Apesar do ambiente tóxico e do fato de ter se tornado um dos favoritos nas casas de apostas para ser o próximo técnico da Premier League demitido, Carrick segue firme em sua convicção de que pode corrigir a situação. Depois de assumir uma equipe em dificuldade em janeiro e levá-la a um impressionante terceiro lugar na temporada passada, ele acredita que a qualidade central do elenco continua intacta.

Ao abordar o escrutínio em torno da segurança de seu cargo, Carrick se mostrou desafiador sobre a possibilidade de uma rápida recuperação. "Claro que podemos dar a volta por cima", afirmou com firmeza. "Temos jogadores realmente muito bons e o momento é ruim porque não tivemos uma grande semana, ou duas ou três semanas. Mas isso não significa que você não possa vencer outro jogo de futebol rapidamente, então há esse lado também. Quero dizer, os jogadores já mostraram antes do que são capazes, e nós, como grupo, também."