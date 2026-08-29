Michael Carrick exige reação do Manchester United contra o Ipswich Town após humilhação na rodada de abertura

A preparação do United foi prejudicada por notícias de lesão, com a contratação de verão de £ 70 milhões Carlos Baleba vetado por até três semanas devido a um problema no tornozelo após sua chegada do Brighton, enquanto Amad Diallo também está fora.

Ainda assim, Carrick se animou com o time sub-21 do clube depois que a equipe goleou o Ipswich por 5 a 0 em Leigh, em uma partida marcada por um gol sublime da sensação de 15 anos JJ Gabriel. "Achei que os garotos jogaram muito bem, na verdade", disse o técnico. "Um time realmente bom, um time realmente forte que tínhamos, e dava para ver a qualidade. Gostei muito do jogo.

"Estou muito satisfeito com os garotos, com a maneira como encararam, a qualidade, a atitude. Tudo no jogo foi realmente muito bom, então isso me anima bastante. JJ é um dos garotos. Ele obviamente tem um talento enorme. Ele treinou bastante com a gente, está ganhando experiência o tempo todo, está se adaptando fisicamente a cada passo que dá, e vamos continuar seu desenvolvimento."