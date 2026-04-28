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Everton v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

Michael Carrick explica por que Matheus Cunha ficou de fora da vitória do Manchester United sobre o Brentford, em um revés preocupante antes do confronto contra o Liverpool

M. Cunha
Manchester United
Brentford
Premier League
Manchester United x Brentford
M. Carrick

O técnico do Manchester United, Michael Carrick, deu notícias sobre Matheus Cunha depois que o atacante foi surpreendentemente deixado de fora da equipe que derrotou o Brentford na Premier League na noite de segunda-feira. O brasileiro não foi incluído na escalação, enquanto os Red Devils deram um passo importante rumo à classificação para a Liga dos Campeões com a vitória por 2 a 1 em Old Trafford.

  • Pontos cruciais em Old Trafford

    Apesar da ausência de Cunha, o United contou com gols de Casemiro e Benjamin Sesko para derrotar o Brentford. Com a vitória, a equipe de Carrick precisa agora de apenas dois pontos nos quatro jogos restantes para garantir sua vaga na Liga dos Campeões. Cunha tem sido, sem dúvida, um dos jogadores de destaque do United nesta temporada, mas não conseguiu se recuperar a tempo para o confronto contra o Brentford.

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  • Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Carrick confirma problema no flexor do quadril

    Carrick revelou que Cunha está com um problema no quadril, sofrido durante a recente vitória do United sobre o Chelsea. Apesar de ter mostrado sinais de melhora em Carrington ao longo da semana, o ex-jogador do Wolves não passou no teste físico de última hora, deixando o United sem um de seus atacantes mais eficazes para a visita do Bees.

    Em entrevista à Sky Sports sobre a ausência do atacante, Carrick explicou: “[Cunha] só sentiu um pouco de dor no flexor do quadril depois do jogo contra o Chelsea no outro dia. Ele parecia promissor durante a semana, então achamos que ele poderia estar bem, mas ele simplesmente não se recuperou rápido o suficiente. Não é nada muito sério, mas infelizmente ele não vai jogar hoje à noite.”

  • Uma corrida contra o tempo para o Liverpool

    O momento em que a lesão ocorreu é uma grande preocupação para os Red Devils, que se preparam para receber o arquirrival Liverpool no domingo. A equipe médica do clube está trabalhando sem parar para garantir que Cunha possa participar do confronto decisivo em Old Trafford.

    O United está atualmente em boa posição para garantir uma classificação entre os cinco primeiros, mas Carrick alertou seus jogadores para não “comemorarem demais” caso consigam atingir essa meta. Ter Cunha à disposição no fim de semana seria um grande impulso, considerando seus oito gols e quatro assistências em 30 partidas da Premier League nesta temporada.

  • Manchester United v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Notícias contraditórias sobre lesões

    A partida contra o Brentford foi uma montanha-russa de emoções para a comissão técnica do United no que diz respeito à disponibilidade do elenco. Embora a equipe tenha conseguido garantir os três pontos, surgiu uma nova preocupação quando Luke Shaw teve que ser substituído no segundo tempo devido a uma aparente contusão, o que pode agravar a crise na linha defensiva.

    No entanto, nem tudo foram notícias negativas para Carrick, que recebeu de volta Patrick Dorgu e Leny Yoro ao elenco para a partida, após seus respectivos períodos fora de campo. Harry Maguire também retornou após cumprir suspensão, proporcionando uma profundidade muito necessária nesta reta final da temporada. Todos os olhos agora estarão voltados para os relatos dos treinos desta semana para ver se Cunha poderá liderar o ataque contra o time de Arne Slot, o Liverpool, em uma partida que pode definir a disputa pelo terceiro lugar.

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