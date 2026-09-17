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Michael Carrick está confiante na recuperação do Manchester United antes do duelo crucial contra o Fulham, apesar da histórica derrocada na Copa da Liga Inglesa
Uma noite de fracasso histórico em Old Trafford
Apesar de um início relâmpago, que viu o adolescente Shea Lacey marcar em sua estreia como titular, seguido por um gol de Mason Mount, o United conseguiu desperdiçar uma vantagem de 2 a 0 e perder por 3 a 2 para o Brighton. Foi a primeira vez desde 1976 que o Manchester United deixou escapar uma vantagem de dois gols para perder em Old Trafford, e os torcedores deixaram claro o que sentiram.
Visivelmente atordoado, Carrick teve dificuldades para explicar a queda de desempenho durante seus compromissos com a imprensa após a partida. "Pela forma como começamos o jogo, com 20, 25 minutos de partida, em uma posição tão boa, jogando bem, fazendo tudo o que queríamos fazer, e então parece que isso foi há muito tempo. A sensação no início do jogo e a sensação no fim do jogo não poderiam ser mais diferentes", admitiu o técnico do United.
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Carrick mantém a confiança em meio à pressão crescente
Apesar do ambiente tóxico e do fato de ter se tornado um dos favoritos nas casas de apostas para ser o próximo técnico da Premier League demitido, Carrick segue firme em sua convicção de que pode corrigir a situação. Depois de assumir uma equipe em dificuldade em janeiro e levá-la a um impressionante terceiro lugar na temporada passada, ele acredita que a qualidade central do elenco continua intacta.
Ao abordar o escrutínio em torno da segurança de seu cargo, Carrick se mostrou desafiador sobre a possibilidade de uma rápida recuperação. "Claro que podemos dar a volta por cima", afirmou com firmeza. "Temos jogadores realmente muito bons e o momento é ruim porque não tivemos uma grande semana, ou duas ou três semanas. Mas isso não significa que você não possa vencer outro jogo de futebol rapidamente, então há esse lado também. Quero dizer, os jogadores já mostraram antes do que são capazes, e nós, como grupo, também."
O desafio iminente em Craven Cottage
A tabela não dá trégua para o pressionado treinador, com uma viagem crucial para enfrentar o Fulham, em Craven Cottage, ganhando enorme importância antes da pausa internacional. O Fulham, atualmente na 18ª posição da tabela, é comandado por Alvaro Arbeloa, que também está sob enorme pressão após não conseguir uma vitória na liga desde sua chegada no verão. Este confronto está sendo tratado como de "vitória obrigatória" para os dois técnicos, mas, para Carrick, o peso parece ainda maior devido à grandeza do clube e ao peso histórico da derrota para o Brighton.
"O importante é o que você faz em seguida e como lida com os momentos, com os altos e baixos. Certamente temos de lidar com este momento da maneira certa", explicou.
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Recuperando o hábito de vencer
O objetivo final do United continua sendo voltar ao topo do futebol inglês e europeu, mas Carrick está focado no básico no curto prazo: engatar uma sequência de resultados. Ele pediu ao seu time que simplifique a abordagem e redescubra o hábito de vencer que marcou sua arrancada na tabela durante a segunda metade da última temporada. Carrick mandou um recado claro aos torcedores e ao elenco sobre o caminho pela frente.
"Temos que voltar a encaixar uma boa sequência", acrescentou. "É tão simples quanto isso. Temos que vencer jogos de futebol, e podemos fazer isso, e eu realmente acredito que vamos conseguir. Mas, obviamente, temos que fazer isso muito rápido, e domingo é o ponto de partida."
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