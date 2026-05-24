Michael Carrick está em grande forma! O técnico do Manchester United não precisa de férias, apesar do período intenso em Old Trafford

Carrick admitiu que os compromissos familiares o impediram de planejar férias neste verão, já que seus filhos estão concentrados nos exames. Ele também falou sobre sua paixão pelo cargo e sua capacidade de lidar com a carga de trabalho de um técnico da Premier League.

“São os exames das crianças que estão atrapalhando no momento. A-levels e GCSEs, para ser sincero, isso está me impedindo de reservar qualquer coisa”, disse Carrick, conforme citado pelo site oficial do clube.

“Para ser sincero, não. Sinto-me bem, acho que você entra no ritmo de trabalho, na verdade, de maneiras diferentes. Tenho certeza de que vocês têm horários diferentes dos meus, alguns trabalham mais do que outros, tenho certeza disso. Você se acostuma, entra no ritmo. Tenho adorado, tenho adorado cada minuto, então certamente não sinto que preciso de uma pausa.”