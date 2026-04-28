Michael Carrick explica por que Matheus Cunha ficou de fora da vitória do Manchester United sobre o Brentford, em um revés preocupante antes do confronto contra o Liverpool

Carrick revelou que Cunha está com um problema no quadril, sofrido durante a recente vitória do United sobre o Chelsea. Apesar de ter mostrado sinais de melhora em Carrington ao longo da semana, o ex-jogador do Wolves não passou no teste físico de última hora, deixando o United sem um de seus atacantes mais eficazes para a visita do Bees.

Em entrevista à Sky Sports sobre a ausência do atacante, Carrick explicou: “[Cunha] só sentiu um pouco de dor no flexor do quadril depois do jogo contra o Chelsea no outro dia. Ele parecia promissor durante a semana, então achamos que ele poderia estar bem, mas ele simplesmente não se recuperou rápido o suficiente. Não é nada muito sério, mas infelizmente ele não vai jogar hoje à noite.”