar da derrota, o Brighton se classificou para a Conference League, e o técnico Fabian Hurzeler afirmou que a temporada foi um sucesso para os Seagulls, que agora garantiram duas classificações consecutivas entre os oito primeiros pela primeira vez em sua história.
Recusando-se a deixar que um fraco desempenho na última rodada ofuscasse uma campanha histórica, Hurzeler optou por focar no panorama geral. “Por um lado, foi o pior momento para esse tipo de desempenho; por outro lado, quando se reflete sobre a temporada como um todo, é definitivamente uma conquista”, disse ele. “É mais um marco na história deste clube, é mais uma grande conquista individual dos jogadores. Devemos nos orgulhar da temporada como um todo.”