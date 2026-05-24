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Michael Carrick está em grande forma! O técnico do Manchester United não precisa de férias, apesar do período intenso em Old Trafford
Carrick coroa a notável reviravolta do United
Carrick superou as expectativas desde que assumiu o comando do United após a saída de Ruben Amorim em janeiro. Inicialmente nomeado para o restante da temporada, o técnico de 44 anos conduziu uma grande melhora nos resultados e no desempenho durante uma temporada turbulenta.
O United garantiu o terceiro lugar e a classificação para a Liga dos Campeões sob o comando de Carrick, levando o clube a oferecer-lhe um novo contrato até 2028 antes do último jogo da temporada contra o Brighton. A conquista marcou uma reviravolta radical após as preocupações no início da campanha de que o United pudesse ficar de fora da principal competição europeia.
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Carrick explica por que as férias podem esperar
Carrick admitiu que os compromissos familiares o impediram de planejar férias neste verão, já que seus filhos estão concentrados nos exames. Ele também falou sobre sua paixão pelo cargo e sua capacidade de lidar com a carga de trabalho de um técnico da Premier League.
“São os exames das crianças que estão atrapalhando no momento. A-levels e GCSEs, para ser sincero, isso está me impedindo de reservar qualquer coisa”, disse Carrick, conforme citado pelo site oficial do clube.
“Para ser sincero, não. Sinto-me bem, acho que você entra no ritmo de trabalho, na verdade, de maneiras diferentes. Tenho certeza de que vocês têm horários diferentes dos meus, alguns trabalham mais do que outros, tenho certeza disso. Você se acostuma, entra no ritmo. Tenho adorado, tenho adorado cada minuto, então certamente não sinto que preciso de uma pausa.”
Carrick não quer que o Manchester United seja pego de surpresa na partida final
Apesar de já terem alcançado seu principal objetivo, Carrick insistiu que não haverá complacência contra o Brighton, que ainda luta por uma vaga nas competições europeias da próxima temporada. O técnico quer que o United mantenha um alto nível de desempenho em sua última partida no campeonato.
“Estamos certamente cientes da situação do jogo e do que está em jogo”, disse ele aos repórteres. “Acho que temos, sem dúvida, uma responsabilidade nisso. Conseguimos nos colocar em uma posição em que estamos onde estamos na liga.”
“E eu já disse que queríamos terminar bem, acima de tudo, por nós mesmos. Estamos encarando a partida como encararíamos qualquer outra. Há muito em jogo para o Brighton, para o Bournemouth e para todos os outros clubes envolvidos, então estamos bem cientes disso.”
- AFP
O foco agora recai sobre o recrutamento e a próxima temporada
O United já pode começar a planejar a temporada 2026-27, com a vaga na Liga dos Campeões garantida. A prioridade imediata de Carrick será encerrar a temporada com força total contra o Brighton, antes que a atenção se volte totalmente para as contratações e os preparativos para a pré-temporada.
O desafio na próxima temporada será manter o ritmo construído nos últimos meses desta campanha. As expectativas em Old Trafford aumentarão rapidamente após o impressionante início de Carrick, especialmente com o United retornando à maior competição da Europa.