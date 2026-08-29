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Adhe Makayasa

Traduzido por

Michael Carrick exige reação do Manchester United contra o Ipswich Town após humilhação na rodada de abertura

M. Carrick
Manchester United x Ipswich
Manchester United
Ipswich
Premier League

O técnico do Manchester United, Michael Carrick, exigiu uma resposta imediata de seus jogadores quando receber o Ipswich Town em Old Trafford. O Manchester United sofreu uma constrangedora derrota por 2 a 0 fora de casa para o recém-promovido Hull City na rodada de abertura, deixando Carrick desesperado para recuperar o embalo diante de uma exigente torcida em casa no domingo.

  • Manchester United busca redenção

    O Manchester United chega ao seu primeiro jogo em casa na temporada determinado a se redimir da humilhante derrota por 2 a 0 fora de casa para o recém-promovido Hull City no MKM Stadium no fim de semana passado. Carrick está ansioso para corrigir um retrospecto pessoal ruim contra equipes recém-promovidas, tendo média de apenas 0,33 ponto por jogo contra elas como técnico do United. Os mandantes, porém, têm um retrospecto histórico animador contra o adversário de domingo, permanecendo invictos nos últimos oito confrontos em casa pela liga contra o Ipswich.

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  • Hull City v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Carrick cobra reação imediata

    Antes do confronto de domingo em Old Trafford, Carrick destacou seu desejo de recolocar o time no caminho das vitórias e oferecer uma atuação empolgante para a torcida da casa. "Queremos uma boa atuação e uma vitória, obviamente", disse Carrick. "O primeiro jogo em casa da temporada é um daqueles pelos quais realmente ficamos ansiosos e, com a presença dos torcedores, estamos muito ansiosos para a partida.

    "Tivemos um revés na semana passada e queremos voltar a jogar bem e a vencer partidas de futebol. É mais um jogo duro. Eles também tiveram um grande resultado na semana passada, então será mais um desafio para nós. Mas, sim, estamos muito ansiosos por isso."

  • Problemas com lesões atingem o elenco

    A preparação do United foi prejudicada por notícias de lesão, com a contratação de verão de £ 70 milhões Carlos Baleba vetado por até três semanas devido a um problema no tornozelo após sua chegada do Brighton, enquanto Amad Diallo também está fora.

    Ainda assim, Carrick se animou com o time sub-21 do clube depois que a equipe goleou o Ipswich por 5 a 0 em Leigh, em uma partida marcada por um gol sublime da sensação de 15 anos JJ Gabriel. "Achei que os garotos jogaram muito bem, na verdade", disse o técnico. "Um time realmente bom, um time realmente forte que tínhamos, e dava para ver a qualidade. Gostei muito do jogo.

    "Estou muito satisfeito com os garotos, com a maneira como encararam, a qualidade, a atitude. Tudo no jogo foi realmente muito bom, então isso me anima bastante. JJ é um dos garotos. Ele obviamente tem um talento enorme. Ele treinou bastante com a gente, está ganhando experiência o tempo todo, está se adaptando fisicamente a cada passo que dá, e vamos continuar seu desenvolvimento."

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  • Hull City v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Teste dos Tractor Boys se aproxima

    O Ipswich vai a Manchester cheio de confiança após uma dramática vitória por 2 a 1 sobre o Sunderland na rodada de abertura. Os visitantes buscam duas vitórias seguidas no início de uma campanha na primeira divisão pela apenas quarta vez em sua história, além de uma primeira vitória sobre o United desde setembro de 1994. Carrick precisa acertar seu plano tático no domingo para evitar outra derrota surpreendente e prejudicial antes de a janela de transferências se fechar e a pausa internacional começar.

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